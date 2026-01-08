陳志被捕︱押解回國畫面曝光 穿囚服黑布蒙頭雙手上銬 神情憔悴面容落魄︱有片︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】太子集團創辦人兼董事長陳志近日被捕，中國公安部今日（8 日）公布最新畫面，顯示陳志由柬埔寨金邊押解回中國時的情況。畫面可見，陳志在多名特警看守下步下飛機，雙手被鎖上手銬，期間一度被套上黑色頭套，下機後由人員移除，神情明顯憔悴。

中國官媒報道指，押解行動於 1 月 7 日完成，在柬埔寨有關部門支持配合下，中方派出工作組，將涉嫌跨境賭博及詐騙犯罪的陳志由金邊押解回國。

陳志身穿藍色囚衣。（央視新聞）

神情憔悴面容落魄

陳志由中國南方航空的班機載運回國，整個過程戒備嚴密，現場由多名特警全程看守。38 歲的陳志身穿藍色囚衣，雙手被戴上手銬，腳部亦鎖上腳鐐，由多名配備槍械的特警全程左右戒護下走出機艙。

陳志一度被套上黑色頭套，下飛機後隨即由公安人員扯掉頭套以供拍攝紀錄。影片中的陳志神情顯得憔悴及低落，面容落魄且鬍鬚未經修整。

陳志一度被套上黑色頭套（央視新聞）

公安部：在逃者盡快自首

陳志所涉犯罪集團被指涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營，以及掩飾、隱瞞犯罪所得等多項罪行。中國公安部表示，目前已依法對陳志採取強制措施，案件仍在進一步偵辦中。

公安部相關負責人表示，公安機關將於近期公開通緝首批陳志犯罪集團骨幹成員，並呼籲在逃人士認清形勢，盡快投案自首。