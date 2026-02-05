陳敏之學習香水調香 成功考獲專業認證

【on.cc東網專訊】藝人陳敏之數年前推出自家護膚品牌，更親自上陣擔任模特兒及帶貨博主，生意一直不錯。近日她在社交平台分享，指以往包裝貨物時，會在包裝紙上噴上品牌獨有香水，然而長此下去，不少客人都被香味吸引，紛紛希望她推出香水產品，為滿足客戶的願望，她早前特意去學習調香，更考獲專業認證，之後她攜同香水配方前往有香水王國之稱的西班牙，與當地知名香水創辦人合作，最終成功推出香水，她又指把香水命名為「Dreamer」，因為香水就像夢一樣，帶人到心入面想去的地方，一齊追夢。

