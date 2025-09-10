Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
52歲陳慧琳「越活越美麗」的幸福秘訣：樂觀性格令她心境年輕？心理健康做到「從內靚到外」
剛完成演唱會的樂壇天后Kelly陳慧琳，在訪問中樂天又幽默的回應深得歌迷喜愛，不少網民更將她風趣的回答剪輯成memes（迷因），令她的人氣再次急速上升！Kelly既有凍齡的外貌，又有事業成就，她的家庭生活同樣令人稱羨。性格樂觀的Kelly一直用心經營她的家庭，與丈夫及兩個兒子建立和諧關係，展現年輕樂天的人格魅力，真正做到「從內靚到外」！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
陳慧琳與丈夫劉建浩結婚17年，感情穩固。她曾在出席活動時表示，與丈夫不刻意慶祝結婚周年，認為「最重要是開心」，反映她對婚姻的信任與豁達心態。 這種樂觀態度讓她避免壓力，保持心境年輕，連帶外貌也更顯青春。
在育兒方面，陳慧琳全情投入。她對兩個兒子採取開放式教育，尊重他們的選擇。 她曾幽默回應兒子疑似帶女伴看演唱會，說「佢而家大個㗎喇」，以輕鬆心態與孩子溝通，增進親子關係。 她亦常陪伴孩子學習，參與他們的興趣活動。
陳慧琳亦積極參與公益，於2002年成立「陳慧琳兒童助學基金」協助香港及中國內地許多貧苦家庭的生活支出、資助貧窮學生，以及於內地建設學校，真正做到人美心善！
樂觀心態與低壓力狀態能提升幸福感，改善皮膚健康，使人看起來更年輕。 陳慧琳的例子印證，用心經營快樂家庭與行善不僅讓心境更美，還能由內而外散發青春光彩！多與家人溝通、參與公益，讓心靈與外貌同步綻放！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
明星魅力：
45歲張柏芝「反差萌魅力」人見人愛，分享擔任林家謙演唱會嘉賓感受：我沒有音樂才華，但顏值還是有的
55歲宣萱姐姐「人緣好」魅力爆發！「成功登上熱氣球」的四大花旦之一，跟上潮流玩Threads與網民互動
其他人也在看
陳奕迅大5歲親哥哥曝光！兄弟長太像「根本是雙胞胎」 粉絲驚呼分不清
你知道「歌神」陳奕迅有個長相幾乎一模一樣的親哥哥嗎？最近有粉絲在社群平台分享這個發現，立刻引發熱烈討論。原來陳奕迅的哥哥陳澤迅和他長得超級像，兩人舊照曝光後，讓網友吃驚直呼「根本是雙胞胎兄弟」。姊妹淘 ・ 1 天前
林青霞赴巫山被野生捕獲 竟向男途人提出1要求
【on.cc東網專訊】「大美人」林青霞淡出幕前多年風采依舊，近日她到內地巫山旅行，被網民巧遇，她亦大方答應合照，表現親民。該網友憶述當時在巫山上寫生，不經意抬頭竟發現林青霞就在身邊，還聚精會神地看他畫畫，之後更主動要求他幫忙畫肖像畫，令他受寵若驚，全程林青霞笑容東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
子宮不快樂，身體發警訊！中醫揭「6大生活養護法」，全方位守護女性健康
子宮是女性的根本，氣血是否充足、是否溫暖暢通，會影響到經期、孕育功能，甚至整體新陳代謝與情緒。想真正「養好子宮」，單靠藥補還不夠，生活調理同樣關鍵。姊妹淘 ・ 1 天前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 1 天前
IU穿迷你裙超懂撩、蔡依林靠這招直接減齡開掛！女星私服穿搭神技、一次學會
女星穿搭：女神IU以針織衫背心＋迷你裙，清新小仙女像是韓國女神IU這次出席2025Newsis韓流博覽會，直接把 SANDRO黑色鉤針針織背心和迷你裙穿出滿分清新感。背心設計、內搭荷葉邊襯衫＋短裙，甜中帶點學院氣息，加上她一貫的清純氛圍，根本像從韓劇走出來的初戀女主角！...styletc ・ 1 天前
全智賢首部 Disney+ 原創韓劇作品《暴風圈》 預告劇中前所未有的「成人愛情」
韓國「國民女神」全智賢首部Disney+ 韓劇作品，雲集姜棟元、John Cho趙約翰、朴解浚、劉宰明、吳正世、李美淑等強勁演員陣容，《淚之女王》導演金熙元與《分手的決心》編劇丁瑞慶攜手創作，年度韓劇《暴風圈》 即將於今日 (9月10日) 獨家上線，一口氣推出首三集讓各大影迷欣賞！女神全智賢，首度夥拍睽違21年未有參演劇集的姜棟元合作年度諜戰愛情劇，兩人戲裡戲外都火花十足。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
《港樓》傳凱旋門高層連平台特色戶7,500萬沽 2009年一手貨升值近1.6倍
市場消息稱，九龍站凱旋門罕錄特色戶成交。項目1A座朝日閣高層連平台特色戶，實用面積1,291方呎，連178方呎平台，四房雙套間隔，以約7,500萬元成交，實呎58,095元。原業主2009年約2,902萬元一手購入，賬面獲利4,598萬元或近1.6倍。(da/)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
張惠妹親上火線回應被封麥一事：什麼意思
[NOWnews今日新聞]歌壇天后張惠妹（阿妹）近期剛結束ASMR巡迴演唱會，同時現身職棒球星林智勝引退賽在大巨蛋開唱後，外傳稱她為了陪伴家人，將無限期暫停演出，形同封麥，對此，張惠妹在她IG限動貼文...今日新聞 娛樂 ・ 15 小時前
21歲張員瑛「人生終極目標」是與老公過奢華家庭生活！偶像也會「渴求真愛」，希望當好賢妻良母
張員瑛的終極人生目標就是與老公過上奢華的生活！韓國偶像向來對戀愛話題十分忌諱，而作為「偶像天花板」的張員瑛，努力成為實力與顏值兼備的偶像。登上前輩姜珉炅的 YouTube 頻道時，透露自己的最終人生目標，就是「和老公過上奢華的生活」，誠實地表達自己對真愛的渴求，與所愛的人過著實在的生活。Yahoo Style HK ・ 1 天前
護髮油推薦｜5款熱銷護髮油養出「高級感秀髮」，別讓乾枯毛躁頭髮拉低氣質
秋冬季節，頭髮更容易缺水毛躁，不想看起來沒精神沒氣質？馬上為大家精選5款人氣護髮油，幫你輕鬆養出柔順亮澤的「高級感秀髮」，提升整體氣質！Yahoo Style HK ・ 1 天前
鮮娛糧︱連詩雅女兒愈大愈精靈 黃翠如：同你好似
【on.cc東網專訊】藝人連詩雅（Shiga）的女兒小星星（陳星頤）轉眼已經一歲多，愈大愈可愛精靈，更相當精乖，配合媽媽Shiga，齊齊向婆婆送上香吻賀壽，冧爆婆婆。Shiga在社交網表示：「個女愈嚟愈大個，好玩之處，就係愈嚟愈識得配合。婆婆表示超開心，咁就得啦東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
嫌《絲綢之歌》不夠難？密技提前開啟地獄難度「鋼鐵之魂」，帶來新NPC任務、隱藏BOSS
由 Team Cherry 開發的類銀河惡魔城遊戲《空洞騎士：絲綢之歌》（Hollow Knight: Silksong），因為初期高難度的戰鬥體驗、關卡充滿各種惡意設計...等，讓目前遊戲的評價相當兩極化，不過遊戲內容也隨著玩家探索，發現越來越多的捷徑、玩法和特殊道具。而近日，有玩家已經發現了可以通過特定密技，打開超高難度的「鋼鐵之魂」，並且居然有新 NPC 任務和隱藏 BOSS 等內容。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！Yahoo Style HK ・ 1 天前
李明慧老公陳燿陽涉嫌恐嚇襲擊太太案件提訊 1997年港姐亞軍曾與翁嘉穗鄔友正捲入三角關係
1997年港姐亞軍李明慧尋日現身法庭，原因係佢老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
男神形象崩壞 坂口健太郎曾背同居女友暗撻永野芽郁
【on.cc東網專訊】早前曾來港舉行見面會的34歲日本男神坂口健太郎，近年憑暖男形象紅遍亞洲，連韓國女團BLACK PINK成員Lisa亦邀他拍MV自肥。不過，原來男神早已名草有主。今日(10日)，有日本雜誌爆料坂口與比他年長3歲的化妝師女友拍拖長達4年，兩人於東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
坂口健太郎文春爆料的驚天秘密？永野芽郁三角戀背後的禁斷真相！
哎呀，日本娛樂圈又炸鍋了！被譽為「鹽系男神」的坂口健太郎，2025年9月9日晚被爆與大他3歲的化妝師A子同居，經紀公司Tristone娛樂「坂口健太郎太溫柔」回應承認戀情，但預告隔天會有更多「禁忌三角戀」內幕。Japhub日本集合 ・ 19 小時前
Spotify 終於為 Premium 會員帶來無損音訊，但香港不在首批支援地區
漫長的等待終於結束！Spotify 今日正式宣布，將為現有 Premium 會員免費提供無損音質串流選項。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
陳法拉新戲 《The Ballad of a Small Player》多倫多電影節首映 fans帶珍藏力撐
由德國導演愛德華·伯格 (Edward Berger)執導，哥連費路（Colin Farrell） 、陳法拉主演的新電影《The Ballad of a Small Player》（中文名：小人物之歌），日前在「多倫多電影節」舉行首映禮，一身吊帶露肩低胸紅色晚裝出席的法拉美艷搶眼，成為媒體拍攝焦點。這是她首次出席該電影北美首映，當中令她驚喜的是不少當地的華人fans特地到場見偶像一面，令法拉感覺份外有親切感。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
細肩帶超短洋裝跳上車舞！孫生復工狂嗆蹦闆
[NOWnews今日新聞]網紅孫生今年5月因捲入性騷案，而遭到反骨男孩解約，形象跌到谷底，而近期他積極復工，不只被目擊跟琳妲（林羿禎）拍短劇，昨（9）日還突然在Instagram上傳穿著黑色細肩帶超短...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前