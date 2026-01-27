錦綉花園 5 億工程︱公契限小業主權利 地政：無法找到審批紀錄
陳志被捕｜ 台灣拍賣犯罪資產 包括Hermès Birkin手袋 柬埔寨：涉非法取得國籍｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】太子集團創辦人、涉在柬埔寨從事大規模跨國電詐的陳志本月初在當地落網，已移交中國受審。柬埔寨外交部周一（26 日）發表聲明，指陳志涉以不正當手段取得國籍，決定依法作出拘捕及遣返中國，強調符合司法協助程序。柬埔寨國家銀行早前宣布太子銀行進入清算程序，台灣法務部亦指，將於2月3日舉辦太子集團犯罪資產拍賣會，包括Hermès等多款名牌手袋、名牌波鞋等。
柬埔寨：遣返符合司法協助程序
柬埔寨外交部周一（26 日）就陳志被遣返中國一事發表聲明，表示遣返是根據當地法律作出，符合司法協助與法律合作程序，當局指，陳志入籍時涉嫌透過偽造文件或提供虛假資訊，決定撤銷其柬埔寨國籍，強調此舉屬於主權決定，亦反映政府履行國內法律及國際義務的立場，當局會持續加強國際合作，以打擊跨國犯罪活動。
柬埔寨國家銀行在陳志被捕後，隨即宣布太子銀行進入清算程序，清算人公告，將以公開競標方式出售太子銀行的貸款資產，把債權轉為現金，用來償還合法存戶與債權人，僅限合法銀行與金融機構參與。
台灣拍賣30件精品、27 塊土地
在台灣，台北地檢署去年10月偵查太子集團洗錢案，已展開多輪搜查行動，向法院聲請羈押 9 人獲准。法務部行政執行署士林分署周二（27 日）宣布，將於 2 月 3 日拍賣太子集團李姓（Li）被告的犯罪所得資產，拍賣查扣的犯罪所得，以儘早補償被害人損失。
拍賣物件中，最受矚目的是一款黃色Hermès Birkin霧面鱷魚皮手袋，另外亦有多款精品包括 Stefano Ricci、Chrome Hearts、Goyard、PRADA、Balenciaga、Diesel 手袋，及 CHANEL、Christian Dior、JORDAN、Nike 等名牌波鞋茶具等，合共 33 件物件。
拍賣資產包括骨灰龕位
拍賣會亦有地產包括位於北投、南港、內湖、士林、汐止及三芝等地區共 27 塊土地，及一個龍巖靈骨灰龕位；財務資產包括詠嘉科技與國寶服務股票、元江投資的出資金，另有數百件女裝。
以陳志為首的太子集團被指在柬埔寨從事詐騙，並於多個國家建立網絡洗錢，其中陳志等多人於去年 10 月在美國被檢察當局起訴。
來源：CNA
