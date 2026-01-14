陳志雲電視城留影被誤會離開商台返TVB 長文解釋原因兼自爆試過向商台遞信

早前商台首席智囊及商業一台《在晴朗的一天出發》主持陳志雲喺節目中倒數日子，加上佢喺社交平台Post咗電視城外影嘅相，唔少網民都估做過TVB總經理嘅志雲大師，係咪會重返TVB接替宣布離任嘅總經理曾志偉。不過早前TVB已回應指「一直以來本公司未有機會與這位前輩聯絡。目前公司暫時未有聘請 Content Development 總經理的計劃」。陳志雲亦以短訊回覆Yahoo，寫道「多謝大家關心，真相好快就會揭曉㗎啦！」。而喺星期一陳志雲正式交代去向，宣布佢會同前立法會議員江玉歡喺夜間時評節目《光明頂》時段，主持新節目《又係時候同一天講再見》。

陳志雲

廣告 廣告

引起一番討論後，陳志雲今朝發文解釋之前點解要喺商台宣傳聲帶入面「講再見」。「『再見』兩個字原來可以好敏感。商業電台雷霆 881〈講再見〉宣傳錄音播出之後，引來嘅反應超出預期。『再見』呢兩個字原來可以咁敏感。甚至喺同事之間，包括 新聞報嘅同事、903 嘅DJ朋友，向我身邊嘅人打探真相」。至於點解志雲大師要喺電視城影相？「有人問係唔係江玉歡接替我做《晴朗》？離開商業電台準備回歸TVB？恰巧碰上曾志偉 1 月 4 號離巢，傳聞不脛而走。 1月9號星期五，在將軍澳見完客之後途經TVB，忽發奇想，影相留念，貼文一出，反應更大」。

陳志雲

陳志雲曾於TVB工作多年，於2010年被廉署起訴後一度遭停職，至2011年獲判無罪後陳志雲亦向TVB請辭，至2013年重返商台。對於回巢TVB傳聞，志雲大師話「有人批評我：『你唔係話商台對你好好，你唔會離開嘅咩？點解又要食回頭草啊？』我係咪真係冇諗過離開商台呢？講老實話，係有嘅。仲試過辭職㖭」。最後點解又留低？大師梗係留返下回分解啦，做傳媒架嘛！

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！