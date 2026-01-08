陳志被捕︱柬中聯合行動 被褫奪柬籍引渡中國受審 前總理洪森割席 太子銀行清盤︱Yahoo

太子集團創辦人陳志

【Yahoo新聞報道】太子集團創辦人陳志近日在柬埔寨被捕，並已移交中國受審。柬埔寨政府證實，是次行動是與中國警方共同打擊跨國犯罪的成果，陳志及其兩名同夥已於 1 月 6 日被送往中國。隨著陳志被捕，柬埔寨國家銀行亦宣佈太子銀行（Prince Bank Plc）即日起停止運作，並進入清算程序，接管銀行資產管理及營運。

柬國參議院主席兼執政黨人民黨主席洪森曾擔任總理近40年，被指與陳志關係密切。陳志曾擔任洪森在任時的顧問，以及其兒子、現任總理洪瑪內的顧問。洪森發言人謝天龍昨晚(7日)發聲明，未有點名陳志，僅稱任何人觸犯法律都不能逃避制裁，「一些人企圖利用國家領導人或執政黨的名義作為保護傘，掩蓋違法行為並侵犯人民利益，這些人是政府重點整治和清除的對象。」

柬埔寨內政部聲明證實，陳志、Xu Ji Liang 及 Shao Ji Hui 三名男子因涉嫌經營跨國犯罪網絡，在兩國執法部門共同調查數月後被捕。陳志原本擁有的柬埔寨國籍，已於去年 12 月經由國王發布法令撤銷。柬埔寨內政部副發言人表示，是次拘捕是應中國當局要求，並在柬埔寨機關詳細調查後執行。

透過犯罪日賺 2.34 億港元

雖然陳志在東南亞商界極具影響力，同時營運亞洲其中一個最大的跨國犯罪網絡，涉及強迫勞動及加密貨幣詐騙。

美國當局指，陳志及其關聯組織透過犯罪活動，一度每日賺取 3,000 萬美元（約 2.34 億港元）。紐約法院早前已起訴陳志涉嫌洗黑錢及電訊詐騙，美國司法部亦沒收了價值 150 億美元（約 1,170 億港元）的加密貨幣，規模屬美國歷史上最大的一次行動。

柬埔寨內政部通告，證實陳志被捕。

太子銀行現有客戶仍可提取資金

受到集團主席被捕影響，柬埔寨國家銀行宣佈停止太子銀行的所有業務，包括開設新存款戶口及發放貸款。當局已委任 Morison Kak MKA Audit-Accounting 有限公司為清算人，接管該銀行的資產及日常營運。柬埔寨央行稱，現有存款客戶仍可按程序提取資金，但貸款人必須繼續履行還款義務。當局表示會監督清算流程，以保障客戶的合法權益。