陳家珮逆線行車 警務處長﹕如有足夠證據會檢控

新民黨立法會議員陳家珮早前逆線行車，已自行報案。警務處處長周一鳴今日表示，港島區交通部已接查案件，陳家珮已向警方提供資料，如有足夠證據會作出檢控，有進一步消息會再向大家交代。

承諾日後嚴謹遵守規則

事發在上周五(23日)，陳家珮被目擊在灣仔逆線行車，她解釋當時趕時間開會，但有消防車停泊該路段，在肯定安全的情況下才駛進去。她當日深夜在社交平台向香港廣大市民致歉，承認駕駛期間忽視道路規則，並作出錯誤判斷，會作出反省，承諾日後嚴謹端正遵守規則。

