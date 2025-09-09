陳慧嫻北京首開個唱 成功摵甩廿磅嫌唔夠：係咪要再減多十磅？

陳慧嫻（Priscilla）《The Fabulous 40巡迴演唱會》日前於北京國家體育館舉行。原來這次是她出道四十年以來，首次於北京舉行個人演唱會，北京粉絲等足四十年，難怪一開show全場氣氛瞬即燃爆。

為了今次北京站，慧嫻落足心機，除咗唱出《千千闋歌》、《飄雪》、《傻女》等經典金曲，更特別訂製一套全新黑色西裝泡泡裙戰衣，於最後encore三首歌登場，成為全新壓軸造型，隨後她「解構」新衫黑色的由來，「點解我會揀黑色呢？因為做呢套衫嘅時候，我係有啲⋯⋯ 肥嘅，哈哈，所以要着黑色。但當套衫做完之後，我已經瘦咗二十磅，係呀，為咗呢個show好努力減肥，其實我想再減多十磅，你哋覺得要唔要？」歌迷隨即大叫：「唔駛！」、「你而家好靚呀！」搞得慧嫻自己也忍不住笑。

雖然於北京開唱，但粉絲絕對是忠實鐵粉，每首廣東歌都跟着唱，由《千千闋歌》到《傻女》，全場大合唱，震撼得連慧嫻都話十分感動，「嘩！好好呀，唱得好好聽呀。」慧嫻表示北京站是巡迴演唱會上其中最難忘的場次之一，是與歌迷心中不可複製的回憶，這次北京站完美落幕，但「花期」故事仍在，九月二十日，慧嫻將帶著她的「花期」主題到大灣區，於佛山開啟下一站演出。

陳慧嫻北京首開個唱 成功摵甩廿磅嫌唔夠：係咪要再減多十磅？

陳慧嫻北京首開個唱 成功摵甩廿磅嫌唔夠：係咪要再減多十磅？

陳慧嫻北京首開個唱 成功摵甩廿磅嫌唔夠：係咪要再減多十磅？

陳慧嫻北京首開個唱 成功摵甩廿磅嫌唔夠：係咪要再減多十磅？

陳慧嫻北京首開個唱 成功摵甩廿磅嫌唔夠：係咪要再減多十磅？

陳慧嫻北京首開個唱 成功摵甩廿磅嫌唔夠：係咪要再減多十磅？

陳慧嫻北京首開個唱 成功摵甩廿磅嫌唔夠：係咪要再減多十磅？

陳慧嫻北京首開個唱 成功摵甩廿磅嫌唔夠：係咪要再減多十磅？