陳家珮：葉太教導從政要走入群眾 范駿華：母親不敢胡亂傳授議會知識(羅家晴報道)

【Now新聞台】本屆立法會不少政黨都成功交棒，其中新民黨陳家珮表示未來會傳承葉劉淑儀精神，繼續走入群眾；出身政治世家、立法會前主席范徐麗泰的兒子范駿華就表示，議會多年來有很大變化，母親不敢胡亂傳授知識。

上屆為選委界議員的新民黨陳家珮成功轉跑道，接葉劉淑儀棒做港島西議員，她表示未來會承傳葉太從政精神。

立法會議員(香港島西)陳家珮：「無論是以前在港英政府做高官，或在愛國港治港下做議員，我可以說她是一本香港歷史書。她教我的一個建議，就是怎樣走入群眾，怎樣做到一個親民形象，怎樣真的落區與市民接觸。我覺得這件事，從政者無論有多強的議政能力，都要懂得走入民眾。」

葉劉淑儀任內帶領新民黨推動多項不同議題，其中與其他政黨不同，是支持同性伴侶關係登記法案。陳家珮重申新民黨的立場不變，即使不支持同性婚姻，但認為應保障他們基本權利。

陳家珮：「如果未來政府有朝一日需要將法例重新放上立法會，我想我們新民黨都會支持。這個契約伴侶，如果政府是研究過是可行的話，我相信我們都是會支持。」

會繼續承傳葉太風格，那為網民派福利這件事，又會否傳承呢？

陳家珮：「我暫時沒有這打算，就算做，都是不同形式。她有一種品味，懂得找甚麼景、穿甚麼衣服，但我真的沒有這種品味。」

這屆議會有多對師徒成功交棒，亦有不少人出身政治世家。立法會前主席范徐麗泰的兒子范駿華擔任全國政協委員後，再成功晉身立法會，他稱母親支持他決定，但未有向她請教做議員知識。

立法會議員(選舉委員會)范駿華：「我媽媽當議員的時候，或是當年議會與今天議會，我相信大家都知道很大變化。當日議會的一套到今天是否仍適合，我想這個都有待商確，所以她都不敢胡亂傳授，怕傳授了不合時宜的知識，給我就大事情了。我不太擔心這些標籤，你的能力和水平會得到大家認同或不認同。如果我不是政二代，我是富二代，可能都還會有些實質資源，但政二代來說是沒有甚麼資源留下，所以都是靠自己。」

靠自己首要做的，是推動國民教育議題，他相信不一定要入政黨都可以做到。

范駿華：「我們需要透過教育，讓他們有這個意識。老師教國家安全教育時會害怕碰到紅線，其實政府是否可設立範本的教材，讓大家知道如何教、怎樣教才是更適合。你知道我家中背景，其實這麼多年我都沒加入政黨，所以我想加入政黨機會很微。」

范駿華又指，未來會考慮與其他議員合作，暫時計劃會在灣仔設立地區辦事處。

