陳康堤Constance不只是「陳奕迅女兒」，也是父母良好品味和教育的承繼人

陳康堤Constance出道數月，不但推出兩首單曲作品，她的一舉一動，包括剛和男朋友分手，以及和父母的隔空交流，都令大家頓時覺得這個家庭更為親切，甚至也驚覺女兒完全吸收了父母的好基因。雖然需時，但相信假以時日，康堤不但會被記得是「陳奕迅女兒」，也會記得陳康堤這個名字。

當康堤只有六歲時，媽媽徐濠縈接受關於時裝的訪問，分享說女兒的服裝都是自己一手包辦：「她完全沒有fashion senses，但人人都以為她有！」事隔多年，康堤的出道作《doll》，MV的服裝都繼續由母親負責，三分鐘換了五套服裝。

過了那麼多年，也許康堤建立了駕馭單品的能力，但仍然對母親的品味不太理解：「我之前很壞，不時都覺得她穿衣服好誇張，但一年後看到某個韓國明星穿著那件衣服，才覺得她走在潮流尖端。就算拍了MV，還是不太明白時尚，還是會問可不可以穿T-Shirt和牛仔褲。」她沒遺傳到母親的時尚觸覺，而是遺傳了母親的坦率個性。陳奕迅曾分享說，某年年初二在何超儀家的聚會認識徐濠縈，看到她自行打開何超儀家的雪櫃，拿了人家的西瓜自己吃，覺得她雖然有點不禮貌，卻非常得意。那種做自己又有點可愛的坦率，不就是現在的陳康堤嗎？

女兒要入行，還同樣要當歌手，陳奕迅當然花了不少時間溝通：「我跟她說了她很多次，喜歡唱歌，和喜歡唱歌給別人聽是不同的。」當然，他也看得出女兒的音感和節奏皆優，加上熱誠，才會支持和尊重她的選擇。康堤前陣子初登舞台，便是華納群星演唱會，當然會非常緊張。她指父親也全方位地給她指導，讓她安心不少：「爸爸分享上台前的情緒處理，以及整套方法給我，有時會突然唱數句示範，分享他的唱歌想法，我覺得很有用。」

看到康堤的多個訪問，很多人都形容她為「五官是徐濠縈，笑容是陳奕迅」，果真是個擁有有趣基因、令人期待的個體呢。

