陳慧琳老公被野生捕獲 一眼被認出網民感震驚：呢張咁路人臉都認得出

陳慧琳老公購物被野生捕獲 一眼被認出網民感震驚：呢張咁路人臉都認得出

陳慧琳（Kelly）與初戀男友劉建浩（Alex）於2008年結束16年愛情長跑，正式步入婚姻殿堂，二人育有一對兒子「蝦餃仔」劉昇和「小籠包」劉琛，一家四口生活美滿。陳慧琳老公劉建浩出身於富裕家庭，畢業後曾幫助父親打理絲帶花生意，後來與朋友創立專門技術服務嘅公司。陳慧琳與劉建浩非常恩愛，劉建浩除咗全力支持陳慧琳嘅事業，每逢星期日都會親自煮早餐，平時在家即使各有各睇YouTube，有時都會不其然來一個擁抱；陳慧琳亦否認老公係一名悶蛋，指其實老公係搞笑型，充滿幽默感。日前，有網民於小紅書發文，表示購物期間巧遇陳慧琳老公劉建浩。

該網民將照片分享到小紅書，表示喺商場購物時偶遇陳慧琳老公劉建浩喺到睇新電話，其衣着簡約低調，寫道：「一眼就看到了Kelly的老公在豐澤買東西，無意間看到Kelly陳慧琳的老公，媽呀好激動，趕緊在周圍尋找Kelly身影，可惜沒看到～周末的商場人超級多，如果Kelly來肯定很亂，同意合影吧一天合不完，不同意吧可能會被說耍大牌，我的偶像啊，不來也對，腦補了一場哈哈～ 原諒我偷拍Alex，實在太喜歡Kelly啦，眼盲的人都一眼認出了偶像的老公，我自己老公在商場里我都不能一眼找到他哈哈哈哈～」唔少網民對於該網民一眼認得出陳慧琳老公表示震驚：「25年鐵粉先會認得到」、「你犀利，呢張咁路人臉都認得出」、「咁都認得出？」、「他是多幸福才能擁有我琳公主。」、「你犀利，呢張咁路人臉都認得出」、「其實樣貌都沒有太大改變啊」等等。

