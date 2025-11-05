53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己

陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！

陳慧琳分享親民減肥法：我寧願臉大也不做醫美！

陳慧琳接受訪問時，曾指出不滿意自己臉型太大，上鏡未及最好看。當主持人問到「有想過醫美嗎？」，陳慧琳馬上回應「寧可接受臉大，亦不想臉癱」。她崇尚自然保養及減肥方法，透過控制飲食而養成完美身材！

陳慧琳減肥法則1）不吃煎炸及油膩食物

油膩炸物就是減肥路上的最大障礙！（珠江頻道）

陳慧琳不愛吃煎炸及油膩食物，更指「人哋請都唔好食」，煎炸及油膩食物總是充滿脂肪，除了高油外熱量亦會大幅增加，例如雞肉在油炸的過程中，熱量翻倍後比烤雞肥 2 至 5 倍，就是「愈食愈肥」的元兇。

陳慧琳減肥法則2）不吃辛辣食物

辛辣食物更是熱量爆標，除了致肥外更會令皮膚變差！（珠江頻道）

陳慧琳亦指自己不吃辛辣食物，一般辛辣食物重口味又高熱量，配上醬料及肉類更是肥上加肥。而且食辣一向「愈食愈開胃」，好些時候吃多了也不自知，辛辣高鈉質並有損脾胃，除了肥胖以外，水腫也讓人看來「肥了一大圈」。

陳慧琳減肥法則3）不吃和牛

看似「無害」的和牛其實熱量超高！（珠江頻道）

和牛聽來是原形食物，不算致肥食品？陳慧琳指和牛的「油花肥美」，每 100 克的 A5 和牛熱量為 820 卡路里，脂肪更高達 51 克，吃一份和牛有機會已熱量超標，沒有自覺之下就會愈食愈肥，絕對是少食多滋味！

陳慧琳減肥法則4）不要刻薄自己 健康清淡最重要

陳慧琳指節食以健康飲食為主，不用太刻薄自己三餐也不能吃飽。（珠江頻道）

陳慧琳日常愛吃清淡的家常菜，但她認為「不要刻薄自己」，如果睡前感到非常肚餓的話，還是要吃飽而不要過量。她指曾試過晚間肚餓而特意不吃宵夜，但翌日 6 點就「餓醒」，影響睡眠質素得不償失。減肥之餘也要好好對待自己，食得清淡而健康就是最佳法則！

