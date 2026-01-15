陳展鵬「有求必應」態度超圈粉，49歲「好鵬會友」生日粉絲見面會用心安排被讚強大胸襟：希望你哋玩得開心

渣馬賽前核對跑手身份防作弊 附封路安排
脆友實測「好鵬會友」陳展鵬粉絲見面會，陳展鵬更親自留言感謝粉絲，網民大讚超親民！粉絲見面會更有求必應，加上逆應援禮物、互動環節做得十分出色，網民指「真係做到韓國級數」！
陳展鵬踏入 49 歲生日，假澳門舉辦粉絲見面會一同慶祝生日，最貴的 VVIP 更叫價 $1,288 引起熱議。脆友實測「好鵬會友」的 $388 坐位，特地穿上「亞視味」穿搭盛裝出席，更開箱分享「巨量逆應援禮物包」，袋內包括有海報、蛋白粉搖搖杯、應援燈、年曆、襪子及特色餅乾手信，可謂誠意十足，絕不敷衍！
脆友指即使買 $388 位與舞台距離亦十分近，當天陳展鵬穿上刺繡外套、白恤衫及綠色長褲十分醒神帥氣，不見大家常說的「亞視味」。除了唱歌好聽，更有與 Fans 一起跳舞的環節，認真教粉絲們跳《Monica》十分親民，期間更走入觀眾席與粉絲自拍，並清唱《用背脊唱情歌》。最後的合照時間更可自選 pose，當脆友要度擺「亞視年曆舉手 pose」時，陳展鵬更二話不說即時答應，超配合讓粉絲高呼「相隔 12 年後重新入坑」！
脆友大讚粉絲見面會有誠意，有禮物、有「飯撒」、有歌聽、有合照，更有 100％ 超配合的 fan service，整體體驗十分出色。意想不到陳展鵬更親自登上 Threads 感謝粉絲，指「希望你鍾意，鵬鵬鵬限量版」，脆友回應「有嘅唔係最勁嘅人氣，而係最大嘅胸襟」、「唔係你粉絲，但你好欣賞你嘅用心，對你大改觀」，大家看完又想去「好鵬會友」朝聖嗎？看來十分 good trip 呢！
