陳康堤唱live被批評唔夠氣聽到好辛苦 叱咤頒獎禮有機問鼎女新人王

陳奕迅愛女陳康堤今年出道，爸爸唱功了得難免令Constance備受注目。近期康堤同所屬嘅華納一班歌手不時參與校園show，有網民分享咗康堤現場演繹新歌《一律建議分手》嘅片段，但就被批評「唔夠氣」、「聽得好辛苦」。當日康堤將露腰裝示人，同樣躺著也中槍，網民笑指著到好似有肚腩仔咁。

陳康堤

陳康堤

今年新人女歌手比過去幾年競爭激烈，陳康堤以外仲有COLLAR成員Day(許軼）、轉戰樂壇嘅Amy Lo盧慧敏、喺謝霆鋒演唱會上一炮而紅嘅少女結他手Dale等。根據樂迷統計播放數字，唱功喜出望外嘅盧慧敏本來喺商台領先，成為今年生力軍女歌手金獎大熱人選，但喺下半年出道嘅陳康堤以《一律建議分手》及國語歌story that never ends追上嚟，甚至亦步亦趨衝金有望。至於銅獎就好大機會由Day奪得。

陳康堤