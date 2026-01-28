陳山聰欣賞黃智雯舞台劇演出 對楊詩敏感到佩服

【on.cc東網專訊】「視帝」陳山聰最近既要中港兩邊走工作，亦要為投資及演出的馬來西亞賀歲片《媽媽又要嫁》宣傳，相當忙碌，但他總算時間剛剛好，趕上「尾班車」欣賞「好姊妹」黃智雯的舞台劇《天下無不西之閨蜜》演出，智雯的破格演出令他驚喜，他說：「第一次正式睇我好姊妹係舞台劇上演出，今日妳嘅破格演出令我眼前一亮，真心我從未睇過一套舞台劇由頭笑尾，好彩我最後都趕得切睇妳最後一場，如果唔係一定後悔到死，你好叻呀。」陳山聰對科班出身的楊詩敏（蝦頭）在舞台上的收放自如演出，感到佩服，感謝她們帶給觀眾無比的快樂，他說：「我相信所有人都好需要依種快樂，希望你哋之後可以有round 2，我一定會大力支持。」

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】