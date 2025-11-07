陳家樂拍激情戲勁尷尬 廖子妤見對方全裸嚇到PTSD

【on.cc東網專訊】藝人陳家樂、廖子妤（Fish）及導演譚惠貞昨晚（6日）出席電影《像我這樣的愛情》於第22屆香港亞洲電影節首映。談到Fish於戲中戴眼鏡造型看起來不像她的樣子，她笑指那是真正的近視鏡，因自己有600、700度近視，鏡片令眼睛看起來變小，加上素顏之下大家一時認不出也不出奇。電影被評為三級片，談到陳家樂進軍三級片男星，他笑稱拍《紮職》時當過血腥三級片演員，今次則是愛情三級片。

問到二人演激情場口有會否尷尬？Fish説：「有！因為畢竟都係識嘅朋友，不過喺演嗰陣大家投入角色就會忘記咗尷尬。」問到是否很多裸露鏡頭？她笑指大都交給家樂，更透露畫面相當震撼，家樂則透露片場中差不多全裸，只以一塊布遮蓋重要部位，不過戲中觀眾只會看到他的背部，笑指Fish是唯一能看到他正面的人：「我覺得佢係值得信任嘅人，所以就覺得無所謂，萬一真係遮唔住或者有啲咩危險，我都Ok嘅。」Fish即笑謂：「人類會因為巨大嘅衝擊而斷片，好似叫做創傷後遺症（PTSD）），我想講真係冇咗當時記憶，哈哈！」家樂笑稱二人直至出席東京電影節，在看《像》片放映時才發現大家原來演過這些場口，更尷尬起來。

二人也表示不擔心給另一半看到今次演出，坦言與另一半也尊重對方的職業，家樂笑指太太連詩雅屆時可能會瞌埋眼，問到若太太演激情戲會否介意？他説：「我都尊重，因為我哋都係因為入咗行先認識，絕對知道對方係做緊乜，如果真係有咁嘅問題，可能我哋一開始已經未必會喺埋一齊。」

談到拍攝難忘事，Fish即分享了一則趣事，指坐電動輪椅在街頭拍攝期間，剛巧在一個彎位遇上突然步出的途人，急剎加上路面不平，令電動輪椅預備要翻車，她説：「我當時喺度諗，要救場戲定救自己呢？結果我決定救自己先，然後即刻企起身避免反車，再同個女仔講唔好意思，然後我再坐番低繼續做埋場戲，哈哈！」

至於家樂則表示拍攝期間有一場戲是需要很大的能量和情緒去演出，自覺已盡了100%的努力，但或某些原因未能達致導演覺得最好，惟因要趕時間交回場地，在等候導演看回播期間自己要一直Hold住情緒，壓力已經很大，結果導演的一句話令他太受打擊：「導演同我講話今日Ok啦，夠剪！我聽到嗰陣個心好唔舒服，覺得自己都好努力去做，但達唔到導演要求，心情極度低落、極差。」他坦言回到家時已是早上，但自己一直在糾結不能入睡，剛起床的太太知道後煮了一碗麵給他吃，叫他先冷靜下來，並提議不妨跟導演商量補救方法，結果導演亦同時傳訊息給他，希望他可以再完美拍多一次，他那刻即如釋重負：「因為一直屈住幾個鐘，就係想導演你講呢句！」

另談到太太連詩雅日前受訪時，自爆早前跟家樂到日本旅行期間瘋狂購物，笑言老公被嚇怕，家樂即笑謂：「佢同你哋講咗？咁就唔怕講啦，哈哈！因為我哋結婚後一直都冇機會去，要工作然後生咗小朋友，其實我哋想去好耐，但又唔捨得囡囡，但再諗不如趁BB仲細去一去，否則之後更難有機會，所以近近哋去日本。其實我從來都未見過太太會瘋狂去購物，我未試過開啟她呢個模式，之前最多都係網上購物，網上購物你唔會見到佢望到啲嘢會雙眼發光，真係大開眼界！」他笑指見太太在店中選購手袋時，竟然選完一個又一個，而且之後到其他店舖時情況也一樣，笑言當時自己也開始冒汗，更擔心信用卡額度不足：「要即刻找數先驚碌唔到，我本身Limit係好細，因為我好節制自己，故意唔要求加大，就係防止自己有呢一日，哈哈！」他笑言現時要努力搵錢，呼籲大家要多點購票入場支持電影。

