陳定幫2026馬年運程總覽！12生肖詳細分析、犯太歲注意事項、幸運顏色及數字貼士

2026年來了！12生肖馬年運勢如何？犯太歲的話該如何部署？由陳定幫師傅為大家詳細分析12生肖整體、事業、財運、愛情、健康運勢，更有幸運顏色及吉祥數字貼士，讓各位好好迎接馬年，心想事成，事事順利！

陳定幫2026馬年生肖運程詳盡分析

屬馬按此｜屬羊按此｜屬猴按此

屬雞按此｜屬狗按此｜屬豬按此

屬鼠按此｜屬牛按此｜屬虎按此

屬兔按此｜屬龍按此｜屬蛇按此

2026年馬年12生肖犯太歲生肖

「馬、鼠、牛、兔」，都是2026年馬年犯太歲生肖。雖然犯太歲，但當中都有好運勢，按入詳細運勢內文，看幫幫師傳贈你化解方法。

馬：屬於「自刑太歲」。自刑的意思，是容易因為自己的決定而造成後悔的結果，因此凡事需要三思而後行。這一年特別容易遇到不順之事，亦需格外留意法律、文件、合約及所有文書相關問題，否則容易引發官非或是非。（詳細運勢按此）

鼠：屬於沖太歲，是犯太歲的一種。這一年口福較強，容易因享受美食而發胖，需特別注意心血管、血糖、心臟、血液及眼睛方面的健康問題。（詳細運勢按此）

牛：屬害太歲，代表好事容易被人破壞，常見情況包括情敵出現、第三者介入或他人從中作梗，同時亦較多口舌是非。不過，這一年並非全然不利，同時出現龍德貴人、紫微星及國印貴人等吉星，只要能妥善處理人際關係，反而有機會迎來較大的發展。長輩級或高層貴人容易出現，宜主動交流、虛心求教。（詳細運勢按此）

兔：桃花運極為旺盛，天喜星、咸池星齊聚，紅鸞與天喜在本宮與對宮會合，桃花對象條件普遍不錯，尤其在物質及地位方面，有機會遇到主管級、老闆級或收入較高的人士。單身者容易遇到合適對象，已婚者適合結婚或生兒育女。捲舌星代表是非，伴侶之間容易有小爭執，建議主動溝通並及早解決。（詳細運勢按此）

想了解更多關於2026年馬年十二生肖運程，可觀看完整影片以及購買《陳定幫 幫幫師傅幫到你馬年運程書》：

圖片來源：YouTube@陳定幫 Clement Chan

