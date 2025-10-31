陳康堤宣布與日本混血男友分手 ： 會永遠支持對方

吳若希（Jinny）雖然已經係兩孩之母，但仍積極發展自己嘅事業。繼劇集《香港人在北京》被激讚演技自然，近日熱播劇《巨塔之后》嘅表現亦被大讚，其傷心演繹感動觀眾，有網民更指吳若希係近年少數唱得又演得嘅歌手。吳若希日前於社交平台分享愛貓嘅動態短片，與網民分享貓貓嘅可愛神情，表示：「有啲亂，但好可愛。」不過，其名牌手袋櫃意外曝光，引起網友熱議。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前