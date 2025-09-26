陳展鵬笑談「亞視味」︰冇得甩架 用心回應網民留言被激讚

陳展鵬

做過亞視小生嘅陳展鵬，回巢TVB後發展一帆風順，成為視帝之外仲搵到真愛，同太太單文柔婚後育有一女。不過「煎pan」仍然不時被網民拎返多年前喺亞視月曆出現嘅「靚相」出嚟討論，早前陳展鵬出post討論頭皮護理問題時，有人話佢「終於搣甩亞視味」。

難得陳展鵬對「亞視味」回應得十分大方，「冇得甩㗎，每個人都有走過嘅路，好與壞都係自己嘅，應該向前看，唔係我你點會記得亞視…😂😂😂😂情懷🤞🏻加油啊朋友」。陳展鵬其實好用心同網民互動，之前嘅頭皮護理post入面，佢用咗唔少惡搞圖回應網民，見到網民重貼佢嘅亞視月曆相，就留言話「睇嚟你好鍾意呢幅相喎，淨係cap我個樣好啦，唔好搞田蕊妮啊好啊😂😂😂」。有網民話喺舊公司唔少人都知佢係「好鵬友」（陳展鵬多年前fan club名稱），仲貼出多年前同事送嘅生日卡，上面有煎pan舊相，陳展鵬都有留言鼓勵，十分暖心。

