天文台：一號戒備信號至少維持至明早9時
陳妍希穿「露肩小短裙」近照曝光！側臉甜美四肢纖細 網驚嘆：完全是少女
女星陳妍希近日現身上海，在旁人拍下的照片中，她身穿白色荷葉邊露肩洋裝，腳踩厚底鞋，嬌小身形搭配纖細四肢格外吸睛。即便是在路人鏡頭下，膚況依舊白皙透亮，氣質既甜美又青春洋溢，令不少網友直呼：「狀態好到不像話！」
近年陳妍希管理身材頗有成效，即使被路人隨手一拍也顯得清瘦。據悉，她近期即將投入新劇拍攝，因此藉著飲食控制與瑜伽鍛鍊，讓自己維持在最佳狀態，每次被巧遇都引來網友感嘆「狀態超好」、「現在看起來完全是少女」。
不過，若仔細查看，陳妍希腳踝處仍纏著膚色繃帶，走路時動作略顯僵硬，顯然先前意外造成的腳傷還未完全康復。粉絲也紛紛留言祝福她早日康復，期待她在新作品中帶來更多驚喜。
延伸閱讀
陳妍希離婚後「解放超辣穿搭」！穿低胸小背心看演唱會 網驚豔：42歲狀態絕佳
其他人也在看
44歲阿嬌近照驚豔粉絲！穿比基尼「根本像24歲」 絕佳身材膚質靠3大秘訣養成
44歲香港女星阿嬌（鍾欣潼）近日在社群平台分享一組海邊度假照，身穿一套充滿夏日風情的純白比基尼，搭配海星髮夾，清爽又俏皮。儘管已44歲，她的肌膚依舊緊緻，腰身纖細，手臂線條也隱約透出健身痕跡，不少網友驚呼「根本像24歲」、「狀態超好」！姊妹淘 ・ 6 小時前
深田恭子素顏合體8頭身女神：42歲凍齡真相藏什麼秘密？
說到日本演藝圈的「永遠少女」，深田恭子絕對榜上有名！這位1972年11月2日出生的東京女星，出道28年來從《神啊！請多給我一點時間》到《To Heart》，橫跨日劇、電影和歌壇，甜美笑容和凍齡身材讓人驚嘆。Japhub日本集合 ・ 1 天前
Miu Miu手袋大減價低至68折！逆襲榮登Lyst Q2名牌排行榜第1名/$7XXX就買到手袋
平常有留意時尚圈子的朋友應該對時裝權威網站Lyst的排行榜一點都不陌生，它們每年每季度都會公布時裝界報告，相當具影響力。Lyst評價綜合超過九百萬人在網上搜尋、社交平台參與度、銷售量等的購物習慣數據，每次發表新榜單都會引起關注。近日第二季度排行榜出爐，近年成功擺脫副線標籤逆市翻身的Miu Miu榮登第1名，品牌的威力勢如破竹，一起來看看Miu Miu如何逆襲吧！同場加映FWRD減價貨品，有興趣成為Miu Miu Girl的女生趁機會入手吧。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
華為全新三折疊Mate XTs開啟預約
8月28日，華為終端宣布華為全新三折疊Mate XTs於今日10:08正式開啟預約。據華為官方公佈訊息，華為MateXTs將提供白色和紫色版本，透過手寫筆完成文件批註。#華爲 #三折疊手機infocast ・ 10 小時前
【中環解密】華為再截擊蘋果 9．4推新三摺手機
蘋果公司定於9月10日發布新款iPhone，其競爭對手華為再次截擊，宣布於9月4日舉辦華為Mate XTs非凡大師及全場景新品發布會，發布新款華為三摺疊屏手機。信報財經新聞 ・ 17 小時前
12年K-pop練習生夢碎，她以法律博士譜寫人生逆轉；IU同期練習生、差點以Wonder Girls出道
K-pop 的練習生制度以競爭激烈聞名，無數年輕人將青春押注其中，卻未必能等到出道機會。韓裔美籍的 Gina Maeng 就是其中之一。她曾是 JYP 娛樂力捧的練習生、IU 同期練習生，被傳曾有望成為 Wonder Girls 成員，卻苦等 12 年仍未能一完歌手夢。最終她選擇放下，攻讀喬治城大學法律博士，為自己寫下一段「人生逆轉勝」的勵志故事。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
蘋果(AAPL.US)宣布將於9月9日舉行新品發布會 料推iPhone 17
蘋果(AAPL.US)周二公布，向媒體和分析師發出邀請，將於9月9日在其園區舉行新產品發布會。 蘋果預計將像往年一樣在9月發布新款iPhone，今年的型號將是iPhone 17。同時，蘋果通常會在9月發布新款Apple Watch。(sw/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
Taylor Swift「訂婚穿搭」秒速售罄！同款連身裙是Polo，手錶是Cartier，涼鞋原來是「這品牌」
Taylor Swift訂婚這回事可謂「世界大事」，會影響經濟的Taylor Swift，這回的「訂婚穿搭」又成為搶購目標，從洋裝到涼鞋，甚至手錶都成為焦點，更不用說手上8卡的巨鑽，不會被搶購（因為是獨一無二），但都備受矚目。來看一下Taylor同款訂婚穿搭，不是天價單品卻是非常Taylor的耐看款式。Yahoo Style HK ・ 10 小時前
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Taylor Swift要結婚了！甜曬鑽戒，Travis Kelce在夢幻花園裡求婚成功
Taylor Swift要結婚了！美國職業美式橄欖球運動員Travis Kelce，在夢幻花園裡向Taylor求婚成功，甜蜜爆登。Yahoo Style HK ・ 1 天前
男生招架不住！這3星座女天生自帶萌感，骨子裡的可愛就是必殺技
有些女生天生就自帶「萌感」，不管是神情舉止還是相處氛圍，都能讓男生瞬間心軟，完全沒有抵抗力。來看看誰是星座界的「萌感天花板」，快檢查自己有沒有上榜！姊妹淘 ・ 1 天前
震撼揭秘！日本祭典文化的秘密，你了解多少？
日本的祭典文化源遠流長，每年各地舉辦的祭典數不勝數，從古老的傳統到現代的創新，每個祭典都充滿了獨特的魅力和深厚的文化內涵。今天，小編就帶你深入探索日本祭典文化的秘密，揭開那些神秘又精彩的傳統慶典面紗！Japhub日本集合 ・ 7 小時前
男人最想獨寵她們一生！這4星座女「美貌＋好脾氣」根本是寶藏伴侶
在浩瀚星空下，有些星座女生不只外表亮眼，更有讓人捨不得放手的好脾氣與內在魅力。她們的存在，就像寶藏一樣，遇到就是福氣。姊妹淘 ・ 1 天前
月餅2025｜望月月餅早鳥優惠限時78折起！招牌流心奶黃月餅$178／全新特別版罐頭豬LuLu月餅（有片）
一年容易又中秋，眨下眼好快又到中秋節，大家除了要訂好團圓飯之外，點少得買盒月餅應下節！每年都爆賣的望月Patisserie La Lune月餅正式開賣，現在只要去Klook預訂更有限時低至78折優惠，當中除了招牌流心奶黃月餅外，亦有流心抹茶月餅、榴槤奶黃月餅、流心奶茶月餅、花生醬軟心月餅等，最平只需$178就買到，非常抵食！而今年望月月餅更特別推出罐頭豬LuLu月餅包裝，粉絲們絕對不能錯過！Yahoo Food小編更率先開箱各款望月月餅，想知詳情，即看內文！Yahoo Food ・ 7 小時前
日本為什麼排斥刺青？揭開與反叛者連結的文化，臉紋「犬」字懲罰犯人！
過去在日本，身上有刺青的人被禁止進入公共澡堂，因為刺青被視為與黑社會有關聯的危險分子。然而，社會風氣逐漸開放，許多場所現在放寬了這些限制，允許有刺青的人進入。YouTuber「蔡桑」最近揭露了刺青在日本文化中的重要性，指出在過去，臉上的刺青曾作為罪犯的懲罰，形成了反叛者與刺青之間的連結。Japhub日本集合 ・ 7 小時前
UNIQLO「繭型牛仔褲」是修臀神褲？梨形、蘋果形、沙漏形身材，官方教5大身型「牛仔褲穿搭法」
每個人身型都有不同優點，無論你是豐滿的梨形、纖細的長方形，還是曲線明顯的沙漏形，懂得選擇適合自己身型的服飾，往往比跟隨潮流更能真正展現個人風格。早前 Uniqlo 分享五大身型穿搭法，包括女生常見的五大身型以及男生主要的三大身型橢圓型，了解自己屬於那類身型，便能找出最適合個人身型的穿搭法及服飾。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
車Cam直擊｜觀塘安秀道4少年逐架車拉車門 網民質疑意圖不軌籲報警
社交平台流傳車Cam片，拍下4名少年男女晚上時分在觀塘安秀道經過時，其中1名少年逐架車輛伸手嘗試拉開車門，另一名少女亦加入，惟最終失敗離去。網民形容「鬼鬼祟祟」，質疑意圖不軌籲報警，「好明顯想睇吓邊架車冇鎖啦之後就自己諗」。am730 ・ 7 小時前
阿摩廉唔敢睇12碼捱轟 安保姆慘遭對家恥笑
【Now Sports】曼聯周三英聯盃互射12碼落敗，領隊阿摩廉在球員上前主射時，全程坐在後備席頭耷耷望地下，遭到紅魔球迷炮轟。至於在最後一射宴客的安保姆，更慘被衝入球場慶祝的甘士比球迷當面羞辱。阿摩廉（Ruben Amorim）的行為，被曼聯球迷批評缺乏勇氣。有位魔迷在網上寫道：「很抱歉，身為帶隊主帥不敢看球員主射，真的太糟糕了。」另一人附和：「他坐在那裡低著頭，場面難看極了，真是可悲。球員看到這個，在想領隊到底是要傳達甚麼信息呢？行屍走肉！」除了互射12碼時的舉止，阿摩廉最近也被批評不肯變通，無論對甚麼球隊都堅持用3後衛，臨場部署也出問題。不過，他在周三落敗後為自己辯護，稱原因不在陣式問題，而是球員的心態。此外，今季由賓福特新加盟的安保姆做了出局罪人，第2次上前操刀時射中楣不入，結束了這次PK戰馬拉松。甘士比球迷衝入球場慶祝，不忘向這名失望地走向更衣室的前鋒作出挖苦和恥笑的表情，而隊長般奴費蘭迪斯一直在旁搭肩安撫，護送他離開，以免有不快場面發生。now.com 體育 ・ 6 小時前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
楊受成賣酒！破天荒拍賣426瓶「酒王」 估值超過呢個數｜財經熱話
英皇集團主席楊受成首次推出私人美酒窖藏拍賣。據香港蘇富比資料，「楊受成博士至尊窖藏珍酩」拍賣會將於9月10日下午3時舉行。今次拍賣匯集楊受成窖藏中426瓶「至尊窖藏珍酩」，總估值高達逾千萬港元，引發關注。am730 ・ 3 小時前