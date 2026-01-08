跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
陳志遭褫奪柬國籍移交中國｜恒生銀行私有化獲通過｜《尋秦記》或挑戰《破·地獄》冠軍寶座｜1 月 8 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 2026 年 1 月 8 日星期四。冬季季候風正為廣東沿岸帶來非常乾燥及晴朗的天氣。本港地區明早寒冷，市區最低氣溫約 12 度，新界部分地區氣溫顯著較低。日間最高氣溫約 19 度。吹和緩東北風。明日最高紫外線指數大約是 5，強度屬於中等。展望週末期間氣溫稍為回升，非常乾燥，但早上天氣清涼。
【今日重點新聞】
陳志被捕︱遭褫奪柬埔寨國籍 移交中國受審 前總理洪森割席 太子銀行清盤
【Yahoo 新聞】太子集團創辦人陳志近日在柬埔寨被捕，並於 1 月 6 日移交中國受審。柬埔寨政府證實，此行動是與中國警方打擊跨國犯罪的成果。隨著陳志被捕，柬埔寨國家銀行宣佈太子銀行（Prince Bank Plc）即日起停止運作並進入清算。陳志曾任前總理洪森及現任總理洪瑪內的顧問，但洪森發言人隨後發聲明強調，任何人觸犯法律都不能以領導人名義作為保護傘。陳志原本擁有的柬埔寨國籍已於去年 12 月被撤銷。據悉，陳志涉嫌營運跨國犯罪網絡，涉及強迫勞動、洗黑錢及加密貨幣詐騙，美國當局指其犯罪組織一度日賺約 2.34 億港元。
宏福苑五級火︱居民撰公開信感謝廣大市民：願善念長存 草擬人：唔想遺漏任何一個
【Yahoo 新聞】大埔宏福苑於去年 11 月發生嚴重火災，影響近 2000 個家庭。在新一年開始之際，一批居民集體撰寫感謝信，透過媒體感謝救援隊伍、義工、捐助者及提供物資的企業如宜家傢私、豐澤等。信中提到，在危急時刻各方的無私幫助為受災者帶來溫暖。草擬人李小姐表示，大火後居民忙於重建生活，近日才萌生寫信致謝的念頭，不希望遺漏任何一個曾伸出援手的人。她亦感嘆目前社會出現指責居民搶奪資源的聲音，令受害者感到心傷，強調居民也是災難受害者，目前仍有眾多家庭未有定居之所。
國安處起訴 61 歲男煽動罪 今午西九龍法院提堂 涉案男去年 11 月底被捕
【Yahoo 新聞】警方國家安全處今日落案起訴一名 61 歲男子，指其干犯《維護國家安全條例》中的「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪。該名男子於去年 11 月 29 日被捕，調查顯示他多次透過社交平台持續發布具煽動意圖的訊息，內容涉及煽動對《中華人民共和國憲法》確定的制度、特區憲制秩序及行政、立法、司法機關的憎恨或藐視。案件已於今日下午在西九龍裁判法院提堂。
【今日重點財經新聞】
【Yahoo 財經】恒生銀行（0011.HK）公佈，股東已批准私有化方案建議。於法院會議上，約 85.75% 的無利害關係股份投票贊成由香港上海滙豐銀行私有化恒生。而在股東大會上，特別決議案亦獲得 97.30% 贊成票。若取得高等法院認許並達成相關條件，計劃預計於 1 月 26 日生效，恒生銀行將於 1 月 27 日下午 4 時正式撤銷上市地位。恒生今日收市報 153.9 元，而私有化作價為 155 元。
【infocast】麥當勞美國總公司持續出售本港物業，最新沽出銅鑼灣怡和街 46 至 54 號麥當勞大廈地下部分及 1 至 2 樓舖位。該舖位建築面積約 1.027 萬平方呎，成交價約 1.19 億元，呎價約 1.1558 萬元。據了解，該舖現時由麥當勞以月租約 59.7 萬元租回，新買家可享約 6 厘租金回報。麥當勞去年標售的 8 個舖位中已售出 6 個，累計套現約 4.9 億元，目前僅餘尖沙咀及荃灣舖位尚未售出。
【Yahoo 財經】日本近期頻傳假幣案，警方日前拘捕 4 人涉嫌偽造「昭和天皇在位 60 周年紀念銀幣」並兌換現金。此外，大城市亦發現 100 日元假硬幣夾雜在扭蛋店等場所。為減低風險，專家建議旅客可多使用扣賬卡（Debit Card）拍卡消費。以滙豐扣賬卡為例，可直接扣除戶口內的日元存款，免收外幣交易費。律師提醒，誤用假幣雖未必被起訴，但可能需配合調查而延誤行程。雖然市郊仍需現金，但在大城市增加電子支付選項能有效「避雷」。
【今日重點娛樂新聞】
2026年即有《尋秦記》報捷 或挑戰《破·地獄》冠軍寶座 業界都一致渴望電影成功
【Yahoo 娛樂圈】2026 年首部熱話電影非《尋秦記》莫屬。該片首日票房已破千萬，刷新香港電影史上最高開畫紀錄，排片量更極為密集。業界分析，在 2025 年票房普遍不滯的情況下，《尋秦記》憑藉情懷與大製作特質，有望挑戰《破·地獄》的最高華語票房冠軍寶座。面對串流平台如 Netflix 收購華納帶來的衝擊，業界渴望《尋秦記》的成功，能證明具備「戲院體驗」、「共情能力」及「現象級宣傳」的港產片，依然能吸引觀眾入場。
林盛斌打爛獎座 吳家樂鄧兆尊質疑自製效果 再踢爆「被撮合姻緣」女星同Bob根本唔熟
【Yahoo 娛樂圈】阿 Bob 林盛斌在《萬千星輝頒獎典禮》獲頒最佳男主持，致詞時因激動將獎座拍向頒獎台導致獎座斷裂，引發熱話。吳家樂與鄧兆尊在節目《娛樂好好玩》中質疑該舉動是否有意識的「自製效果」或內定環節。此外，針對阿 Bob 「金牌媒人」的稱號，吳家樂爆料有圈中已婚女星私下透露與阿 Bob 根本不熟，只是傳媒傳聞將其塑造成媒人。吳家樂亦提及阿 Bob 主持的配對節目曾傳出情侶在拍節目前已在交往，對其媒人實力表示懷疑。
郭可盈林文龍15歲女兒林天若拍片紀錄頒獎禮過程 被讚愈大愈靚星味濃
【Yahoo 娛樂圈】郭可盈與林文龍日前出席頒獎禮擔任嘉賓，其 15 歲女兒林天若（Tania）亦隨行並將過程拍成 Vlog。片中 Tania 換上白色晚禮服，被網民大讚氣質清秀，頗有母親當年選美時的風采。不過，林文龍夫婦表示，女兒雖然曾在新加坡被星探發掘，但目前仍以學業為重，且女兒對幕後製作及剪輯的興趣大於幕前，因此暫時無意入行。Tania 目前就讀名校蔡繼有學校，成績優異且精通多項才藝。
