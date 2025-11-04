陳志詐騙網絡瓦解 太子集團打造寶石腕錶送多國元首 被指「照顧」中國公安官員兒子換包庇｜Yahoo

蓮花陀飛輪腕錶鑲嵌 25 顆寶石。(太子集團網站圖片)

【Yahoo新聞報道】柬埔寨詐騙集團「太子」首腦陳志早前被英美聯合制裁，約 140 億美元比特幣被扣押，目前亦遭多個國家及地區調查，包括香港警方凍結集團相關的27億港元資產等。陳志在柬埔寨與政商界關係密切，旗下製錶學校設計的鑲25顆寶石限量版「蓮花陀飛輪」曾經柬首相贈送予多國元首，包括美國總統拜登、加拿大前總理杜魯多等。

柬埔寨詐騙集團「太子」首腦陳志早前被英美聯合制裁，據悉近日更遭港警凍結部份資產。

「蓮花陀飛輪」成國禮

陳志2011 年開始在柬埔寨投資地產，之後成立太子集團，業務範圍迅速擴張至地產、金融、娛樂及航空等，與當地政商界關係密切，曾擔任前首相洪森（Hun Sen）、及其子即現任首相洪瑪奈（Hun Manet）二人的顧問。

在 2022 年 11 月金邊舉行的東盟峰會上，洪森曾向多國領袖贈送「蓮花陀飛輪」（Lotus Tourbillon）腕錶，正是由太子集團旗下製錶學校打造，腕錶鑲嵌 25 顆寶石，錶面印有太子集團皇冠標誌。當時美國總統拜登（Joe Biden）接受禮物後，按規定將其連同其他總值 1,790 美元（約 13,900 港元）的禮品交予美國國家檔案館。加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）、澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）亦獲贈同款腕錶，並同樣上交。

洪森曾向多國領袖贈送「蓮花陀飛輪」（Lotus Tourbillon）腕錶，正是由太子集團旗下製錶學校打造。(太子集團網站圖片)

「照顧」中國公安兒子獲包庇

這些腕錶除了作為國禮，也成為陳志賄賂的手段。據美國檢控部門起訴書，一名外國高級政府官員從陳志處收受價值數百萬美元的名貴手錶，後幫助陳獲得外交護照。據報，陳志擁有多國護照，包括塞浦路斯、瓦努阿圖及柬埔寨護照。

起訴書亦指，陳志及其同夥會利用「政治影響力」，保護其詐騙活動免受多個國家執法部門的打擊。 其中提到，陳志的同夥據稱承諾「照顧」一名中國公安官員的兒子，以換取該官員承諾讓太子集團的同夥「脫罪」。

新加坡、英國等地凍結資產

多年來，陳志積極在亞洲各地拓展資產。他於 2017 年起在新加坡購入共計約 2.3 億港元高級物業，亦在新加坡設立家族辦公室 DW Capital Holdings，聲稱管理資產超過 6,000 萬美元（約 4.68 億港元）。其新加坡辦公室財務總監同被美國列為制裁名單。

新加坡警方於 10 月 31 日表示，已針對陳志及其同夥展開執法行動，凍結逾 1.5 億新加坡元（約 8.8 億港元）資產，並扣押遊艇、11 輛名車及多瓶烈酒。

集團大型項目終止

除了新加坡，英國當局已凍結他及旗下網絡於倫敦的資產，包括價值 1 億英鎊（約 13 億港元）的辦公大樓、多座豪宅及公寓。據彭博報道，陳志在香港持有逾 3 億美元（約 23.4 億港元）資產，包括上市公司股份及商業地產。本港證監會日前將其兩間關聯公司釘牌。

此外，太子集團旗下 Canopy Sands Development 在柬埔寨西哈努克港開展「Ream City」大型項目（後更名為「光之灣」），總值約 160 億美元（約 1,248 億港元）。該項目曾吸引多間外資企業合作，包括新加坡雅詩閣（Ascott）及麗笙酒店集團（Radisson Hotel Group）。目前相關合作已全部終止。

柬埔寨中央銀行行長謝施莉（Chea Serey）稱，不應以「詐騙中心」形容整個柬埔寨，認為此說法損害國家形象。太子集團否認洗黑錢及其他違法行為的指控。自制裁消息公布以來，陳志一直未有公開現身，行蹤成疑。

來源：Straits Times

