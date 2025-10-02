韓國反華示威升溫 李在明：嚴打威脅遊客行為
陳小春曬兒子Jasper、Hoho合照「父子3人神複製」！網笑翻：應采兒基因消失
港星陳小春和妻子應采兒結婚15年，育有2個兒子Jasper、Hoho。近日他在社群平台PO出照片，只見12歲的Jasper和5歲的Hoho一起對鏡頭露牙燦笑，模樣鬼靈精怪，兩人的長相都彷彿複製陳小春，讓不少網友驚呼「基因太強大」！
照片中，陳小春似乎正在與兒子們視訊，頭戴帽子、口罩低調遮掩臉孔。但Jasper和Hoho都在鏡頭前大方露臉，相差7歲的兄弟倆皮膚黝黑，一起調皮地瞪大眼睛、咧嘴露出牙齒，表情相當同步，和爸爸相似度之高，令網友爆笑「真的一個模子刻出來」、「應采兒基因就這樣消失了」。
事實上，Jasper因為從小跟陳小春相像，在長相還未被父母公開之前，就已經被港媒暱稱為「小小春」。不過，Jasper的個性貼心、溫暖又好脾氣，跟向來以火爆出名的陳小春不同，也因此有不少人認為是應采兒教育得當，笑說「媽媽的貢獻就是後天培養」。
延伸閱讀
其他人也在看
張與辰奪獎後快速爆紅 出道21年曾擊敗羅力威 坦承整容
《中年好聲音3》亞軍張與辰（Vic）獲獎後爆紅，不過其實佢早於2004年以原名張祖誠喺馬來西亞出道，獲得首屆《大馬偶像》季軍，又曾赴香港參加亞視《亞洲星光大道》踢館賽，擊敗當屆冠軍羅力威Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
不是孫藝珍就不行！玄彬「拒絕比愛心」機智反應超圈粉 老婆甜蜜按讚肯定閃爆
韓國演藝圈夫妻檔玄彬、孫藝珍又放閃啦！玄彬近日出席電影《Boss》首映會，因為在現場婉拒跟別人一起比愛心，高EQ又有分寸的舉動引發熱議。更令人想不到的是，孫藝珍在網路上看到這個影片，還特地在留言區留下一個「比讚」的表情符號，閃翻一大票粉絲！姊妹淘 ・ 17 小時前
中森明菜60歲登雜誌封面太感動！『永遠的昭和女神』氣場全開再掀回憶殺！
黑白大片氣場太強！一眼回到黃金昭和時代這組封面大片運用大量極簡留白與強烈的光影對比，凸顯她標誌性的五官與沉靜神情，完美詮釋「歲月沈澱的高級感」。不論是率性大衣造型，還是亮片心型禮服的華麗登場，都讓人瞬間聯想到她在80年代叱吒歌壇的全盛時期，彷彿時間在她身上...styletc ・ 16 小時前
羅子溢趁楊茜堯外岀整蠱仔仔 萌爆Eden還擊作回禮
羅子溢（前名羅仲謙）與楊茜堯（前名楊怡）婚後育有一對子女Hera和 Eden，四口之家幸福快樂。羅子溢近日趁楊茜堯外岀時，在家中作弄孩子，十分搞笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
洪欣11歲女兒暴風式成長現星味 與爸爸張丹峰做月餅獲讚美少女：媽媽基因強大
本月9日就踏入55歲的女星洪欣，於2000年與莫少聰未婚誕下兒子張鎬濂，其後於2009年與內地男星老公張丹峰結婚，2014年誕下次女張晞彤（彤彤），雖然夫婦多次鬧出婚變傳聞，但二人不但多次闢謠，更經常帶同女兒一起出遊，以證明感情未變。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
Converse日本限定鞋太誘人！粉紅黑厚底ALL STAR TREKWAVE BP HI登場
日本Converse經常都會推出一些特別款來引誘一眾鞋迷，這次就來推出限定「ALL STAR TREKWAVE BP HI」高筒厚底款，以黑粉紅撞色設計，甜酷氛圍滿分！Yahoo Style HK ・ 21 小時前
44歲陳茵媺與陳豪夫妻檔亮相！三孩靚媽的天然保養法，身形與顏值保養「零走樣」
44歲的Aimee陳茵媺自從2013年嫁給陳豪後一直專心相夫教子，作為三名子女的母親，她不僅保持青春容顏，更在復出拍攝劇集《羅密歐與祝英台》前成功減重10磅，展現令人驚嘆的「零走樣」狀態。她的天然護膚法與素食減肥之道，簡單而高效，堪稱媽媽級養生典範。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
傳《風林火山》北京辦首映 麥浚龍率金城武、古天樂、劉青雲現身？
麥浚龍（Juno）執導的「神秘大作」《風林火山》終於在10月1日上畫，電影集眾多巨星如金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演，但自5月康城影展後，Juno就未有再亮相宣傳，最終只有劉青雲、衛詩雅在香港接受傳媒專訪，有傳媒更以「冷處理」形容Juno舉動。但近幾日網上竟然瘋傳，麥浚龍會率金城武、古天樂、劉青雲現身北京首映禮？Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭富城第3胎寶寶出生！老婆方媛「臨時提早生產」 寵妻砸千萬訂頂級月子中心
59歲香港天王郭富城與38歲妻子方媛傳出喜訊！據多家媒體報導，方媛已於9月28日在養和醫院順利產下第三胎，一舉打破「四大天王都是岳父命」的傳聞，迎來期待已久的男寶寶。姊妹淘 ・ 1 天前
維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出
相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
蔡少芬4400萬獨立屋豪宅曝光 北京上海重慶各持物業封娛圈樓后
蔡少芬參選1991年香港小姐競選勇奪季軍入行，曾拍攝《金牙大狀》、《天地豪情》、《異度凶情》及《壹號皇庭V》等多套劇集，直至2010年轉往內地發展。近日，蔡少芬正忙於拍攝新劇《風華背後》，亦於社交平台分享家中生活點滴。意外曝光其獨立屋豪宅。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON重臨中環置地廣場 長廊式恆溫酒窖/設獨立貴賓廳
L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON回來了！由已故殿堂級法國名廚Joël Robuchon開設的L’ATELIER DE JOËL ROBUCHON，在2006年進駐中環置地廣場以來，一向是老饕名人富商們的最愛，更曾在2012年至2024年無間斷獲得《米芝蓮指南》三星評級，及《黑珍珠餐廳指南》二鑽評級，成為全球唯一連續獲此殊榮的 L’ATELIER分店。餐廳在2025年1月暫定休業後，終於在9月份正式回歸，更帶來一系列升級法式美食。Yahoo Food ・ 23 小時前
42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒
韓國女星李荷妮曾獲2006年韓國小姐冠軍，憑175cm高挑身材與陽光氣質，成為娛樂圈凍齡女神。42歲的她，今年3月宣布再度懷孕，並於8月24日誕下第二胎，即使在孕期中，她依然自律養生維持完美體態。Yahoo Style HK ・ 1 天前
李雅英口咬竹筒Cos禰豆子 激短和服騷美腿
【on.cc東網專訊】韓籍啦啦隊女神李雅英，2023年底赴台發展的她，憑甜美五官及前凸後翹身材圈粉無數，不時透過社交網派福利的她，日前亦化身人氣動漫《鬼滅之刃》中的「禰豆子」一角，嘴咬竹筒的她身穿粉色和服晒美腿，隨着音樂響起而搖擺的身姿，短短15秒的影片便引來無東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
43歲曹敏莉氣質與容貌「比22年前港姐奪冠更美」！5招凍齡保養法大揭秘：由內到外都要「保濕」
港姐冠軍曹敏莉的43歲生日照引發網民熱烈討論，不少人大讚她的凍齡美貌「十年如一日」。當年她以大熱姿態摘下后冠，氣質出眾的形象早已深入民心，轉眼間已過去二十多年，但歲月似乎並未在她身上留下太多痕跡，依舊保持出眾美貌與優雅氣質。到底她是如何保持驚人的凍齡狀態呢？以下即揭開她的獨門凍齡保養法！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋
說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
【Don Don Donki】銅鑼灣店限定 瘋搶黃金大優惠（即日起至12/10）
DONKI銅鑼灣店進行限定瘋搶黃金大優惠，精挑萬選8款人氣王，低至半價，包括溫泉浴鹽買一送一、美肌職人特濃蜂蜜滋潤保濕面膜(7片) $19.9、撒隆適清涼滲透膏貼(3片) $16， 仲有更多日本直送高質產品！YAHOO著數 ・ 18 小時前
北角甲廈港運大廈3樓招租 呎租10元「超筍工廈價」
港島區優質物業漸受市場關注，繼富衛香港早前落實承租鰂魚涌英皇道979號德宏大廈共12層辦公樓面後，市傳阿里巴巴(09988)正洽購港島壹號中心(前怡東酒店)最頂13層樓面，涉及27萬平方呎，涉資約70億元。多個利好消息有利港島區商廈租賣表現，個別業主更趁勢重推物業，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責北角港運大廈3樓全層，更以震撼價呎租10元作招徠。infocast ・ 15 小時前
容祖兒疑似被人輕掃玉背 楊受成「出手救駕」被讚 經理人霍汶希還原事發經過
日前喺澳門舉行嘅《2025灣區升明月》活動上，有網民拍攝台下情況時，片中穿著露背晚裝嘅容祖兒，被身旁一名穿米白色西裝嘅男子輕掃玉背Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
方力申積極搵奶粉錢 爆太太三心兩意善變
【on.cc東網專訊】歌手方力申（Alex）將於12月榮升「新手爸爸」，雖然身家早已過億元，但為快將出世的囡囡搵奶粉錢，就算「紅日」都不休息，趕往廣州出席乳品活動，而作為專業藝人，他不停和圍觀者揮手打招呼，又任影唔嬲，還大方公開他的「待產」心情，指和太太葉萱現時東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前