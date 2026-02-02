陳展鵬轉發Brian@廿四味談粗口文化 深表認同：唔講粗口唔代表係好人

視帝陳展鵬唔止演技好，近年好老公好爸爸形象深入民心。今日佢喺Threads廿四味成員李凱賢（Brian）受訪節錄短片，片中Brian大談粗口文化，並表示粗口係廣東話嘅一部份，用嚟鬧人係唔啱，不過用嚟表達情緒係冇問題。喺中學時期試過同朋友講戒粗口，點知朋友話戒廣東話，而Brian表示認同。

陳展鵬對片中內容非常認同，並喺Threads轉發片段，及留言話：「適合嘅場合適合嘅人群，最重要識得控制自己，呢個係社會責任。絕對認同，這是精髓，幾千年來嘅文化，好好運用我哋其中一種統一嘅語言文化，我哋可以有今時今日，就係因為我哋有獨特嘅文化，唔講粗口唔代表係好人，有太多PK掩飾自己唔講粗口。」

廣告 廣告

呢個PO一出，唔少網民都留言表示認同，例如「鵬鵬你講嘢愈來愈有point」、「鵬 好型棍」、「鵬鵬講得好好」、「岩架，適當嘅粗口可以加強語氣同發洩😝, 但講得太多太密集同鬧人就唔好囉…」、「Thanks thanks thanks 陳展鵬～Dope！」、「我知你會好有分寸地講，例如起豬比面前一定繼續BB聲」及「講得好 廣東話就係有粗口先救（夠）貼地 不過要睇場合 可控制 應爆就爆」等等。

陳展鵬IG

陳展鵬Threads

「廿四咪」Brian（李凱賢）IG

「廿四咪」Brian（李凱賢）IG

「廿四咪」Brian（李凱賢）IG

陳展鵬IG

陳展鵬IG

陳展鵬IG

陳展鵬IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！