陳家珮被目擊逆線行車 指當時趕時間開會

新民黨立法會議員陳家珮今日被目擊在灣仔逆線行車(車cam L香港群組 FB圖片)

新民黨立法會議員陳家珮今日被目擊在灣仔逆線行車，她解釋當時趕時間開會，但有消防車停泊該路段，在肯定安全的情況下才駛進去。

指為免打斷消防員無上前查詢

由網民拍攝的相片可見，有消防車停泊在灣仔謝斐道路段，有一輛黑色私家車則逆線駛進該路段，其後拍攝到一名貌似陳家珮的女司機下車。陳家珮向傳媒承認她是相中人，解釋早於附近的光大中心停車場預留訪客車位，打算泊車後再到附近開會。不過，她指留意到當時有3輛消防車停泊該路段，等候了一段時間，亦曾繞半圈回頭觀察，看到消防員正在工作，為免打斷他們執法而無上前查詢。

陳家珮指當時趕時間開會，估計消防員在短時間內不會開路，而該停車場只有一個出入口，因此在安全情況下很快地駛進停車場，並且無阻礙消防員行動。

