陳家珮改坐巴士到立法會被問有否戴安全帶 指：不嬲企喺度｜Ray Online

陳家珮坦言新民黨形勢艱難，會努力吸納葉劉淑儀的支持者(鍾式明攝)

新民黨立法會議員陳家珮前排逆線行車，佢轉坐巴士返立法會，話因為選擇喺車廂站立，唔使戴安全帶。

發生風波之後，陳家珮話短期內都唔會揸車。今日適逢立法會大會，傳媒關注陳家珮嘅交通選擇，佢話係搭巴士返立法會。至於有冇遵守另一條交通規例，乘搭巴士嗰陣戴安全帶，陳家珮話搭巴士嗰陣不嬲企喺度，所以唔使戴安全帶。

無回應兩黨元老爭執

被問到港澳辦主任夏寶龍早前提醒立法會議員注意個人操守，以及新民黨主席葉劉淑儀同民建聯元老蔡素玉因為陳家珮逆線行車嘅事「駁火」。陳家珮回應話上星期六已經同警方錄口供，正等待警方調查，而家冇補充。

