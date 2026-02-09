消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
大掃除貼士│陳年咖啡漬 清潔孖寶至洗得
平日飲完咖啡，杯子隨便沖一沖，日積月累之下，咖啡漬便越來越深，想知道如何清潔乾淨，即睇大掃除貼士：
平日飲完咖啡，杯子隨便沖一沖，日積月累之下，咖啡漬便越來越深，到大掃除時要洗的時候便已經變成頑漬，不過只要兩樣家中常見的材料，小梳打和牙膏，便可以輕鬆把咖啡漬清洗，乾乾淨淨迎新年，即睇如何清洗咖啡漬：
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
清洗咖啡漬
工具
牙刷
小梳打粉2湯匙
牙膏適量
棉花棒
滾水1杯
方法
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多清潔家居秘技
年廿八洗邋遢│大掃除清潔家居方法合集：日本達人收納術/去陳年油漬
砧板清潔│清洗保養砧板大法 不可用洗潔精！徹底清潔只需兩樣食材？
易潔鑊清潔│煎Pan黐底清潔方法 勿用鋼絲刷！一樣家居常備物料就解決？
浸發海味相關文章
花膠浸發｜蒸發好過浸發？平花膠浸冰水發得靚兼大（附保存方法）
更多賀年食譜
蘿蔔糕食譜合集懶人包！12道簡易蘿蔔糕食譜：傳統/新派/純素
【笑口棗食譜】想笑口棗炸得金黃開口靚 關鍵在於燒熱油後要熄火
【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感
更多農曆新年賀年食品推介
盆菜優惠│盆菜優惠推介30間！免運費送$500餐飲券/低至每位$140/送蝦籽五味農場雞
年糕優惠│賀年糕點早鳥優惠推介30+！酒店年糕優惠/榮華低至$68/47折蘿蔔糕
蘿蔔糕｜15間高質蘿蔔糕推薦合集 早鳥優惠價/低至$92鮑魚蘿蔔糕/余均益辣椒醬口味+蟹粉
新年禮盒│賀年禮盒推介15間！低至$69皇玥曲奇/Lady M早鳥優惠/Godiva折扣
團年飯外賣｜外賣團年飯精選推介10間 酒店2人賀年餐/低至$173位/免運費攻略
迷你盆菜│二至四人盆菜外賣推介12間！人均低至$62/龍蝦蟹肉/酒店優惠
蝴蝶酥推薦│蝴蝶酥禮盒推介10間！$100以下皇玥優惠價/角落小夥伴/256摺極脆
蛋卷推介│送禮蛋卷禮盒推介10間 皇玥優惠價/手工蛋卷/海邊走走文青贈品
賀年食品│芋蝦限量逐粒炸！90年老字號傳人：做到令媽媽滿意係我最大目標
賀年食品│5大香港製造年貨推介 八珍芋蝦/多多鳥結糖/健康酥糖/手炒瓜子
文、攝：謝翠玲
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
陳凱琳出動92歲外婆吸金 出身富裕竟有家族成員住公屋
近年轉型做KOL的前港姐冠軍陳凱琳吸金力驚人，更成去年搵得最多錢的KOL。為了吸流量經常出動老公鄭嘉穎、3個可愛兒子、甚至爸爸陳桂祥出動拍片。近日陳凱琳的「吸金」團隊再添一名新成員，她的高齡外婆罕有地粉墨登場，與陳媽媽和陳凱琳三代同堂拍賀年廣告。影片中，她憶述新年探望婆婆的兒時回憶，並加入不少家庭相，本是溫馨的家庭樂，卻因兩個場景再度引發網民熱議。
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。
南韓 Bithumb 誤送440億美元比特幣 客戶即沽推冧比特幣
南韓加密貨幣交易所 Bithumb 員工擺烏龍,向695名用戶送錯比特幣。該公司原計劃向用戶每人發放最少2000韓圜(約10.7港元),卻誤選為2000枚比特幣,最終合共送出62萬枚比特幣,約值440億美元(約3432億港元)。綜合報道指,約240用戶收到「意外之財」後隨即沽貨,在 Bithumb 平台交易圖表顯示,比特幣短短數分鐘內已急瀉10-22%,上周五晚間更一度暴瀉約17%,每枚跌至約8110萬韓圜(約5.5-6萬美元),隨後逐步回升,最新報1.027億韓圜,升1.1%。Bithumb 在誤發比特幣後的35分鐘內,已限制用戶的交易和提現。其後就事件道歉,表示已追回99.7%送出的比特幣,約61.82萬個比特幣,然後再追回用戶出售的1788個比特幣中的93%,至今仍有125個比特幣仍未追回。事件亦引起當地監管當局關注。南韓金融監督院(FSS)於星期六(7日)召開緊急會議。監管單位表示將嚴密關注追回進度,若發現任何違法行為將啟動正式調查。Bithumb 發表聲明強調這次事件不是黑客攻擊,與安全漏洞亦無關,是員工在獎勵用戶支付單位中,誤將「韓圜」輸入為「比特幣」。行政總裁 Lee J
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因
絲打圍爐│古天樂與唐詩詠娟姐暢所欲言 自爆戒甜10年 即席獻唱冧爆兩主持
《尋秦記》電影版自大除夕上映至今，一個月來港澳票房已錄得逾8,700萬元，近日更推出「Plus+多元宇宙版」，望能爭取過億票房。而男主角古天樂仍馬不停蹄為電影宣傳
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
曼聯戲劇性復甦 安保姆：有跡可尋
【Now Sports】卡域克成為看守領隊之後曼聯隨即連贏4場，如此戲劇性難免令球迷驚為天人，但隊中鋒將安保姆就指一切只是順勢而行。安保姆（Bryan Mbeumo）認為，卡域克的領軍確是對球隊面貌帶來改變，但其實早在阿摩廉未離隊時眾人已有進步的跡象：「我覺得這一切都是建立在一開始所做的基礎之上，情況並非有如外間看起來般差劣。隊友們一起工作、一起努力，保持強大的心態，要確信我們心態上不曾被擊敗。就算有人被盤扭進過，其他人都會回來支援，盡全力貢獻一切。另一方面，球迷亦是這個大家庭的關鍵之一，當踏入賽場你就會真切感受得到。我們很想讓球迷看得開心，所以就試著轉化他們給予的能量，全力以赴。」迎來久違了的4連勝，亦擊敗了上季從未贏過的熱刺，卡域克表現得甚為冷靜，與英超不少激情領隊有很大分別。卡域克認為這只是風格問題：「我覺得那一刻我要好好處理，沒有想過要有表情管理，我不是那種人，這不是一場表演騷。保持冷靜有助於作出清晰的決定，要嘗試了解比賽的走向。大家都知道，當中沒可能沒有激情。有時我會為某些入球而慶祝，看起來實在有點幼稚，但這就是足球的一部分，有時你要好好享受某些時刻。但同時更要保持冷靜、深思
錦綉花園失水｜水務署指業主要求署方更換水管本末倒置 屋苑大部分水管不屬地契特別條款範圍
【Now新聞台】元朗錦綉花園失水事件，業主聯會不滿水務署未能釐清失水源頭及責任，計劃周二向發展局請願，要求局方介入。水務署指聯會說法失實，重申地契特別條款列明只負責由政府鋪設，並且位處道路已移交政府的屋苑內部水管。 水務署指，錦綉花園範圍內大部分水管由土地承批人鋪設，當年建造錦綉花園時，署方只是在屋苑出入口及附近道路下鋪設小部分供水喉管，相關道路至今仍屬私人土地，沒有移交給政府，不屬地契特別條款適用範圍，換言之，由用戶或註冊代理人負責維修。水務署指，錦綉花園小業主權益聯會一再將負責規管的署方錯誤定性為責任方，並不斷要求署方承擔保養維修責任是本末倒置，應停止發放不實資訊。而署方委託的獨立專家小組已展開工作，分析失水及部署喉管復修，爭取在四月有初步結果。#要聞
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞
19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...
網上熱話｜內地網民遊港讚兩地愈趨融合 內地網民感嘆：更喜歡原本的香港
雖然香港早已回歸，但由於香港與內地的文化背景大不同，故多年來香港都保持着獨有的面貌，更成為吸引內地遊客的其中一個賣點。不過，近日就有內地網民在社交平台發文，形容兩地的融合感越來越強，不管是言語溝通，以至付款方式，都基本上無障礙。帖文引來不少兩地網民共鳴。
曼聯兩年來首度4連勝 卡域克：應該如此
【Now Sports】曼聯在卡域克麾下錄得4連勝，是球隊兩年來首次，卡域克寄語球員要在這基礎上建立下去。曼聯周六以2:0打敗熱刺，錄得聯賽4連勝，賽後被問到可領軍走多遠時，看守領隊卡域克說：「現在不是（談論）時候，我認為要讓球迷投入，他們前來支持我們就是盡情投入，帶好心情離開球場，期待回來，那是應該如此。」紅魔對上一次英超4連勝，是兩年前在坦夏領軍的時候，如今25戰得44分排第4，只落後排第2的曼城及第3的阿士東維拉3分。「這（讓球迷投入），是我們的工作，能夠處於那位置，能夠在今天與過去數星期做到實在好，我們要從那基礎建立。」隊長般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）強調要腳踏實地前進：「如果我們贏不了下一場，以及再下一場比賽，就會返回令自己難感舒適的位置，失去信心，不信任直到現在所做的每一件事。」英超周中開快車，曼聯將會作客韋斯咸。
馬斯克再對38.5兆國債發警告：若無AI和機器人技術 美國1000%會走向破產
特斯拉執行長馬斯克日前再次對美國的龐大國債發出嚴厲警告，並稱若沒有 AI 和機器人技術，美國肯定會破產。
美國願意付錢了！美駐聯合國大使：將於數週內支付會費欠款
美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）近日表示，美國將在「數週內」向聯合國支付一筆初始款項，以因應累積高達數十億美元的會費欠款，同時也重申華府要求聯合國持續推動結構性改革的立場。
英超話題｜曼聯5連勝在望 瘋狂球迷「髮哥」500日唔剪頭髮終於「叫糊」
曼聯球迷Frank Ilett因一個「豪賭式」承諾而成為網絡紅人——只要紅魔鬼一日未能連贏五場，他就絕不剪頭。呢個挑戰至少已接近500日，期間頭髮愈留愈長，亦見證住曼聯多次起落。
英超 ｜羅美路創紅牌紀錄 曼聯擊敗10人熱刺 今季首度4連勝
曼聯在臨時主帥卡域克（Michael Carrick）帶領下延續強勢，周六早場在奧脫福英超以2比0擊敗熱刺，取得今季首度4連勝。
巴塞正式退出 歐超聯名存實亡
【Now Sports】多達12隊歐洲豪門在2021年商討組成歐超聯之後，面對公眾反對、政治壓力及歐洲足協的抵制，令球會相繼退出，時至今日連一直堅持的巴塞隆拿都決定放手，歐超聯只餘下皇家馬德里一所球會未表態放棄。巴塞隆拿發表正式通知，表示將退出歐超聯相關計劃，聲明更只有三行，語氣簡潔但毫無迴轉餘地：「巴塞隆拿告知大家，今日已正式通知歐洲超級聯賽公司及曾參與該項目之球會，宣佈退出歐洲超級聯賽項目。」歐超聯的商討可追溯至2021年4月，受到各方壓力之後，馬體會、祖雲達斯、米蘭雙雄都放棄計劃，然後一眾英超球隊都抽身而去，如今巴塞都離開，只餘皇馬一隊苦撐。2025年年末，皇馬曾就歐超聯一事控告歐洲足協，指其濫用球壇的壟斷地位，視歐超聯為其一大威脅，逐一向參與的球會施壓，嚴重違反歐盟競爭法，更向歐洲足協追討多達40億美元的賠償。言猶在耳，巴塞卻在這個時刻正式退出歐超聯，意味著只餘下皇馬孤軍作戰。球壇對這個大型聯賽褒貶不一，不過主流意見都認為這事件加速了歐聯賽制的改革，目標是帶來更多比賽數量、更高的球會收益，某程度上對歐洲球壇帶來一定的好處。
珍惜生命｜馬鞍山15歲少女墮樓 送院搶救不治
今日(8日)早上10時許，警方接報，指馬鞍山利安邨利豐樓懷疑有人從高處墮下。救援人員接報到場，發現該名15歲少女昏迷不醒。
賀蘭為Szobo被逐難過：判入球就好......
【Now Sports】儘管曼城周日在尾段以2:1反勝利物浦，但補時射入12碼奠勝的賀蘭，認為VAR毋須介入吹走可以贏至3:1的那個「燕梳球」，也為其前隊友蘇保斯拿爾因此紅牌被逐感到難過。事實上，蘇保斯拿爾的紅牌就是因為侵犯賀蘭（Erling Haaland）而得到。當時，已經是補時最後1分鐘，落後的紅軍連門將阿里遜都棄關上前進攻，結果被曼城策動反擊，由卓基在半場將球送前，賀蘭全速下已壓過蘇保斯拿爾，但後者「出術」拉他，而賀蘭跌倒前也還以顏色，將這名過去一同效力薩爾斯堡的前隊友拉跌，而皮球則慢流尾袋入網。本來球證判了入球有效，由於賀蘭和蘇保斯拿爾爭位的過程中都沒有觸球，該入球計落卓基帳下，曼城也可拉開至3:1的差距，但VAR介入判了禁區外罰球，並將犯規在先的蘇保斯拿爾紅牌驅逐。兩隊球員當時已一齊上前向球證抗議，當然也包括賀蘭，挪威人賽後說：「他（蘇保斯拿爾）拉我，然後我拉他。」他認為最佳判決是入球成立，而沒有紅牌。「VAR介入，那球證當然就要遵守規矩，而這也會讓蘇保斯拿爾停賽3場......就我個人而言，判入球有效就好了，不要紅牌，我為蘇保斯拿爾難過。」談到射入12碼致勝，這名曼城前鋒