陳小春曬兒子Jasper、Hoho合照「父子3人神複製」！網笑翻：應采兒基因消失

港星陳小春和妻子應采兒結婚15年，育有2個兒子Jasper、Hoho。近日他在社群平台PO出照片，只見12歲的Jasper和5歲的Hoho一起對鏡頭露牙燦笑，模樣鬼靈精怪，兩人的長相都彷彿複製陳小春，讓不少網友驚呼「基因太強大」！

Jasper、Hoho都跟陳小春長相神似。（圖片來源：陳小春IG jordan_chan_36）

照片中，陳小春似乎正在與兒子們視訊，頭戴帽子、口罩低調遮掩臉孔。但Jasper和Hoho都在鏡頭前大方露臉，相差7歲的兄弟倆皮膚黝黑，一起調皮地瞪大眼睛、咧嘴露出牙齒，表情相當同步，和爸爸相似度之高，令網友爆笑「真的一個模子刻出來」、「應采兒基因就這樣消失了」。

事實上，Jasper因為從小跟陳小春相像，在長相還未被父母公開之前，就已經被港媒暱稱為「小小春」。不過，Jasper的個性貼心、溫暖又好脾氣，跟向來以火爆出名的陳小春不同，也因此有不少人認為是應采兒教育得當，笑說「媽媽的貢獻就是後天培養」。

陳小春和應采兒一家四口。（圖片來源：微博 應采兒）

