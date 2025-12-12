聖誕好去處九龍區合集
康堤與竇靖童老友鬼鬼合唱新歌 網民：因為愛情2.0
樂壇天王陳奕迅（Eason）與徐濠縈嘅女兒竇陳康堤（Constance）喺今年6月正式進軍樂壇，推出首支英文單曲《doll》，成為今年最受矚目女新人。其後再推出由黃偉文填詞嘅廣東歌《一律建議分手》及由王菲女兒竇靖童作詞、甄子丹女兒甄濟如作曲嘅國語歌《story that never ends》。
噚晚（11日），康堤喺IG上載一條與竇靖童合唱一小段《story that never ends》嘅影片，二人躺喺草地上望向天合唱。影片出街後，唔少網民紛紛留言大讚好聽及似陳奕迅及王菲合唱歌曲《因為愛情》，例如「唱得好好聽🥹❤️❤️ 兩把聲好match好好聽( ̀⌄ ́)」、「請你們多多合作！！！」、「完美合聲🎶👏」、「Melted😍Will you gals collab ‘‘因為愛情’’?」、「因為愛情2.0🙌」、「基因真的是太神奇了，兩人聲音裏全是王菲和陳奕迅的影子」、「太搭了哈哈哈🙌」、「好好聽呀好喜歡😻」、「So warming 😍😍😍期待多合作多新歌」及「OMG love this version!!!!! 多合作😍😍🔥🔥」等等。
