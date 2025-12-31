陳意涵做書迷有閱讀原則 為小朋友準備兒童書櫃

【on.cc東網專訊】不少人也喜愛一書在手，用作休閒娛樂或增進知識，但隨着時代進步，電子書近年逐漸開始流行，主打方便只需下載書本文檔，又不用費心找地方擺放書籍。台灣女星陳意涵亦是書迷一名，她日前於社交網拍片向大家介紹家中書櫃，坦言實體也有其魅力，因此時至今天仍是購買實體書籍，而所買過的所有實體書也存放在家中的一個大書櫃，認真厲害。

陳意涵分享自己的閱讀原則，因自己很愛看小説，因此每買一本小説便同時要買一本實用的書籍，例如有關養生或食譜之類，好讓自己也適當吸收不同知識。除了適合大人的書籍，育有一對子女的她亦有一個兒童書櫃，當中有不少更是她小時候喜愛看的圖書，見她如數家珍一樣地介紹，更笑言內容已給她全都背下來了。

