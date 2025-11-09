iHerb雙11優惠全網限時74折
陳懿德主持《聲秀》有失誤惹負評 撰千字文道歉：錯就要認 打就要企定
TVB小花陳懿德（德德）近年經常於不同節目上擔任主持，不過她最近於《聲秀》中表演不佳，引來不少負評。德德於IG向觀眾道歉，並撰文抒發感受。德德於今天（9日）出席商場活動時，現場有不少粉絲為她聲援及送上鼓勵，很有愛！
德德於活動後分享：「我就係想逼自己，不過又覺得......唔係......」心情明顯受事件影響的她人緣不錯，獲現場傳媒鼓勵：「德德一定得！」
德德早前在IG寫道：
「錯就要認 打就要企定
首先想講 對唔住
容許我沉澱咗幾日
今次嘅表現的確唔好
所以到呢刻 我都無辦法放過自己
多謝大家嘅comment
好多人叫我唔好睇負評
但我認為comment得嘅其實都係觀眾
而我係有責任照顧每一位觀眾嘅感受
多謝你哋願意花時間比最直接嘅建議我
亦讓我知道 我仲有好多地方需要改善
如果讓你失望了 唔舒服了 對唔住
熟悉我嘅人都知道我係一個對自己好harsh嘅人
即使係一個其他人未必睇得出嘅小過失
我都已在心中唾罵咗自己過萬次
更何況係今次嘅表現
所以..相信我 我對自己嘅憤怒、失望、怪責唔會比大家少
完show之後有人問我：你覺得點
我話：「我覺得自己係零」
但其實一早已經想擔起劊子手的角色替自己行刑
關於宣布季軍
喺到再次同節目組、子貝、Ziva講聲 對唔住
作為主持 造成咁嘅場面 我責無旁貸 難辭其咎 一定抵鬧
當下我真係唔應該淨係依賴個highlight
係應該再望多次咁多條bar 嘅高度
係應該寧願再望多幾秒 肯定 再宣布
係應該再三fact check
我係應該作最後把關嘅位置
但我當下做唔到
呢個都係我最嬲自己嘅位 再次講聲對唔住
其實呢幾日真係諗咗好多 亦都老實講 係好氣餒嘅
但我收到好多同我做過野嘅監制、導演、前輩、導師、學員、朋友、觀眾嘅msg
好多謝你哋 因為每一份愛都唔係必然的
原諒我有種愧對你哋 唔知點面對你哋嘅感覺
所以我都覆得好慢
但多謝你哋令我知道我唔係自己一個
更加多謝你哋提醒我唔好失去對自己嘅信心 唔好放棄
係你哋嘅愛令我覺得 嗯 我要振作啲先得
我應承你哋 主持係我好熱愛嘅事
我唔會放棄
人生 一係成功 一係成長
雖然今次唔成功
但我會重新審視自己 從失敗中成長
雖然跌得好痛 但我會努力飛得更高
我唔會要求大家一定要喜歡我
但我會努力一步一步令你哋改觀
以前我會用200分嘅努力去準備
日後我會用400分嘅努力去彌補
多謝 」
