專訪車婉婉｜母親離世傷心成低潮：希望我冇讓曾志偉丟架
陳展鵬新年離港登台 單文柔爆阿女坐飛機慘痛經歷
【on.cc東網專訊】藝人陳展鵬與太太單文柔、鄧麗欣（Stephy）、周吉佩、支嚳儀、岑杏賢、林鈺洧、邵珮詩、胡曦文、陳百祥與太太黃杏秀、楊秀惠及楊愛瑾等晚上（22日）出席慈善晚宴。
陳展鵬透露農曆年會到拉斯維加斯登台，太太單文柔亦會同行，不過女兒「小豬比」則不會同行，身旁單文柔即笑指曾帶女兒坐飛機4小時到外地旅遊，因時間太長笑指女兒呼喊了300次，因此當女兒知道到美國要十多小時機程後，即自動申請留在香港陪外婆。陳展鵬笑指不用擔心女女會悶，她會自己找樂趣。問到難得到賭城會否到賭場發新年財？陳展鵬即大爆太太有橫財運，不過單文柔則表示會玩角子老虎機，不過未試過中大獎。問到女兒可有要求在當地買她禮物？陳展鵬笑指囡囡還未落命令，但自己都有此打算，又指囡囡覺得最重要是他們回港陪她玩，又自爆早前帶囡囡到主題樂園玩機動遊戲，笑指囡囡每項也要玩5次，問他若囡囡長大後要玩「笨豬跳」可會陪她玩？他笑謂：「我唔會畀佢跳！我老婆都唔會畀我跳。」
Stephy捐出出自她手筆的「芬蘭的冬夜」畫作，以6位數字作底價作慈善拍賣，她希望善款數字愈多愈好，又指本身畫畫並非打算用作發售，今次為了慈善則沒有問題，但笑言仍有數幅作品未捨得捐出，又指好姊妹們亦有睇中她的畫作。她表示最喜歡畫人像，問他有否叫男友當模特兒？她笑稱比較愛畫小朋友，又指相信叫男友當模特兒對方應該會願意。談到工作，Stephy透露農曆新年後開始有不同工作，包括電影、音樂以及未做過的事，問她未試過的還有結婚？她笑謂：「呢啲嘢唔可以亂試。」
久未有出席公開活動的楊秀惠（Vivien），笑言已很久沒有接受訪問心情緊張，她透露現時主力在港照顧家庭、照顧小朋友及打理美容生意。現時育有2女1子的她，直言因自己很喜歡小朋友故仍未「封肚」，問到希望再多生幾個？她表示順其自然，又指照顧小朋友雖然忙，但能陪伴孩子成長是一件開心事因此不覺得辛苦，但笑言因教小朋友功課令她練出耐性。問到小朋友有否遺傳他的演戲細胞？她表示因希望小朋友盡量多接觸其他事物，故家中很少看電視，孩子們亦不知道她曾演戲，很久沒拍劇的她，坦言即使有戲癮自己暫時也以照顧家庭為首位，亦希望小朋友現時以學習為先。
周吉佩透露今天正是兒子Jasper的8歲生日，下午跟太太為蛋糕加上兒子喜歡的玩具，指仔仔希望有個生日旅行，本周末將聯同魏嘉信一家到深圳遊玩，問到可有想過於內地置業？他笑指太太已叫他要努力賺錢，他説：「早前去中山工作順道同當地朋友了解，香港去中山只需要1個半小時，感覺唔錯，不過香港層樓都未供完，哈哈！希望有機會，中山同珠海係我首選地方。」他透露農曆新年已排滿工作，坦言2025年「事倍功半」過得比較辛苦，希望2026年可以「事半功倍」，又指對比往年，今年一月工作比較多，當到問農曆新年是否鮑魚加餸慶祝？他笑謂：「好易啫，罐頭咪得，哈哈！睇吓要幾多頭啦，青鮑都可以。」
陳百祥（阿叻）對於好友曾志偉辭任無線總經理一職，他坦言只是遲早問題，他説：「其實我係愛之心，因為我自己出身TVB，我係鼓勵TVB，因為唔可以咁樣蝕錢落去，鼓勵完佢哋就落大灣區，開始接大灣區廣告。」他表示正如他們球隊到內地搵食一樣，透露球隊成員除了到內地踢表演賽，也會做直播，做到人人有工開：「陳國鋒開演唱會、菊梓喬直頭返都返唔到嚟，竟然我叫佢都撞期，我咪開心囉！多人識你自然多人搵你。」他指科技進步，有網上平台、人工智能，大家也可利用不同平台找生意，又可利用網上付款快捷方便，坦言以往只有電視的年代已不復再。
陳百祥透露曾志偉早前也有來練波，又表示早前因踢波受傷，他笑謂：「好閒啫，通常都係對面受傷，我傷一次對面通常11個月都受傷，所以佢哋唔肯同我踢，哈哈！」提到早前藝能娛樂40周年晚宴未見他出席，阿叻表示自己不在港故對方沒有邀請他，對於有指他與譚詠麟反面，他笑指大家幾十年好朋友，不時也有一起練波見面，對外界的閑言閒語一笑置之。提到志偉表示重回影壇，他說：「最好啦！（有機會合作？）我諗電影真係非常難彈番上去，你睇周星馳咁多年都唔敢出一套，依家最堅持嗰個叫古天樂，我真係恭喜佢，好在《尋秦記》咁賣得。」他坦言現在拍電影要很才時間才有機會回本，認為還是做直播帶貨來得輕鬆。
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
袁彩雲晒50歲慶生照完美示範「優雅地老去」 去年曾自爆已離婚？
袁彩雲1996年透過參加香港小姐競選勇奪季軍而入行，及後，被安排加入處境劇《真情》及經典劇《封神榜》。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
60歲「小龍女」李若彤低調現身！素顏看張學友演唱會 網驚豔讚：像40歲
近日，張學友在香港紅磡體育館舉辦「60+巡迴演唱會」最終場，台下觀眾席中，有粉絲意外認出一名熟悉身影，正是曾在《神雕俠侶》中飾演「小龍女」的李若彤。她當天穿著藍色毛衣、幾乎素顏現身，60歲的外貌狀態很快在網路上引發討論。姊妹淘 ・ 4 小時前
赴日旅遊注意！日本超商公告「禁止外國人說這句」，網友傻眼：台灣人常說
近日，來自日本超商１則禁止外國顧客說「這個」（これ／Kore）的公告在台灣Dcard引起熱議。該公告要求外國顧客以「我想要點肉包」（肉まんください／Nikuman kudasai）的方式點餐，並畫了一食尚玩家 ・ 4 小時前
「最成功二世祖」鄧兆尊 傳承繼15億遺產 西貢地皮荒廢變靈探熱點 躺平都年收3,000萬利息
粵劇名伶新馬師曾之子鄧兆尊，近年活躍於社交平台及直播節目，不時被外界冠以「二世祖」標籤。近日有網民在小紅書上載短片，片中有人當面向鄧兆尊追問坊間流傳其「最窮只有1億元」一說，鄧兆尊即場作出回應；另有傳其與弟妹合共承繼高達15億元遺產，名下亦涉及一幅屢傳以逾4億元放售的西貢地皮，即使地皮長期荒廢，鄧兆尊亦表示毋須急於處理。閱讀更多：劍神張家朗「再亮一劍」187萬掃雲匯車位 半年前逾1,600萬買三房 半年入市逾1,788萬｜兩屆奧運奪金至少獲1,650萬獎金賭王遺產急劈！狂減43%！ 尖沙咀金巴利街地皮意向價由8,800萬劈到5,000萬短片所見，提問者問及「最窮只有1億元」的傳聞時，鄧兆尊先是「扁扁咀」並搖頭，稱「未見過」相關說法，其後又補充指「他們是說笑」，似對有關傳聞不以為然。傳四兄妹承繼15億元遺產 只作「被動收息」資料顯示，鄧兆尊近年除在社交媒體曝光外，亦不時參與不同YouTube直播節目。坊間一直有說法指，鄧兆尊在家人離世後與弟妹承繼約15億元遺產；另亦有指其家族曾處理物業資產，包括出售永祥大廈及楚留香物業等，加上持有大幅西貢地皮，令其資產規模備受關注。另有報道引述其曾提及父28Hse.com ・ 23 小時前
8大最差散水餅 名符其實派「餅」 網民：比唔派仲深刻
講到辦公室文化，散水餅幾乎已經成為香港職場的指定動作，但並不是每一件散水餅都令人感動，反而有些選擇會令同事收到時「懷疑人生」。早前就有網民以「見過最肉酸嘅散水餅係咩」為題在網上討論區發帖，留言一面倒抵死，更有人直言「比唔派仲深刻」，以下總結出網民心目中8大最差的散水「餅」。Yahoo Food ・ 8 小時前
李嘉誠大宅外傳異味 驚動警方消防到場 ! 真相係……
今日（22日）早上11時許，長和系創辦人李嘉誠深水灣大宅外傳出異味，大宅保安員一度懷疑有氣體洩漏，於是報案。28Hse.com ・ 23 小時前
60年一遇「赤馬紅羊劫」會有大事發生？2026年這4個生肖小心易中招
「赤馬紅羊劫」是什麼？未到 2026 年就已經聽到這個名字。這是中國歷史上一個極之神祕的周期規律，所謂「赤馬」指 2026 丙午年，「紅羊」則是 2027 丁未年，丙、丁屬火，對應赤紅色，故名思義就是火氣最旺、動盪最劇烈的兩年。那麼，2026 年「赤馬紅羊劫」有什麼要注意？Yahoo Style HK ・ 1 天前
私人住宅裝修鑿穿浴室地台樓板 下層天花穿窿可對望 屋宇署：要求即時停工
日出康城一個單位的業主2023年裝修期間涉擅自拆除部分主力牆，震驚全港，近日再有涉及裝修鑿穿事件出現。屋宇署今日在社交平台發文及上載兩張照片表示，早前有一個私人住宅單位在裝修期間，鑿穿了浴室的地台樓板，影響下層單位，照片可見廁所天花被鑿至穿窿，鋼筋鏽跡斑斑，和樓上可對望。屋宇署即時派員視察後，發現單位地台的樓板被鑿穿，幸整體樓宇結構沒有明顯危險。am730 ・ 1 天前
趙露思夜市擺攤賣蛋烘糕！一個只賣7元還附小禮物 客人激動讚：毫無明星架子
1月20日晚間，大陸女星趙露思被目擊出現在海南某夜市擺攤，販售四川常見的小吃「蛋烘糕」，每個售價只要人民幣7元（約台幣32元）。她親自動手製作，並親切與顧客互動，畫面曝光後引發網友討論。姊妹淘 ・ 2 小時前
林子祥一家搭機回港被捕獲 葉蒨文全程湊孫女 林德信坐經濟艙被讚夠貼地
林子祥同葉蒨文呢對殿堂級歌手夫妻，近年不時返內地演出，早前阿Lam同Sally喺杭州舉行演唱會，林德信亦有上台獻唱。有網民喺社交平台分享，聲稱日前喺杭州回港班機上巧遇林子祥、葉蒨文以及阿Lam兒子林德信一家。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
到日本吃什麼最失望？一票網友點名「１食物」，當地人也認證
日本美食豐富多元，向來深受台灣旅客喜愛，成為許多人赴日旅遊的重要目的之一。然而，即便是美食王國，也難免有令人失望的餐點。近日，一名網友在網路上發問，詢問赴日旅遊時有哪些食物不建議嘗試，引發熱烈討論。網食尚玩家 ・ 3 小時前
陳百祥曬九龍塘逾億豪宅 黃杏秀真實狀態曝光 爆張國榮離世前贈30條「風水魚」
76歲資深藝人陳百祥（阿叻）近年處半退休狀態，其人生大起大落，老來居於九龍塘複式豪宅，據說該幢樓齡約30年、佔地達4.000呎的豪宅身價逾億港元，阿叻與69歲太太黃杏秀（秀姑）在家中養狗、種花、養魚，更不時讓好友來參觀作客，生活極其悠閒。日前有內地女網紅到來探訪，非但令阿叻的豪宅裝潢盡現，更令久未一月露面的秀姑真實狀態曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
朱凱廸出獄後發文報平安 稱眼疾獲治療、失眠紓緩 答謝家人陪伴：重拾對「家」的記憶︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】民主派初選 47 人案被告、前立法會議員朱凱廸早前獲釋。朱凱廸事隔數日首次在 Patreon 發文向外界報平安，表示身體狀況尚可，眼疾已獲合適治療，出獄後失眠情況亦在短時間內明顯紓緩。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
名媛望族劇情再引爆全城熱話 江美儀英文對白爆紅 與網民幽默互動：I go to school by bus
TVB劇集《名媛望族》於深夜時份重播，當年呢套劇集有唔少經典場景引起迴響，包括劉松仁與楊茜堯咬唇激戰、王浩信被劉松仁連環掌摑，以及江美儀以黑絲及性感內衣挑逗劉松仁等等。近日劇集重播，再次引爆全城熱話。其中一幕江美儀與劉松仁嘅爆發戲份於網絡上洗板，引起廣泛討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
荃灣工人集體毆鬥 停車場打到出馬路4人被捕(有片)
荃灣有多人打架，今日(23日)早上9時06分，警方接獲報案，指有約20名男工人在荃灣馬角街18號停車場對開集體打鬥。警員到場控制場面，至少拘捕4人涉在公眾地方打鬥，暫未確定有否人受傷。am730 ・ 4 小時前
和平委員會簽署儀式冷冷清清 只有特朗普鐵粉到場朝聖
【彭博】— 台下傳來一聲洪亮的提示音：「讓我們歡迎和平委員會主席！」緊接著，特朗普步入達沃斯大廳，就在前一天他剛剛在這裡向全球精英發表了演講。不過，這一次到場的，卻是一群截然不同的人物。Bloomberg ・ 16 小時前
屯門大興邨男子涉持刀傷人 10歲女嘗試擋刀 一家三口送院 據了解疑兇曾投訴冷氣機滴水｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】屯門大興邨今（23 日）發生持刀傷人案。早上7時許，一名60歲男子突在乘搭電梯時襲擊一對父女，事主太太趕到場協助制止，一家三口及疑兇全部送院治理。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
阿嬌鍾欣桐甩易胖體質！45歲生日重回顏值巔峰 靠「211飲食法」5天就能瘦！
她坦言，自己本來就是容易囤積、代謝偏慢的易胖體質，胖的時候連喝水都能重1斤！所以比起追求短期爆瘦，她更在意的是「怎麼吃才不容易再反彈胖回來」。而下面這套阿嬌親自實踐的飲控方式，重點其實很生活，照著做她說5天就能穩定瘦下來。阿嬌主要遵循的是簡化版的211飲食法，...styletc ・ 1 天前
43歲賈玲狠減110磅無反彈，零修圖時裝周街拍照掀熱話！瘦成閃電全靠「青瓜減肥法」，14日減肥食譜公開
米蘭時裝周星光閃閃，在Prada大騷的街頭上，看到中國著名一線影星賈玲。之前她因為拍攝《熱辣滾燙》電影而狠減約50kg，當時已經令人眼前一亮。電影過了近兩年，現在看到賈玲還是瘦 ！她在米蘭時裝周街拍照在零修圖的情況下，氣場還是很強，到底當年她是如何成功減肥減50kg瘦下來呢？來看看賈玲減肥故事！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【惠康】買4支舒適達牙膏 送衛生紙、洗衣珠等總值$227禮品
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支舒適達/牙齦適精選牙膏，即送總值$227豐富禮品；買4罐大罐裝啤酒滿$80，即送總值$70禮品；買1罐安記海味紅燒溏心鮑魚6頭425克，即送總值$44豐富禮品！YAHOO著數 ・ 7 小時前