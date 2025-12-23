宏福苑五級火｜情緒支援熱線
陳山聰冬至就阿仔食薄餅做節 睇酬恩建醮傳承
【on.cc東網專訊】視帝陳山聰經常當帶子洪郎，與5歲囝囝Jaco周圍去，以減輕在職太太Apple的負擔，不過日前冬至當然要舉家團聚，山聰夫婦更因應Jaco要求擇食薄餅「做節」，小朋友食到舐舐脷之餘更舉V拍照，難怪山聰留言﹕「大佬（指Jaco）你嬴晒啦，唔使咁招積嘅﹗」飯後一家三口更移步到戶外欣賞「飄雪」，又於聖誕燈飾及布置下合影，畫面溫馨有愛。
而一向熱衷舞獅的山聰與Jaco近日現身新界錦田鄉酬恩建醮，Jaco更穿上錦田水頭村的服飾打鼓，姿勢似模似樣，期後又騎爸爸膊頭欣賞舞龍表演，感受現場熱鬧及歡樂的氣氛。事後山聰於社交平台晒相並留言﹕「錦田鄉十年一次酬恩建醮，十年前因為水頭村兄弟，有幸第一參舆，十年後今日大家各自有家庭有小朋友，希望十年後契仔同Jaco可以喺同一個地方我哋四個再影多次相，希望呢個香港非物質文化遺產傳統可，以繼續傳承落去。」
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
五索鍾睿心豪宅曝光 仔女睡房有半山靚景 同馬清鏗睡房保密「好多嘢唔出得鏡」
坐擁百億身家的66歲大生銀行主席馬清鏗，今年初被爆收埋網紅五索（鍾睿心）做情婦，事後五索高調接受訪問兼繼續拍片，表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，故被網民封為「最強小三」。本來同林作、裕美一齊拍片嘅五索，近期似乎同2位拍檔分道揚鑣，五索亦都自己經營youtube頻道。尋晚（22日）五索首條自家製vlog上架，內容係大家都鍾意睇嘅room tour！Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感
《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自女人我最大 ・ 42 分鐘前
2026賀歲最強《夜王》！黃子華 X 鄭秀文 X 《毒舌大狀》導演吳煒倫 偕東日夜總會小姐列陣驚艷亮相
首發海報、預告，幕前陣容曝光，帶領觀眾喜迎馬年！今個新年一對歡喜冤家黃子華、鄭秀文情義兩心知，與一班笑面迎人的美艷公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤、鄧麗英等各出奇招，閃艷舞場，鬥靚鬥笑鬥好戲！謝君豪、楊偉倫、盧鎮業、何啟華夜店獵艷，春光無限好，陪大家開心迎新歲！Yahoo 娛樂圈 ・ 45 分鐘前
23歲莊子璇近照外貌被指再升級 網民：認唔出係佢！
現年23歲嘅2023年港姐冠軍莊子璇（Hilary），當選後備受TVB重用，除咗擔任多個大騷司儀之外，仲有份主演台慶劇《金式森林》。不過佢由奪冠至今，外貌變化一直成網民討論話題，網民經常將焦點放於莊子璇個鼻，質疑佢個鼻比起參選港姐時變得又直又尖，指佢由「豬膽鼻」變「間尺鼻」，更有網民認為佢完全唔同咗樣。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
87歲梁愛罹患胰臟癌體重不足70磅 不做電療化療豁達面對 坦言「死得快好世界」
現年87歲嘅資深演員梁愛，加入娛圈後參演過多部粵語長片及影視作品，憑《他來自江湖》飾演馬姐深入民心，早前佢與導演老公左幾移居加拿大，歷盡喪夫喪子之痛後回流香港，過着獨居退休生活。日前好友楊紹鴻喺社交網站出PO透露梁愛已入住老人院，並上載探訪合照，及為佢打氣。Yahoo 娛樂圈 ・ 31 分鐘前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 22 小時前
網民熱議世紀難題 到底邊對先係公筷？黑色定白色？
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，拋出一條被樓主形容為「世紀難題」的飲食疑問：「公筷係黑色定白色？」樓主分享自己在酒樓用餐時的觀察，指當日大部分人都以黑色作公筷，白色自用，帖文一出即引發大量網民參與討論，意見分歧之餘，有人亦提出比顏色更重要的因素。Yahoo Food ・ 7 小時前
鄧麗欣晚裝晒線臉蛋零瑕疵 網民狂呼：驚為天人！
【on.cc東網專訊】歌手鄧麗欣（Stephy）近年愈來愈有女人味，她在日前在社交網上載一系列出席時裝活動的照片，只見她身穿一襲華麗晚裝，氣質優雅，加上白皙細膩的肌膚，甜笑的笑容，不經意中散發出成熟女性的迷人魅力。照片一出，即引來大批網民讚嘆，紛紛驚呼她的美貌簡東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
62歲李連杰手術住院 利智一舉動被指「無情」惹婚變揣測
62歲的「功夫皇帝」李連杰今年8月因頸部良性腫瘤要接受開刀手術，公開在容顏憔悴的病床照，慨嘆「又經歷了一次無常的試煉」。幸術後逐漸康復，他出院後更向大眾報平安。正當外界以為李連杰一切向好之際，社交平台卻有人爆料指李連杰因甲狀腺亢進及頸部腫瘤手術住院期間，利智每天僅探視15分鐘，全靠護理人員照料。利智隨即被批「無情」，更有人揣測這段婚姻可能存在暗湧，甚至出現「李連杰婚變」傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
愛潑斯坦檔案：安德魯躺臥在多名女性腿上的照片曝光
US Department of Justice 美國司法部釋出的數千份愛潑斯坦檔案中，包括一張安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）躺在女性腿上的照片。 照片中，已定罪的性交易犯吉絲蓮·麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）在背景中微笑看著這位前英國王子。照片似乎拍攝於諾福克的皇家莊園桑德靈漢（Sandringham）的會客廳。 這張照片的曝光，將進一步加劇外界對安德魯的審視，他因與已故性犯罪者傑佛里·愛潑斯坦（Jeffrey ...BBC News 中文 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（22/12-04/01）
759阿信屋推出最新勁筍推介，759阿信屋急凍原隻虎蝦10隻裝/8隻裝低至$89-102/件、Espana手切火腿系列低至$89/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 1 天前
MUJI無印良品官方人氣家品推薦6選，「這款」連木村拓哉都大推只需$18
無印良品官方精選6款人氣家品，連木村拓哉都親自推薦其中一款清潔好物！這些產品均由MUJI員工分享自己購買後最滿意的選擇，一起來看看有哪些實用單品吧！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
導盲犬九龍城過馬路突迎面被狗咬 耳朵被咬掉一截血流披面
【動物專訊】導盲犬「愛恩斯坦」（坦仔）今日中午跟服務使用者盧先生在九龍城過馬路時，突然被迎面而來的白色柴犬咬傷，當時那柴犬狗主有拖繩，卻沒有制止狗狗跑去咬坦仔，事後鬧了自己狗狗幾句便離開。坦仔其後血流披面，送院後要聯針，不排除還要再動手術切除部分耳朵。盧先生的太太當時目擊事發經過，她對坦仔受傷感到很心痛，希望能找到那狗主賠償，及教育那狗主妥善看管自己的狗狗，提醒如果其狗狗有攻擊性，應在帶狗時讓狗狗戴口罩，避免傷及其他小動物。 盧太表示，事發在今日中午12時許，當時她丈夫和坦仔在九龍城東正道樂善道交界十字路口近富豪東方酒店過馬路，而那狗主拖著一隻白色柴犬迎面而來，柴犬突然撲向坦仔。她說：「那時電光火石，我以為只是普通狗仔打招呼，但坦仔吠了幾聲，後來我叫坦仔，坦仔回頭望我時，看到他的耳朵流很多血。」她又表示，看到那個狗主曾在馬路中心鬧了柴犬幾句，然後離開，相信對方清楚知道自己的狗狗咬了坦仔。 她將坦仔帶到獸醫診所檢查，發現坦仔耳朵被咬掉了一塊肉，有多個牙洞和抓痕，傷勢嚴重，要聯針及觀察，不排除要再做部分耳朵切除手術。 盧太和丈夫都很心痛，她表示坦仔在3歲時開始跟他們一起，至今已經7歲，一同香港動物報 ・ 1 天前
哈佛研究揭8大逆齡長壽生活習慣：I人比E人更易死？跟住做即延壽20年以上，60歲開始也不嫌晚
隨著年齡增長，許多人都希望能擁有更長壽、更健康的身體，但卻擔心為時已晚。然而，哈佛大學最新研究證實，只要做足以下8點，即使是從60歲開始養成良好習慣仍能延壽20年！這些習慣不僅簡單易行，還可顯著降低多種慢性疾病風險。Yahoo Style HK ・ 1 天前
2026馬年生肖運程｜雲文子奇門遁甲12生肖馬年運程總覽！財運增運、幸運顏色及飾物、開工吉日貼士
2026馬年生肖運程！我們邀請到雲文子師傅，以奇門遁甲來看2026馬年生肖運程，再為大家提供2026馬年生肖增運顏色及飾物小貼士，讓各位馬年心想事成，行個靚大運！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
【龍豐】豐搶價 Grace One特濃修護保濕面霜 $78/件（即日起至29/12）
今期「豐搶價」精選產品搶先看，肌研極潤特濃保濕化妝水 $68/件、肌研濃極潤保濕/抗皺多效水凝面霜 $78/件、Grace One特濃修護保濕面霜 $78/件、DHC 橄欖護唇膏 $25/件、Lanvin光韻女士香水EDP $105/件！YAHOO著數 ・ 4 小時前
烏克蘭成功潛入俄羅斯空軍基地！摧毀兩架蘇-30戰鬥機、總價值高達1億美元
烏克蘭宣稱特工成功潛入俄羅斯西部空軍基地，摧毀兩架俄軍蘇 - 30 戰鬥機，顯示烏俄戰爭空中對抗升溫，也引發西方對防空與無人機威脅的高度關注。鉅亨網 ・ 4 小時前
港姐靚媽朱千雪一家三口飛加拿大過冬超溫馨 曬與醫生老公合照放閃
2012年香港小姐季軍朱千雪自從榮升人妻及人母後減少了幕前工作，她最近與家人一同飛往加拿大過冬，並於社交平台分享溫馨快樂的生活點滴。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
Uniqlo熱賣排行榜大公開！男女裝第1名都是Threads熱賣款heattech、嬰幼兒服飾減至$59入手
Uniqlo就是有種魅力，令人每次逛實體店、官網也能買到一兩件服飾回家。畢竟舒服百搭、性價比又高的item永遠不嫌多，加上Uniqlo經常聯乘不同品牌和推出超級吸引的新品，如最新有JW Anderson聯名系列、UNIQLO:C秋冬系列，還有不少親民價位的服飾值得入手。人人都買Uniqlo，大家又知不知道當期有哪些人氣item呢？Uniqlo官網就有個熱賣排行榜，一口氣列出現時最受歡迎的男女裝items，今年網頁大更新，還可以睇埋童裝和嬰幼兒熱賣服飾，好讓大家online shopping時作參考！Yahoo Style HK ・ 1 天前
高市早苗內閣防衛腦洞大開！ 無核三原則崩潰倒數誰來擋？
哎呀，日本政壇這波小八卦讓人聽了心跳加速，2025年12月18日共同社報導，一位首相府內部官員在和記者私聊時，脫口而出「日本該有核武了」， 雖然馬上補刀「這不現實啦」，但這話偏離日本長年無核原則Japhub日本集合 ・ 21 小時前