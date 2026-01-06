陳庭欣傳因有米前度楊振源多女埋身斬纜 與《東張》小鮮肉返舊愛豪宅開P

38歲嘅陳庭欣Toby同彩豐行老闆楊振源Benny拍拖8年，本來外界以為陳庭欣入硬豪門，但係上星期Toby突然宣布回復單身3個月，並指與Benny「三觀不一致」。

陳庭欣

有周刊今期報導指，同楊振源拍拖後生活質素升呢嘅陳庭欣之所以斬纜，係因為頂唔順Benny太多女埋身。內文提到，周刊早於2022年影到楊振源同金髮索女坐快艇出海，玩完埋岸又揸跑車接靚女，咁有風度又識玩，難怪Benny桃花運旺。此外，楊振源曾經被指同Toby港姐師妹、2012年落選佳麗陳潔玲、孫慧雪、Model蔡佩賢（Kitty），甚至連介入過周永恆趙頌茹婚姻嘅Ruby（劉依靜）扯上關係，身為女友嘅Toby相信呢幾年都攰啦。

陳庭欣同有米男友楊振源Benny拍拖8年，早前Toby宣布二人分手

曾錦燊Charles

分手後陳庭欣唔再好似以前咁有司機接送，而且由九肚山獨立屋搬返落「凡間」，住喺黃大仙嘅私樓。但係報導指Benny對前度唔錯，回復單身出埠散心期間，都俾舊愛Toby帶Friend返去九肚山豪宅開聖誕party。周刊仲爆陳庭欣喺party度同《東張西望》小鮮肉主持曾錦燊Charles黐到實，並且話Toby同Charles因為舊年一齊返內地拍劇而friend咗，早前曾錦燊獲提名TVB頒獎禮最佳男新人，Toby仲幫手喺社交平台拉票。

曾錦燊同陳庭欣好friend，早前更為Charles出post拉票

至於再次available嘅筍盤Benny，都趁住12月生日月同朋友開P，仲玩埋「人體盛」！楊振源而家先47歲，仲要有傳座擁10億身家，回復單身後應該過得幾爽。

