陳展鵬「拍八虛」養生搵單文柔示範 養生茶餵索妻

【on.cc東網專訊】視帝陳展鵬與太太單文柔(Phoebe)婚後誕下女兒「小豬比」，一家3口幸福美滿，而家有嬌妻及愛女的他當然特別注重身體健康，才能長久地陪伴家人。近日展鵬在社交平台分享出自己的養生之道，更找來Phoebe擔任模特兒，影片中他首先提及「拍八虛」，原來是指用艾草養生錘分別敲打腋下、肘窩、髀窩及膕窩，過程中展鵬十分仔細地講解功效和示範，但被不斷敲打不同身體部位的Phoebe則一直露出無奈和想逃離的表情，待展鵬講解完即搶走錘仔反擊，大耍花槍相當搞笑。

而另一個養生重點則是養生茶，展鵬逐一把桑葚、枸杞、烏梅、茯苓、陳皮及玫瑰花加入水中煲成茶，然後模特兒Phoebe再次登場品嘗，在展鵬提問材料及功效時，Phoebe偷看「貓紙」流利地一一說出正確答案，令展鵬佯裝被欺負敗走離場，兩夫妻的幽默互動逗笑一眾網友。

