陳懿德為爸爸慶生曝光「會長」身份 媽媽被激讚後生

陳懿德（德德）近日於社交平台分享多張為爸爸慶祝生日嘅家庭照，寫道：「Happy birthday to my Superman🚀」。從照片所見，一家三口擺出愉悅幸福嘅笑容，非常溫馨；枱上放咗一個哥爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上印有「會長 STANLEY」字樣，疑似係爸爸在外嘅稱號。著上橙紅色上衣嘅陳懿德爸爸雖然一頭白髮且有皺紋，但精神飽滿。而陳懿德媽媽則被網民激讚保養得宜，睇落個樣好後生，與陳懿德宛如姊妹：「你媽咪？好後生呀」

陳懿德於2021年參選香港小姐競選，入行後被安排加入成為《東張西望》外景主持，獲封「東張女神」。2024年，陳懿德於扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》與郭珮文擔任「扮工室助理」，齊齊不顧形象扮醜角而人氣急升，及後被受力捧，有機會參與《2024巴黎奧運會》相關節目主持，以及於《萬千星輝頒獎典禮2024》獨擔大旗主持，同時勇奪「最佳女新人」獎項；惟於《聲秀》決賽表演不佳，引起網民負評連連。過往，陳懿德曾藉27歲生日邀請何依婷、劉佩玥、莊思明、譚嘉儀、緋聞男友羅天宇等30位圈中好友到元朗家中開生日派對。當時佢所分享嘅照片就曝光其豪宅內貌，屋內樓底極高，裝潢以灰色及白色為主，簡潔明亮；客廳掛有巨型畫作及精緻吊燈，以及擺放卡其色皮梳化及木製組合櫃後，仍有一定空間，豪宅內貌釋出，亦同時曝光佢有錢女嘅背景。對於網民指佢係有錢女嘅言論，陳懿德並冇否認，透露父母以前係做生意，現時已退休享受人生；不過佢就覺得有錢嘅其實係屋企或爸爸媽媽，因為啲錢唔係佢自己搵返嚟，所以都唔會屬於佢，亦透露自己大學時期已拒絕問屋企攞錢，擔任補習老師自給自足交學費。

陳懿德IG

陳懿德IG

陳懿德IG

陳懿德IG

陳懿德IG

陳懿德IG

陳懿德IG

陳懿德IG

