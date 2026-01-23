陳展鵬新年離港登台 單文柔爆阿女坐飛機慘痛經歷

【on.cc東網專訊】藝人陳展鵬與太太單文柔、鄧麗欣（Stephy）、周吉佩、支嚳儀、岑杏賢、林鈺洧、邵珮詩、胡曦文、陳百祥與太太黃杏秀、楊秀惠及楊愛瑾等晚上（22日）出席慈善晚宴。

陳展鵬透露農曆年會到拉斯維加斯登台，太太單文柔亦會同行，不過女兒「小豬比」則不會同行，身旁單文柔即笑指曾帶女兒坐飛機4小時到外地旅遊，因時間太長笑指女兒呼喊了300次，因此當女兒知道到美國要十多小時機程後，即自動申請留在香港陪外婆。陳展鵬笑指不用擔心女女會悶，她會自己找樂趣。問到難得到賭城會否到賭場發新年財？陳展鵬即大爆太太有橫財運，不過單文柔則表示會玩角子老虎機，不過未試過中大獎。問到女兒可有要求在當地買她禮物？陳展鵬笑指囡囡還未落命令，但自己都有此打算，又指囡囡覺得最重要是他們回港陪她玩，又自爆早前帶囡囡到主題樂園玩機動遊戲，笑指囡囡每項也要玩5次，問他若囡囡長大後要玩「笨豬跳」可會陪她玩？他笑謂：「我唔會畀佢跳！我老婆都唔會畀我跳。」

Stephy捐出出自她手筆的「芬蘭的冬夜」畫作，以6位數字作底價作慈善拍賣，她希望善款數字愈多愈好，又指本身畫畫並非打算用作發售，今次為了慈善則沒有問題，但笑言仍有數幅作品未捨得捐出，又指好姊妹們亦有睇中她的畫作。她表示最喜歡畫人像，問他有否叫男友當模特兒？她笑稱比較愛畫小朋友，又指相信叫男友當模特兒對方應該會願意。談到工作，Stephy透露農曆新年後開始有不同工作，包括電影、音樂以及未做過的事，問她未試過的還有結婚？她笑謂：「呢啲嘢唔可以亂試。」

久未有出席公開活動的楊秀惠（Vivien），笑言已很久沒有接受訪問心情緊張，她透露現時主力在港照顧家庭、照顧小朋友及打理美容生意。現時育有2女1子的她，直言因自己很喜歡小朋友故仍未「封肚」，問到希望再多生幾個？她表示順其自然，又指照顧小朋友雖然忙，但能陪伴孩子成長是一件開心事因此不覺得辛苦，但笑言因教小朋友功課令她練出耐性。問到小朋友有否遺傳他的演戲細胞？她表示因希望小朋友盡量多接觸其他事物，故家中很少看電視，孩子們亦不知道她曾演戲，很久沒拍劇的她，坦言即使有戲癮自己暫時也以照顧家庭為首位，亦希望小朋友現時以學習為先。

周吉佩透露今天正是兒子Jasper的8歲生日，下午跟太太為蛋糕加上兒子喜歡的玩具，指仔仔希望有個生日旅行，本周末將聯同魏嘉信一家到深圳遊玩，問到可有想過於內地置業？他笑指太太已叫他要努力賺錢，他説：「早前去中山工作順道同當地朋友了解，香港去中山只需要1個半小時，感覺唔錯，不過香港層樓都未供完，哈哈！希望有機會，中山同珠海係我首選地方。」他透露農曆新年已排滿工作，坦言2025年「事倍功半」過得比較辛苦，希望2026年可以「事半功倍」，又指對比往年，今年一月工作比較多，當到問農曆新年是否鮑魚加餸慶祝？他笑謂：「好易啫，罐頭咪得，哈哈！睇吓要幾多頭啦，青鮑都可以。」

陳百祥（阿叻）對於好友曾志偉辭任無線總經理一職，他坦言只是遲早問題，他説：「其實我係愛之心，因為我自己出身TVB，我係鼓勵TVB，因為唔可以咁樣蝕錢落去，鼓勵完佢哋就落大灣區，開始接大灣區廣告。」他表示正如他們球隊到內地搵食一樣，透露球隊成員除了到內地踢表演賽，也會做直播，做到人人有工開：「陳國鋒開演唱會、菊梓喬直頭返都返唔到嚟，竟然我叫佢都撞期，我咪開心囉！多人識你自然多人搵你。」他指科技進步，有網上平台、人工智能，大家也可利用不同平台找生意，又可利用網上付款快捷方便，坦言以往只有電視的年代已不復再。

陳百祥透露曾志偉早前也有來練波，又表示早前因踢波受傷，他笑謂：「好閒啫，通常都係對面受傷，我傷一次對面通常11個月都受傷，所以佢哋唔肯同我踢，哈哈！」提到早前藝能娛樂40周年晚宴未見他出席，阿叻表示自己不在港故對方沒有邀請他，對於有指他與譚詠麟反面，他笑指大家幾十年好朋友，不時也有一起練波見面，對外界的閑言閒語一笑置之。提到志偉表示重回影壇，他說：「最好啦！（有機會合作？）我諗電影真係非常難彈番上去，你睇周星馳咁多年都唔敢出一套，依家最堅持嗰個叫古天樂，我真係恭喜佢，好在《尋秦記》咁賣得。」他坦言現在拍電影要很才時間才有機會回本，認為還是做直播帶貨來得輕鬆。

