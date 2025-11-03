港大前副教授張祺忠承認誤殺罪 判囚 7 年 4 個月
陳康堤Constance不只是「陳奕迅女兒」，也是父母良好品味和教育的承繼人
陳康堤Constance出道數月，不但推出兩首單曲作品，她的一舉一動，包括剛和男朋友分手，以及和父母的隔空交流，都令大家頓時覺得這個家庭更為親切，甚至也驚覺女兒完全吸收了父母的好基因。雖然需時，但相信假以時日，康堤不但會被記得是「陳奕迅女兒」，也會記得陳康堤這個名字。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
當康堤只有六歲時，媽媽徐濠縈接受關於時裝的訪問，分享說女兒的服裝都是自己一手包辦：「她完全沒有fashion senses，但人人都以為她有！」事隔多年，康堤的出道作《doll》，MV的服裝都繼續由母親負責，三分鐘換了五套服裝。
過了那麼多年，也許康堤建立了駕馭單品的能力，但仍然對母親的品味不太理解：「我之前很壞，不時都覺得她穿衣服好誇張，但一年後看到某個韓國明星穿著那件衣服，才覺得她走在潮流尖端。就算拍了MV，還是不太明白時尚，還是會問可不可以穿T-Shirt和牛仔褲。」她沒遺傳到母親的時尚觸覺，而是遺傳了母親的坦率個性。陳奕迅曾分享說，某年年初二在何超儀家的聚會認識徐濠縈，看到她自行打開何超儀家的雪櫃，拿了人家的西瓜自己吃，覺得她雖然有點不禮貌，卻非常得意。那種做自己又有點可愛的坦率，不就是現在的陳康堤嗎？
女兒要入行，還同樣要當歌手，陳奕迅當然花了不少時間溝通：「我跟她說了她很多次，喜歡唱歌，和喜歡唱歌給別人聽是不同的。」當然，他也看得出女兒的音感和節奏皆優，加上熱誠，才會支持和尊重她的選擇。康堤前陣子初登舞台，便是華納群星演唱會，當然會非常緊張。她指父親也全方位地給她指導，讓她安心不少：「爸爸分享上台前的情緒處理，以及整套方法給我，有時會突然唱數句示範，分享他的唱歌想法，我覺得很有用。」
看到康堤的多個訪問，很多人都形容她為「五官是徐濠縈，笑容是陳奕迅」，果真是個擁有有趣基因、令人期待的個體呢。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
明星魅力：
「最美星二代」又多一位！21歲Leni Klum遺傳名模媽媽Heidi Klum甜美基因，既是時尚寵兒又是室內設計系高材生
小S愛女Lily「最美星二代」17歲首開畫展！基因超強顏值與氣質超班，畫畫宣傳片美到窒息
其他人也在看
陳奕迅一家三口街邊用餐超溫馨！21歲女兒康堤「九頭身」驚豔，戰勝焦慮症關鍵曝光
港星陳奕迅（Eason）一家三口最近被港媒《東周刊》拍到在銅鑼灣街邊用餐，三人邊吃邊聊，笑聲不斷。21歲的女兒陳康堤身高超過175公分，氣場十足；Eason則一邊講話一邊比手畫腳，滿臉笑意，畫面溫馨又自然，讓不少網友看了都覺得被療癒。姊妹淘 ・ 22 小時前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 23 小時前
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 1 天前
43歲深田恭子仍然童顏，由內到外保暖是凍齡的不二法門，外出工作必備一件保溫好物
深田恭子一直都是女神，這些年來一直保持可愛又甜美的形象，怎麼今個月就迎來43歲生日了？這位日劇女王，就算素顏的時候也令人驚艷，保養的方法在於要時常保暖！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
小儀灑淚告別商台！Last Day開咪大派5大特色散水餅 感慨「滿載人情味嘅品牌」
小儀於上週五（10月31日）完成最後一集903節目《早霸王》後正式告別商台，離開工作長達31年的商台，由於該節目陪伴不少港人成長，忠實聽眾們大喊不捨，更指是一個時代的結束。小儀除了主持《早霸王》，其實向來與美食甚有連結，如早年在TVB綜藝節目《美女廚房》大熱奪冠、更多次與金剛主持飲食節目《街坊廚神》，識飲識食的形象深入民心。其實小儀還有一個關於介紹美食的電台節目《咪芝蓮》，專訪城內不同的特色食店。故此她日前在Instagram發帖文感謝曾訪問過的小店為她送上不同的散水餅祝福，想知道是哪幾間特色小店，就要看看以下Yahoo Food的內文介紹。Yahoo Food ・ 6 小時前
任晴佳穿上自家設計晚裝參與婚禮 盡顯模特兒身材獲讚：西西里的美麗傳說
影帝任達華與超模太太琦琦、愛女任晴佳一同遠赴意大利的西西里島，舉家參加友人的婚禮，現時長得亭亭玉立的任晴佳換上由自己設計的華麗晚裝，不論是她或身上的裙子都十分美麗。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
特朗普白宮新聞秘書也愛「韓妝」？外國人喜愛的「韓國護膚品」願望清單，「國寶級」蜂蜜精華訪韓必買
美國總統特朗普結束兩天的訪韓行程，隨團隊訪韓的白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 在社交媒體分享韓國美妝戰利品，讓大家也很好奇她所喜愛的「必買好物」！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
真人真事｜18歲內地生講述KK園51天經歷 「白天就是把我靠在外面的柱子上曬」
KK園雖然暫時被剿，但它的故事真的耐人尋味。央視近日播出18歲內地學生胡一嘯講述在緬北51天經歷成為熱話！當日...BossMind ・ 19 小時前
王子桃色風波持續發酵 再度發聲宣布全面停工
台灣男星王子（邱勝翊）早前爆出桃色風波，被指介入啦啦隊女神粿粿與老公范姜彥豐的婚姻，他雖然已發聲明致歉自己在關係中「確實有越界」，不過風波依然持續發酵，繼日前其代言的品牌與他終止合作之後，他今日（3日）再度發布聲明，宣布即日起暫停所有演藝工作。東方日報 OrientalDaily ・ 15 小時前
鄧月平自稱跆拳道港隊風波 教練：是美麗誤會
香港藝人鄧月平（Larine）日前在個人社交平台分享，自己正式成為香港跆拳道港隊，更在賽事中獲得銅牌。但其後「中國香港跆拳道協會」發表嚴正聲明，指沒有派出任何中國香港跆拳道代表隊成員出賽。Yahoo 娛樂圈 ・ 37 分鐘前
前港姐李明慧女兒Ava發千字文 控訴受言語及精神虐待 目睹媽媽身上有瘀青
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的夫陳耀陽恐嚇及襲擊。陳耀陽被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，案件審理期間，李明慧在法庭上指控陳耀陽持刀向她架頸並威脅殺她，最終陳耀陽於今年9月被裁定無罪，而案發後夫婦已辦理離婚程序，二人早前現身家事法庭處理事件，而陳樹渠孫女，即陳耀陽與李明慧的女兒Ava在網上發出千字長文，指自己長期受到言語及精神虐待，她亦曾目睹媽媽身上有瘀青。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
快運空姐疑遭撞跌 港女大鬧越南機場 往港航班延誤近個半鐘 網民讚機組人員保持專業｜Yahoo
社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
容海恩衡量眾多因素棄連任 直言「前家翁」有影響非關鍵 離婚對袁彌昌不公平
立法會選委界議員容海恩在今屆立法會選舉前夕公布不再尋求連任，她今早(3日)在商台節目指，不再參選是個人衡量眾多因素後的決定，並不認為其「前家翁」、國安通緝犯之一袁弓夷最關鍵因素，但坦言客觀上對其政治工作有影響。 等女兒年長一些再解釋祖父行為 容海恩續指，事件曝光後選民因為家人違反國安法對她有所質疑擔心，無論am730 ・ 1 天前
臘腸推薦｜全港10大必買臘腸膶腸推介！優惠價低至68折/香港自設工房製造
臘腸跟膶腸是傳統美食，入秋後不少臘腸門店都相繼推出優惠價或網購價，想炮製時令美食就要趁早購買！臘腸膶腸這款傳統美食考技術的同時，經驗亦都非常重要，不論大品牌或小品牌，只要一咬臘腸外皮便知龍與鳳！這次集齊10間大小品牌的高質臘腸推介，讓我們一口臘腸，一口白飯，一起進入秋冬臘腸的滋味世界！Yahoo Food ・ 1 天前
林青霞71歲生日，仍然傾倒眾生的魅力！由「東方不敗」變「東方不老」：心態是最好的保養品
林青霞居然已經71歲了！在11月3日生日的她，對上一次在香港金像獎2025頒獎典禮上亮相，為好友徐克和施南生頒發終身成就獎，從台後走到台前的風采，還是在台上送飛吻，仍然傾倒眾生。為何林青霞的魅力恆久不變？也許在她絕色的外型以外，也和她的生活心態有關，果真是相由心生。Yahoo Style HK ・ 1 天前
李連杰被驚傳換年輕僧人心臟續命 赤裸上身拍片力證清白：有自己的獨立思考最重要
武打巨星李連杰於今年8月透露入院切除腫瘤，經過一段時間休養後已回復精神，更在多個省市推廣「功夫舞」。然而，李連杰精力充沛的體質卻引起爭議，內地網絡上傳出李連杰早前入院是換了一位年輕僧人的心臟。李連杰近日上載了半裸的身體做運動，力證身上沒有進行換心手術的疤痕。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
結業潮2025｜土瓜灣即叫即製創意漢堡外賣店「鳩砌」宣布結業 平民價客製漢堡畫上句號
近年餐飲業競爭激烈，街坊小店經營不易。位於土瓜灣、以即叫即製及創意配料見稱的外賣漢堡店「鳩砌」亦一樣敵不過本港營商環境的影響，近日亦突然透過社交平台宣布現已結束營業，消息一出令不少熟客感到錯愕，紛紛留言表示不捨。Yahoo Food ・ 6 小時前
魚生風波｜《東張西望》揭用走私魚生疑影射壽司郎 壽司郎發聲明：報道不盡不實 誤導公眾 將採法律行動
無綫電視節目《東張西望》周一（3日）晚上播出調查報道，指有人從內地偷運魚生及海鮮到香港並供貨到大型連鎖壽司店。...BossMind ・ 1 小時前
胡‧說樓市｜十大屋苑驚現蝕讓48%成交！新買家接貨即賺27%？
香港樓市跟隨美國進入減息周期，加上高才通計劃刺激租金飆升至歷史高位，令市場開始反思：樓價自高位回落三成後，是否真的已經「見底」？ 對於習慣將資金放在零風險定存的投資者而言，眼見資金逐步轉移至黃金、股票等市場，此時「買磚頭」博升值又是否可行？ 市場上不乏矚目的蝕讓個案。以港島杏花邨一個659平方呎的單位為例，原業主在2018年以1,350萬元買入，今年卻以700萬元轉手，帳面大幅貶值48%，幾乎等於半價易手 。這宗成交的呎價僅10,622元，亦是今年以來十大藍籌屋苑中，跌幅最深的一宗 。單看這類資訊，確實會覺得市況非常慘烈。 不過，故事往往有另一面。當日以700萬元「執平貨」的新買家，若以銀行最新估價892萬元計算，即使未回到原業主的高峰價，亦已享受資產升值，帳面獲利192萬元，升幅高達27% 。若將單位出租，按呎租39元計，租值達25,800元，回報更可高見4.4厘，跑贏大市水平。 這並非單一例子。《胡‧說樓市》編輯部歸納土地註冊處資料，截至今年10月20日，十大屋苑共錄得2,244宗成交 。我們抽出當中賣出價跌幅最高的成交（原業主蝕幅介乎28%至48%） ，發現全數十宗「慘案」中，有九宗的新買家在接貨後，其銀行的最新估值都已高於他們的買入價，意味大部分帳面已經在賺錢。 例如成交最活躍的嘉湖山莊，有單位原業主蝕36%（350萬元賣出） ，新買家接手後銀行估價達428萬元，即時升值22% 。又如沙田第一城有單位原業主勁蝕35%（380萬元賣出） ，今日銀行估價418萬元，新買家若即時轉手，帳面可賺38萬元 。其餘美孚新邨、康怡花園及太古城等跌幅最深的單位，新買家帳面亦已有9%至12%的升幅。 然而，是否「跌得深，就一定回彈得特別誇張」？凡事總有例外。我們在觀塘麗港城發現一宗個案，原業主蝕讓30%，新買家以560萬元買入 ，但新近銀行估價僅552萬元，帳面仍貶值1%。 正如我們之前提過，自政府全面撤辣後，買樓已再沒有額外印花稅的禁售期 。數據似乎顯示，能夠賺到樓市「醒目錢」的人，往往是能成功掌握低水位入貨，同時又懂得「止賺」的投資者，心態上的「快、狠、準」才是致勝關鍵。Yahoo財經 ・ 4 小時前