陳庭欣回復單身大屋搬細屋 爆林盛斌BOB言出必行已有介紹

陳庭欣（Toby）於2010年參選香港小姐競選，勇奪冠軍獎項、國際親善小姐和旅遊大使獎頭，成為三料冠軍，入行後涉獵主持及拍劇方面。2018年陳庭欣與坐擁10億身家嘅彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖，不過二人於去年年底分手，有指佢有指已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，搬回早年買入嘅黃大仙500呎單位獨自生活，重新出發。

前日（31日），陳庭欣現身南華體育會出席慈善活動，喺接受傳媒訪問時，佢除咗表示下星期會與關楚耀等人一齊考匹克球教練牌之外，佢仲被問及到底與前男友邊三觀不合，佢就話唔講，希望可以留一啲嘢俾佢哋，同有一啲嘢已經放低。之後又提到「金牌媒人」Bob林盛斌曾公開表示要為Toby搵一個Mr.Right，佢就話Bob言出必行，上星期send俾佢問得唔得閒，呢個幾好，約出嚟食飯，而Toby都到多謝Bob，並表示有時間都可以識個朋友。至於係做咩職業及收入，Toby就話唔知道，未約到個日期見，可能過完新年之後再約。

廣告 廣告

因前男友身家嘅關係，外界成日以「想嫁入豪門」去形容佢，被問到將來嘅另一半冇10億身家得唔得，佢就表示要再重申，前男友本身冇十億，自己亦解釋好多次，不過冇人聽佢講，嗰個數字唔係一個擇偶嘅條件。之後被問到窮過佢得唔得，佢就話冇話窮唔窮，要搵一個真係能夠去溝通，並希望係鍾意小動物。最後更被問到有冇機會同翟威廉再續前緣，佢就表示二人一直維持住係好好嘅朋友。

陳庭欣IG

陳庭欣IG

陳庭欣IG

陳庭欣IG

陳庭欣IG

陳庭欣IG

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！