陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都無辦法放過自己，多謝大家嘅comment。」
她指雖然好多人叫她不要看負評，但認為有責任照顧每一位觀眾的感受，多謝大家願意花時間給她建議：「讓我知道 我仲有好多地方需要改善，如果讓你失望了，唔舒服了，對唔住，熟悉我嘅人都知道我係一個對自己好Harsh嘅人，即使係一個其他人未必睇得出嘅小過失，我都已在心中唾罵咗自己過萬次，更何況係今次嘅表現，所以..相信我，我對自己嘅憤怒、失望、怪責唔會比大家少。」完騷後有人問我覺得表現？德德自評零分，擔起劊子手的角色，替自己行刑。
她又指「關於宣布季軍喺度再次同節目組、子貝、Ziva講聲對唔住，作為主持造成咁嘅場面我責無旁貸，難辭其咎，一定抵鬧，當下我真係唔應該淨係依賴個highlight 係應該再望多次咁多條bar 嘅高度，係應該寧願再望多幾秒，肯定再宣布，係應該再三fact check 我係應該作最後把關嘅位置，但我當下做唔到，呢個都係我最嬲自己嘅位，再次講聲對唔住。」
自言這幾日諗好多，感到好氣餒，但收到好多來自四迫八面的訊息鼓勵，非常感謝，覺得每一份愛都不是必然的，有種愧對你們，不知如何面對你們的感覺。她說：「但多謝你哋令我知道我唔係自己一個，更加多謝你哋提醒我唔好失去對自己嘅信心，唔好放棄 ，係你哋嘅愛令我覺得，嗯！我要振作啲先得，我應承你哋主持係我好熱愛嘅事，我唔會放棄。」
她表示人生一係成功一係成長，雖然今次唔成功，但會重新審視自己，從失敗中成長，雖然跌得好痛，但我會努力飛得更高，並表示：「我唔會要求大家一定要喜歡我，但我會努力一步一步令你哋改觀，以前我會用200分嘅努力去準備，日後我會用400分嘅努力去彌補，多謝！」
其他人也在看
