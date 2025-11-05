針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
陳慧琳分享親民減肥法：我寧願臉大也不做醫美！
陳慧琳接受訪問時，曾指出不滿意自己臉型太大，上鏡未及最好看。當主持人問到「有想過醫美嗎？」，陳慧琳馬上回應「寧可接受臉大，亦不想臉癱」。她崇尚自然保養及減肥方法，透過控制飲食而養成完美身材！
陳慧琳減肥法則1）不吃煎炸及油膩食物
陳慧琳不愛吃煎炸及油膩食物，更指「人哋請都唔好食」，煎炸及油膩食物總是充滿脂肪，除了高油外熱量亦會大幅增加，例如雞肉在油炸的過程中，熱量翻倍後比烤雞肥 2 至 5 倍，就是「愈食愈肥」的元兇。
陳慧琳減肥法則2）不吃辛辣食物
陳慧琳亦指自己不吃辛辣食物，一般辛辣食物重口味又高熱量，配上醬料及肉類更是肥上加肥。而且食辣一向「愈食愈開胃」，好些時候吃多了也不自知，辛辣高鈉質並有損脾胃，除了肥胖以外，水腫也讓人看來「肥了一大圈」。
陳慧琳減肥法則3）不吃和牛
和牛聽來是原形食物，不算致肥食品？陳慧琳指和牛的「油花肥美」，每 100 克的 A5 和牛熱量為 820 卡路里，脂肪更高達 51 克，吃一份和牛有機會已熱量超標，沒有自覺之下就會愈食愈肥，絕對是少食多滋味！
陳慧琳減肥法則4）不要刻薄自己 健康清淡最重要
陳慧琳日常愛吃清淡的家常菜，但她認為「不要刻薄自己」，如果睡前感到非常肚餓的話，還是要吃飽而不要過量。她指曾試過晚間肚餓而特意不吃宵夜，但翌日 6 點就「餓醒」，影響睡眠質素得不償失。減肥之餘也要好好對待自己，食得清淡而健康就是最佳法則！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
唐綺陽勁減26kg「瘦成閃電鉛筆腿」登上金鐘獎紅毯！3大「國師減肥心法」大公開，超自律「管控嘴巴」戒掉手搖飲品
其他人也在看
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 1 天前
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 1 天前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
李明慧再爆有人因下屬未有先打招呼下令炒人 周刊指陳慧琳姑奶捲入罵戰
前港姐亞軍李明慧（Vivian）今年1月在赤柱寓所報警，報稱遭身為教育家陳樹渠幼子的丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
細細粒陳嘉佳哽咽坦白復胖心聲 外出偷偷摸摸唔知點面對大家
陳嘉佳（細細粒）近年轉型美食博主和帶貨達人，2023年因健康響起警號決心減肥，從286磅減到約150磅，瘦身成果震驚眾人。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
前TVB「御用癲人」王偉樑動向成謎 被爆轉行做Salon 網民大讚由明星到打工仔極貼地
資深演員王偉樑有「御用癲人」之稱，1989年憑電視劇《他來自江湖》入行，於TVB工作20多年曾參與近百套電視劇，2010年拍畢TVB劇集《施公奇案II》淡出幕前，動向成謎，引發無數網民猜測與討論，有傳聞指佢精神出問題，甚至剃度出家，真實狀況仍眾說紛紜。令粉絲十分憂心。近日，喺Facebook群組「舊相重溫 Old photos revisit」中，一則關於王偉樑近況嘅帖子意外爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
沙田官小准用簡體字應考︱梁振英指不同背景學生都應學繁體字：「教不嚴，師之惰」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田官立小學允許學生在校內測驗及考試使用簡體字作答引起爭議，前行政長官梁振英今日（6 日）在社交平台發文回應，學生學習繁體字的進度和成績是一碼事，「學校放棄要求，放棄教的責任是另外一碼事。」他又指，香港保留的繁體字、粵語和高水平的英語能力，都是香港的特色，認為是有必要，最後更以「教不嚴，師之惰」形容事件。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
何超蓮逛街被野生捕獲 網民批新造型：造型像幾十年代以前的
已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮擁有甜美外貌和Fit爆身材，獲封為「最美千金」，不時於社交平台大晒美照，亦係各大時裝品牌寵兒，被唔少網民大讚時尚觸覺超好。不過，有網民近日於上海逛街時野生捕獲何超蓮，意外令何超蓮當日造備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。相關消息：灣仔醉瓊樓 「死期」前「翻生」 業主願共渡時艱 11.5「爐火重燃」｜60年老字號 原定十月底結業金鐘名人飯堂海都酒家結業 開業38年曾接待多國元首 點解生意好都要執笠？主打韓式炭火烤肉的新村食堂，去年12月登錄尖沙咀，選址寶勒巷萬事昌廣場1樓101號兩層舖，面積近10,000平方呎，號稱香港規模最大韓式餐廳。不過近日有網民發現，店舖招牌已未有亮燈，正進行裝修工程，而網上訂座平台更顯示餐廳「已改名」。有店員向傳媒證實餐廳已結業，不會再以「新村食堂」的名稱營業，但會在原址經營全新品牌韓式燒肉，預計在今年內開業。白種元旗下的餐飲王國The Born Korea在全球擁有超過2,700家分店，經營超過140家飲食品牌，包括新村食堂、BORNGA本家燒肉、香港飯店0410等等。不過The Born Korea今年接連被爆出食材產地標示不實、食安管理漏洞等多宗醜聞，白種元已公開道歉，宣布暫停演藝活動，專注企業整改。 延伸閱讀: 萬事昌廣場 店舖 尖沙咀28Hse.com ・ 7 小時前
JPEX騙案｜涉案15人提堂 林作獲准以30萬元保釋 期間不得離港(湯偉圓報道)
【Now新聞台】JPEX虛擬貨幣詐騙案15人提堂，網紅林作及陳怡獲准以30萬元現金保釋，期間不得離港，案件分別押後到12月至明年1月再訊。 林作應訊後由女友陪同，離開東區裁判法院。林作同案有8名被告，他及網紅「陳怡」陳穎怡被控欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪，獲准以現金30萬元保釋，期間不得離港，須定期到警署報到；第一被告藝人鄭雋熹保釋被拒，需要還柙，案件押後至12月再訊，準備交付至高等法院審理。同案另外五名被告，當中分別被控誘使他人投資虛擬資產罪及洗黑錢罪，獲准以5至10萬元保釋。至於涉及洗黑錢及妨礙司法公正的，包括網紅「朱公子」朱家輝等7人，同樣獲准保釋，分別押後至12月至明年1月再提堂。案發於2023年9月，證監會點名警告JPEX在未獲發牌下經營虛擬資產交易平台，JPEX其後大幅提升取出加密貨幣的手續費，導致客戶無法提款，造成大額損失，又將他們的資產轉走，並以加密貨幣錢包清洗，80人被捕。今次是控方首次引用《打擊洗錢及恐怖份子資金籌集條例》，控罪的最高刑罰是監禁七年以及罰款一百萬元。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
傳TVB開價14K請萬能員工 求職者爆要求18K被嘲過奢華生活 過來人分享經歷
在香港月薪1.8萬（18K）元就可以過奢華生活？有網民在社交平台發帖分享到TVB求職的經歷，報稱收到該公司的人力資源部的職員來電，詢問他要求薪金，樓主開價18至19K（月薪1.8至1.9萬元），惟對方表示未能給予，而該職位最高薪金是14K（1.4萬元）。Yahoo 娛樂圈 ・ 13 小時前
裕美現身法院接林作 不滿被拍下醜態：揀張這麼醜的相
香港虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案件有最新進展，警方於昨日（11月5日）及較早前先後對16名人士提出檢控Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
UNIQLO x KAWS重磅回歸！全新針織秋冬系列11.21開搶，告別低調大玩繽紛色
UNIQLO 這個秋冬的聯乘企劃可說是一浪接一浪，繼 NEEDLES 及 JW ANDERSON 後，再度投下震撼彈——KAWS 正式以「駐店創作人」（Artist in Residence）身份重返！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
黃明志投案獲拍拖15年女友陪 捲命案被跨年晚會除名
【on.cc東網專訊】馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案，謝侑芯上月22日於馬來西亞吉隆坡一間五星級酒店死亡，獲馬來西亞執法人員列作謀殺處理。黃明志尋日（5日）凌晨拍片稱已抵達吉隆坡警局報到，昨起被扣押6天進行深入調查。有眼尖網友從畫面發現，其正牌女友Sa東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
宮古站午間黑熊閒逛驚魂！ 岩手熊親子市區郊遊內幕！
11月1日中午，宮古市中心熱鬧非凡，誰知宮古站外一隻黑熊悠哉登場，網民po的照片顯示牠慢吞吞逛街，市民慌忙閃避，有人喊「快跑！」。Japhub日本集合 ・ 10 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
JPEX詐騙案 網紅林作陳怡准以30萬元保釋 案件下月再訊
【on.cc東網專訊】在虛擬資產交易平台JPEX詐騙案中有80名人士被捕，16人被落案起訴包括網紅林作及陳怡，其中15人的案件今(6日)於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，案中14人今獲裁判官准以2萬至30萬港元保釋，林及陳的保釋金額各為30萬現金，期間需交出旅on.cc 東網 ・ 11 小時前
針尖上的龍虎鳳｜專訪紋身師 Marcus Yuen：關於「香港傳統紋身」的復古、重生與傳承︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】走過灣仔藍屋，拐進堅彌地街的靜謐，一間名為「59 Tattoo」的紋身舖透著濃厚的復古氣息。店內牆上密密麻麻掛滿了紋身手稿，舊時代的「龍虎鳳」在畫框裡飛舞，風格卻略有不同：添上了黃、紅、綠、藍等色彩，線條更幼細，帶有一種現代的復古感。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
張寶兒順利誕下第二胎「袁氹氹」 袁偉豪大讚：斯文又靚仔
藝人袁偉豪與張寶兒（Bowie）於2020年結婚，婚後育有一子「袁咕碌」，今年6月，張寶兒宣布已懷第二胎，並起名叫「袁氹氹」，大家都很期待新生命誕生，今（6日）終有好消息，兩人於社交平台透露BB已出世，並公布第二胎都是男仔，為「袁咕碌」添了一個弟弟：「袁氹氹，期待你好久了，第一眼望你覺得你和哥哥好似樣，但仔細看你頭髮多多嘴仔細細下巴尖尖，原來是爸爸媽媽第二個variation，多謝很多uncles aunties 為你的到來激動良久多謝很多家人朋友們的祝福加持爸爸媽媽沒有很緊張，整個孕期都洋溢着莫名的喜悅這一整天更加是很激動 好開心！！歡迎你來到這個世界，多謝你選擇我們這一家感念」東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前