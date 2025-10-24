陳志發跡史 福建移民地產起家 持多國護照 任柬首相顧問 操控至少10詐騙園區｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】年僅 37 歲的柬埔寨「太子集團」主席陳志（Chen Zhi），因涉嫌主導龐大跨國詐騙和人口販運網絡，10月中時遭英、美聯合制裁。美國財政部表示，已扣押與他相關價值約 140 億美元（約 1,090 億港元）的比特幣，形容是歷來最大宗加密貨幣沒收行動。

福建移民柬埔寨 投資地產起家

陳志出生於中國福建，早年在當地創辦網絡遊戲公司，但發展平平。他在 2011 年移居柬埔寨，投資當時正蓬勃發展的地產市場，同期大量中國資金湧入柬埔寨，加上旅遊業興旺，首都金邊及西哈努克市（Sihanoukville）迅速城市化。

他於 2014 年成為柬埔寨公民，放棄中國籍，據報需向政府捐贈最少 25 萬美元（約 195 萬港元）。翌年正式創立太子集團（Prince Group），主攻房地產業務。2018 年，他獲商業銀行牌照成立太子銀行，同年又以至少 250 萬美元（約 1,950 萬港元）投資取得塞浦路斯護照，其後又獲瓦努阿圖公民身分。

陳志於 2014 年成為柬埔寨公民 (AP Photo/Heng Sinith)

頒授傑出公民 與政商界關係密切

陳志的事業版圖迅速擴展，包括開設航空公司、興建高級商場及五星級酒店，並計劃投資 160 億美元（約 1,248 億港元）於「光之灣」生態城市項目。太子集團網站形容陳志為「備受尊敬的企業家及慈善家」，指他憑領導及遠見令集團成為「符合國際標準的柬埔寨領先企業」。

2020 年，陳志獲柬埔寨國王頒授「Neak Oknha」傑出公民榮銜，並捐贈至少 50 萬美元（約 390 萬港元）。他曾出任內政部長薩肯（Sar Kheng）的顧問，與其子薩索卡（Sar Sokha）為商業夥伴，並獲時任首相洪森（Hun Sen）及現任首相洪瑪奈（Hun Manet）任命為顧問。

財富來源成疑 操作至少 10 個詐騙園區

然而，陳志的財富來源一直成疑。據美國及英國指控，其資金是透過龐大的跨國詐騙網絡非法獲利，文件指太子集團涉及多項跨國罪行，包括性剝削、洗黑錢、詐騙、貪污、非法賭博，及以奴役工人形式操作至少 10 個詐騙園區。這些園區均以「科技園」名義設立，例如位於靠近越南邊境的金邊崔通（Chrey Thom）的「金運科技園」。

中國自 2020 年起亦對太子集團展開調查，北京市公安局成立專案組追查其涉嫌網上賭博等活動。據報曾在園區附近居住或工作的人士稱，有被誘騙的中國、越南及馬來西亞工人企圖逃跑時遭到毆打。

被制裁後神隱 多地企業割席

美英兩國對太子集團相關 128 間公司及 17 名來自七個國家的個人實施制裁，凍結其在美英資產。美方稱，這些企業透過空殼公司及虛擬貨幣錢包轉移資金，以掩飾來源。據報指，陳志至少控制兩家與其有關的香港上市企業。

制裁消息公布後，陳志一直未有公開現身，行蹤成疑。多地企業紛紛與太子集團劃清界線。柬埔寨央行向存戶保證可安全提取太子銀行存款；南韓當局凍結約 6,400 萬美元（約 5 億港元）資金；新加坡及泰國政府亦表示將調查太子集團在當地分支。

柬埔寨政府僅呼籲美英當局確保掌握充足證據，但外界認為，柬埔寨政商界與陳志關係密切，難以完全切割。隨着詐騙產業在當地佔據經濟相當比重，案件發展備受關注。

來源：BBC