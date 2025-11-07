針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
陳家樂拍激情戲勁尷尬 廖子妤見對方全裸嚇到PTSD
【on.cc東網專訊】藝人陳家樂、廖子妤（Fish）及導演譚惠貞昨晚（6日）出席電影《像我這樣的愛情》於第22屆香港亞洲電影節首映。談到Fish於戲中戴眼鏡造型看起來不像她的樣子，她笑指那是真正的近視鏡，因自己有600、700度近視，鏡片令眼睛看起來變小，加上素顏之下大家一時認不出也不出奇。電影被評為三級片，談到陳家樂進軍三級片男星，他笑稱拍《紮職》時當過血腥三級片演員，今次則是愛情三級片。
問到二人演激情場口有會否尷尬？Fish説：「有！因為畢竟都係識嘅朋友，不過喺演嗰陣大家投入角色就會忘記咗尷尬。」問到是否很多裸露鏡頭？她笑指大都交給家樂，更透露畫面相當震撼，家樂則透露片場中差不多全裸，只以一塊布遮蓋重要部位，不過戲中觀眾只會看到他的背部，笑指Fish是唯一能看到他正面的人：「我覺得佢係值得信任嘅人，所以就覺得無所謂，萬一真係遮唔住或者有啲咩危險，我都Ok嘅。」Fish即笑謂：「人類會因為巨大嘅衝擊而斷片，好似叫做創傷後遺症（PTSD）），我想講真係冇咗當時記憶，哈哈！」家樂笑稱二人直至出席東京電影節，在看《像》片放映時才發現大家原來演過這些場口，更尷尬起來。
二人也表示不擔心給另一半看到今次演出，坦言與另一半也尊重對方的職業，家樂笑指太太連詩雅屆時可能會瞌埋眼，問到若太太演激情戲會否介意？他説：「我都尊重，因為我哋都係因為入咗行先認識，絕對知道對方係做緊乜，如果真係有咁嘅問題，可能我哋一開始已經未必會喺埋一齊。」
談到拍攝難忘事，Fish即分享了一則趣事，指坐電動輪椅在街頭拍攝期間，剛巧在一個彎位遇上突然步出的途人，急剎加上路面不平，令電動輪椅預備要翻車，她説：「我當時喺度諗，要救場戲定救自己呢？結果我決定救自己先，然後即刻企起身避免反車，再同個女仔講唔好意思，然後我再坐番低繼續做埋場戲，哈哈！」
至於家樂則表示拍攝期間有一場戲是需要很大的能量和情緒去演出，自覺已盡了100%的努力，但或某些原因未能達致導演覺得最好，惟因要趕時間交回場地，在等候導演看回播期間自己要一直Hold住情緒，壓力已經很大，結果導演的一句話令他太受打擊：「導演同我講話今日Ok啦，夠剪！我聽到嗰陣個心好唔舒服，覺得自己都好努力去做，但達唔到導演要求，心情極度低落、極差。」他坦言回到家時已是早上，但自己一直在糾結不能入睡，剛起床的太太知道後煮了一碗麵給他吃，叫他先冷靜下來，並提議不妨跟導演商量補救方法，結果導演亦同時傳訊息給他，希望他可以再完美拍多一次，他那刻即如釋重負：「因為一直屈住幾個鐘，就係想導演你講呢句！」
另談到太太連詩雅日前受訪時，自爆早前跟家樂到日本旅行期間瘋狂購物，笑言老公被嚇怕，家樂即笑謂：「佢同你哋講咗？咁就唔怕講啦，哈哈！因為我哋結婚後一直都冇機會去，要工作然後生咗小朋友，其實我哋想去好耐，但又唔捨得囡囡，但再諗不如趁BB仲細去一去，否則之後更難有機會，所以近近哋去日本。其實我從來都未見過太太會瘋狂去購物，我未試過開啟她呢個模式，之前最多都係網上購物，網上購物你唔會見到佢望到啲嘢會雙眼發光，真係大開眼界！」他笑指見太太在店中選購手袋時，竟然選完一個又一個，而且之後到其他店舖時情況也一樣，笑言當時自己也開始冒汗，更擔心信用卡額度不足：「要即刻找數先驚碌唔到，我本身Limit係好細，因為我好節制自己，故意唔要求加大，就係防止自己有呢一日，哈哈！」他笑言現時要努力搵錢，呼籲大家要多點購票入場支持電影。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
楊謹華同款「大容量」包包盤點！從Delvaux到the row通勤旅遊都超能裝
楊謹華榮獲金鐘60「戲劇節目最佳女主角」除了戲劇表現首次封后，私下她的時尚品味同樣備受關注。先前我們介紹她上台領獎的小白鞋呈現出的反差風格，私底下的楊謹華也偏愛「自在隨性」的風格，私服多以寬鬆與舒適材女人我最大 ・ 20 小時前
港姐冠軍陳詠詩突公開圈外男友合照放閃 Martin樣貌背景全曝光
2025年香港小姐冠軍陳詠詩早於參選期間，於馬來西亞檳城拍畢外景拍攝後，被踢爆有「眼鏡男」接機，事後承認對方係圈外男友Martin，男友亦好支持佢參選。陳詠詩參選港姐前期，已將社交平台內性感泳衣照及與男友合照刪除；不過，當選冠軍後隨即被網民起底，與圈外男友泰國蘇梅島酒店中鴛鴦戲水激吻片段亦流出。對此，陳詠詩表示冇特別留意到片段流出，認為唔係負面事情，又大方表示如果想睇多啲，可以直接畀大家睇。日前，陳詠詩突然於內地社交平台公開與男友甜蜜合照，亦係佢首次公開男友正面照，引起熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
金式森林 ｜何廣沛陳浚霆聲線問題獲封「電視城兩大雞仔聲」
一集連爆兩大高潮位，分別是被學勤（陳浚霆飾）及嘉欣（陳星妤飾）偽造錄音誣衊教唆嘉欣自殺的高深（羅子溢飾），以「偽造錄音」以牙還牙；以及林澄（陳曉華飾）剛放監出來的親阿哥林耀（唐嘉麟飾）大鬧法庭鬧…Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
胡定欣與老公相約媒人Bob及洪永城飯聚 網民留言：救救李施嬅吧
視后胡定欣早前藉中秋佳節喺社交網站PO出與醫生陳建華（Akin）唯美婚照，宣布二人已結婚。胡定欣與老公喺紐西蘭舉行婚禮，畫面唯美如畫；不過，原來二人嘅婚事相當保密，就連閨密團「胡說八道會」竟全不知情，更加冇收到邀請。胡定欣返到香港後陸續相約好友飯聚，好似近日佢同老公就與媒人林盛斌（Bob）夫婦及洪永城（Tony）夫婦飯聚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
結業潮｜古天樂林峯曾光顧 火鍋店「城寨煲皇」明年2月結業
曾招待古天樂、林峯、伍允龍、劉俊謙等《九龍城寨之圍城》演員的尖沙咀火鍋店「城寨煲皇」，周二（4日）公布將在明年2月中結業，稱「市場變得太快，口味都唔同咗」，決定「喺最好嘅狀態劃個句號」。am730 ・ 1 天前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 1 天前
《射鵰》林尚武心臟病發離世 享年75歲
有份參演《射鵰英雄傳》之資深演員林尚武，昨日（5日）心臟病發逝世，享年75歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪 裕美不擔心：人生都無咩無經歷過
虛擬資產交易平台JPEX案今日（11月5日）有新發展，警方表示今日及較早時已落案起訴16人。案件將於明早（6日）在東區法院提堂。警方強調已掌握核心成員的身份及證據，會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
李明慧再爆有人因下屬未有先打招呼下令炒人 周刊指陳慧琳姑奶捲入罵戰
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
周永恆疑似被捕獲日頭拎住罐酒出沒屋邨 身旁女伴膊頭有老鼠嚇親網民
負面新聞一籮籮嘅周永恆，曾於網台節目《娛樂好好玩》被爆近年喺生活上有少少困難，指佢要送外賣維生，又曾經喺菜檔攞菜頭菜尾。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
42歲阿Sa蔡卓妍生日前戀情曝光！與年輕10歲健身教練Elvis譜姊弟戀
本月22日便迎來43歲生日的蔡卓妍（阿Sa）早前承認與拍拖6年的「百億富三代」石恆聰分手，而臨近生日則爆出她與年輕10歲、現年33歲健身教練林俊賢（Elvis）譜出姊弟戀，兩人早前更被拍到一起到紅館看林家謙演唱會，更因一隻貓貓而「泄密」，讓戀情曝光！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
「最美混血港姐冠軍」謝嘉怡突宣布離巢TVB 轉戰商界成女強人 仍有興趣幕前演出
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展，加入TVB以來工作量不算多，而她日前出席活動時，突然宣布與TVB五年合約已完結。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
湯水食譜│蘿蔔煮魚湯舒緩喉嚨不適？只要這樣做便可以加快煮熟
白蘿蔔除了做蘿蔔糕好吃，其實也是很有益的食材，白蘿蔔有消炎同化痰清熱作用，可以舒緩喉嚨不適感，刨絲加上鱸魚來煮湯，清甜又好消化，刨絲可以縮短煮湯時間，先用魚骨煎香熬湯，最後才加魚肉浸熟，便可以有湯有餸，即睇如何做蘿蔔煮魚湯：Yahoo Food ・ 5 小時前
12月演唱會懶人包｜TWICE／ 姜濤／Anson Lo ／ZEROBASEONE／Clockenflap／RubberBand聯同側田／張學友 開show資訊一文睇清
12月將有多個國際及本地大型演出接連舉行，各位音樂愛好者絕對不容錯過！當中雲集本地及日韓台泰歐美超紅歌手、人氣偶像及演員，陣容相當鼎盛！Yahoo!為大家整理了12月演唱會時間表，即睇內文了解演唱會詳情。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相
香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前