陳慧嫻武漢開Show秒速售罄 預告巡迴仲有下文

《陳慧嫻The Fabulous 40演唱會》武漢站日前圓滿落幕。雖然巡迴到普通話城市演出，而演唱會亦以廣東歌為主，但門票一早賣清光，慧嫻之後更特意於社交媒體出post多謝fans，她興奮地說：「多謝每一位支持我嘅樂迷朋友，我武漢站演唱會全部飛賣晒啦！」

演唱會當晚武漢光谷國際網球中心場面墟冚，慧嫻亦出足力，唱足接近三個鐘，《千千闕歌》、《飄雪》、《跳舞街》等金曲輪住上，更不時全場大合唱，氣氛熾熱。唱到最後一首《幾時再見》時，慧嫻感觸到眼濕濕，最後更忍不住落淚，與歌迷之間情感流動，場面勁感人。完show後她跟工作人員齊齊去慶功宴，慰勞大家。

今次武漢站雖然圓滿結束，但據知個巡迴演唱會還未「收爐」，預告巡迴仲有下文。

陳慧嫻武漢開Show秒速售罄 預告巡迴仲有下文

陳慧嫻武漢開Show秒速售罄 預告巡迴仲有下文

陳慧嫻武漢開Show秒速售罄 預告巡迴仲有下文

陳慧嫻武漢開Show秒速售罄 預告巡迴仲有下文

陳慧嫻武漢開Show秒速售罄 預告巡迴仲有下文