陳妍希穿「露肩小短裙」近照曝光！側臉甜美四肢纖細 網驚嘆：完全是少女

女星陳妍希近日現身上海，在旁人拍下的照片中，她身穿白色荷葉邊露肩洋裝，腳踩厚底鞋，嬌小身形搭配纖細四肢格外吸睛。即便是在路人鏡頭下，膚況依舊白皙透亮，氣質既甜美又青春洋溢，令不少網友直呼：「狀態好到不像話！」

近年陳妍希管理身材頗有成效，即使被路人隨手一拍也顯得清瘦。據悉，她近期即將投入新劇拍攝，因此藉著飲食控制與瑜伽鍛鍊，讓自己維持在最佳狀態，每次被巧遇都引來網友感嘆「狀態超好」、「現在看起來完全是少女」。

不過，若仔細查看，陳妍希腳踝處仍纏著膚色繃帶，走路時動作略顯僵硬，顯然先前意外造成的腳傷還未完全康復。粉絲也紛紛留言祝福她早日康復，期待她在新作品中帶來更多驚喜。

