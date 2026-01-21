寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
陳妍希憑《狙擊蝴蝶》翻紅！41歲離婚後越活越順，這段婚姻困住她的是什麼？
42歲的陳妍希在去年經歷了離婚，也因為演出《狙擊蝴蝶》再度翻紅。她在劇中詮釋的姐姐角色，結合外表與歷練帶出的沉穩氣質，讓不少觀眾留下深刻印象。宣傳期間，她大方回顧過去與陳曉的求婚片段，不僅沒有引起網友反感，網路上反而出現不少正面回應。
陳妍希與陳曉的婚姻，一直是外界關注的話題。兩人成長背景不同，婚後生活安排也出現明顯差異：陳曉持續投入演藝工作，專注於角色與作品；陳妍希則在婚後生子，逐漸淡出螢光幕，生活重心轉向家庭，並搬到大陸生活。她的社群內容與被拍到的畫面，多半圍繞著孩子與家庭。即使拍攝《狙擊蝴蝶》期間，也曾被目擊帶著兒子一起進組，呈現一邊工作、一邊照顧孩子的狀態。
外界對這段婚姻的討論，長期集中在陳妍希身上。像是「陳曉眼裡沒光了」這類說法，多半將男方的疲憊解讀為婚姻問題，即使陳妍希曾出面反駁，但相關質疑始終沒有完全消失。當婚姻傳聞甚囂塵上時，陳曉選擇低調，陳妍希則成為承受輿論壓力的一方，也讓性別角色分工再度被放大檢視。
事實上，陳妍希婚前為了事業也付出許多努力。她曾在婁燁執導的《風中有朵雨做的雲》中演出駐唱舞女一角，詮釋出角色的複雜情緒，展現與過往形象不同的一面。而這也成為許多網友心疼陳妍希的原因：在這段關係裡，暫時放下工作的，是她；承擔照顧家庭角色的，也是她，但相關指責與猜測，多半仍落在她身上。
《狙擊蝴蝶》讓陳妍希重新站回舞台中央，也讓外界再次關注她的演員身分。這次回歸，不只是一部作品受到討論，也反映出女性在婚姻、家庭與事業之間所面臨的現實處境。對她而言，這部戲成為重新被看見的契機，也讓她的選擇與努力有了新的討論空間。
