桀驁山雞哥成黏人老婆奴！應采兒「3個馭夫術」，讓陳小春婚後變柔情

從《古惑仔》裡霸氣外露的「山雞哥」，到《爸爸去哪兒》中溫柔的Jasper爸爸，陳小春的轉變讓很多人印象深刻。更特別的是，這位過去曾常去夜店、有不少緋聞的男星，結婚後卻成為專情顧家的丈夫。這一切都與小他16歲的妻子應采兒有關。
第一個方式：主動出擊，先建立相處節奏
兩人最初認識時，應采兒就相當主動。身為陳小春粉絲的她，進入同一家經紀公司後，經常找機會和他聊天，有事就用傳呼機聯絡他。漸漸地，陳小春養成了主動打電話給她的習慣，兩人也越來越靠近。2007年，他們被媒體拍到一同慶祝生日，陳小春原本想低調處理，但應采兒卻大方承認戀情。她更在25歲時公開表示：「如果兩年內不娶我，我就硬嫁給他！」
這份主動也延伸到婚後生活。應采兒訂下了一些夫妻相處的規矩，像是睡前一定要說晚安、每天要告知行程、去哪裡都要報備。陳小春一開始覺得有點像「負擔」，但後來也逐漸習慣了。他曾在受訪時不小心提到：「以前談過很多次戀愛，她們都沒有要求我這些」，應采兒立刻回應：「所以都沒有結婚啊！」讓陳小春頓時無話可說。
第二個方式：立下規則，界線說清楚
應采兒的個性很直率。陳小春在節目上透露，兩人相處時應采兒比較兇，甚至曾經「打過他」，但他並不生氣，反而覺得可愛。他們交往才一年多，陳小春就已經失去了吃飯的決定權，全都聽女友的。陳小春自己說：「我放蕩不羈，找女友就要找能壓制自己的，女友越兇，我就覺得越爽。」
結婚後，應采兒對於可能發生的緋聞更是強勢防範，她曾公開說：「如果陳小春出軌，我就買兇殺了兩個人。」這樣的態度讓其他女性不太敢接近陳小春。現在，陳小春手機裡儲存應采兒的暱稱是「大人」；被問到有沒有私房錢時，他回答「哪敢」；吵架時只要應采兒說「是你的錯」，他就會立刻認錯：「是我的問題。」兩人在家中的地位相當明顯。
第三個方式：該強就強，也懂得示弱
應采兒並非只有強勢的一面，她也懂得在適當時候展現柔軟。看電視劇感動落淚時，陳小春會馬上借出肩膀安慰她；陳小春開演唱會時，她在台下像個小粉絲一樣熱情地揮舞雙手，讓原本表情嚴肅的陳小春忍不住笑場。她也用活潑的個性為生活增添樂趣：兩人的結婚照不走傳統路線，擺出鬼臉、跳起搞怪的舞蹈，完全顛覆了大家對「古惑仔」的想像。
陳小春曾說：「年輕時我愛流連夜店，天天喝酒；現在最喜歡待在家裡，跟我心儀的姑娘過純樸簡單的生活。」表面上看起來是應采兒「馴服」了陳小春，但這段關係的關鍵其實在於雙方的互相理解與珍惜。應采兒懂得陳小春酷酷外表下的溫柔內心，而陳小春也願意為了這份感情做出改變與退讓。就像陳小春自己說的：「她是我的女朋友，她很野蠻，說話很大聲，會直接要求我，可我就是被她吃得死死的。」從愛玩的浪子到顧家的丈夫，從山雞哥到Jasper的爸爸，陳小春的改變，反映了這段關係對他的影響。
