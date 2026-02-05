Marf邱彥筒專訪 定位主流但思想非主流
陳敏之學習香水調香 成功考獲專業認證
【on.cc東網專訊】藝人陳敏之數年前推出自家護膚品牌，更親自上陣擔任模特兒及帶貨博主，生意一直不錯。近日她在社交平台分享，指以往包裝貨物時，會在包裝紙上噴上品牌獨有香水，然而長此下去，不少客人都被香味吸引，紛紛希望她推出香水產品，為滿足客戶的願望，她早前特意去學習調香，更考獲專業認證，之後她攜同香水配方前往有香水王國之稱的西班牙，與當地知名香水創辦人合作，最終成功推出香水，她又指把香水命名為「Dreamer」，因為香水就像夢一樣，帶人到心入面想去的地方，一齊追夢。
陳冠希出席美國婚禮！八字鬍、全套西裝「撞臉毛利小五郎」 網驚呼：回不去
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
網傳鄧兆尊日收4萬利息 拍片回應網民唔賣帳：怕被綁匪盯上
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。由於鄧兆尊身為已故新馬司曾（鄧永祥）嘅兒子，所以佢嘅身家一直成為外界嘅焦點，而佢亦曾經承認每年一房有形容為「長期合約」嘅50、60萬家用，亦有傳佢繼承爸爸15億遺產，最近更有傳佢日收4萬利息，所以佢拍片上載到社交站就謠言澄清。
73歲李家仁醫生近況曝光 新歌《小明返香港》已面世
現年73歲嘅兒科醫生李家仁，當年憑《小明上廣州》系列兒歌深入民心，係唔少80及90後嘅童年回憶。去年一月好友黃一山（細龜）喺小紅書上載二人嘅影片，當時李家仁醫生身形暴瘦，健康狀況引起網民擔心。近日黃一山再次分享與李醫生食團年飯嘅影片，臉頰及身形比去年飽滿，席間更分享全新創作已經面世。
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
郭耀明拍片為朋友賀壽 61歲型佬味大爆發 《真情》歸亞南疑因有男密友未受力捧
90年代TVB男藝人郭耀明，憑俊朗外表獲得唔少演出機會，但到2007年拍完《通天幹探》之後郭耀明都離巢外闖，更有傳佢已經轉投保險業，甚少露面。
彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福
90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。
兩屆視后胡定欣宣布離巢：自己去看看外面的世界
曾於TVB憑《鬼同你OT》及《城寨英雄》兩度奪得視后寶座的胡定欣，今日（4日）於社交平台發文透露離巢消息，於文中感謝「TVB及邵氏的經理人同事在工作上的支持和照顧」，亦希望可以有新嘗試及新挑戰，全文如下：
陳嘉寶說服老公「出山」夫妻檔首合體拍廣告 撇下三女甜蜜預祝情人節
陳嘉寶（Anjaylia）2017年跟初戀男友黃頌祈（Epaphras）結婚，婚後生活充實多采，照顧家庭與三位小千金，Anjay更堪稱「時間管理大師」，熱愛工作的她在電台開咪、出席活動等等，生活美滿。近日，早已淡出的Epaphras竟為愛妻破例「出山」！夫妻檔首度合體為珠寶品牌拍攝情人節系列的宣傳照，二人大晒恩愛，面對老公重拾模特兒的本行，Anjay笑說：「黃生寶刀未老呀！我印象中我哋拍拖冇幾耐黃生已經唔再接拍廣告，今次我覺得係正嘅！兩個一齊做嘢，會有好多相可以留念，係一個好好嘅回憶嚟！」
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
58歲魏駿傑發福走樣 網民齊建議減肥：把原來帥氣的駿傑還给我
現年58歲嘅魏駿傑曾係TVB力捧小生，早年因演出TVB經典劇集《陀槍師姐》系列紅極一時；近年，魏駿傑長駐內地發展，除咗拍攝工作，亦不時於社交平台拍片分享生活點滴。日前佢喺小紅書上載一條拍攝工作花絮嘅影片，佢著上西裝 ，雖然身形比高峰期冇咁圓潤，但網民焦點就放咗喺魏駿傑嘅身形，紛紛留言建議佢減肥，例如 「為什麼就减不下去那」、「老魏，必須减肥了呀」、「真的是胖了很多很多」、「龍少爺... 你争口氣 少吃點行不行....」、「差點沒認出來」及 「老魏呀？咱减减肥吧，求你了把原來帥氣的駿傑還给我」等等。
許瑋甯才是演藝圈真正「零負評女神」！好友一段話揭她私下模樣，網友全看哭
陳薇形容她是一種「妳什麼都還沒說，她就已經在那裡」的人。那些聽起來平凡的陪伴，其實最難複製—失戀時在大馬路上陪著哭、朋友需要專訪時大方分享對幸福的理解，甚至只是想來場兩天一夜的小旅行，她也能帥氣地拎包就出發！沒有戲劇化橋段，卻全是能被時間驗證的義氣，也讓外...
SJ始源一日快閃台北出包！竟因這家咖啡廳錯過班機，親口封「全台最棒」！
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...
晚吹 – Chat KP | 《尋秦記》古天樂、林峯談「現實生活中最近一次喊」的經歷
KP邀請到電影《尋秦記》兩位主演古天樂、林峯前來分享。KP提到《尋秦記》中兩位主演碼頭離別流淚一幕令人難忘，林峯指拍攝順利兩take搞掂
鄭俊弘何雁詩帶兒子外遊 Asher興奮拍凳網民批滋擾 媽咪解畫原來有周詳安排
鄭俊弘（Fred）同拍拖多年嘅女友何雁詩（Stephanie）於2020年結婚，2022年誕下囝囝鄭讚廷（Asher），囝囝後來被診斷患上罕見基因突變病天使綜合症，因此需要入讀特殊幼稚園。
韓節目爆大S離世完整時間軸！返台途中心臟驟停搶救14小時離世 具俊曄「親授權」：永遠不要忘記她
台灣藝人大S（徐熙媛）於2025年2月2日在日本旅遊期間因流感併發肺炎病逝，享年48歲，其丈夫具俊曄在愛妻離世一周年忌日，特地為紀念雕像揭幕，與岳母及一眾親友見證大S與大家同在。而韓國節目《名人生老病死的秘密》早前特地派攝製隊追蹤報道，播出的內容首度完整還原大S病逝前幾天的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是獲得具俊曄授權，其目的十分單純：「希望所有愛熙媛的人，永遠不要忘記她。」
Netflix全新浪漫喜劇《訂閱男友》3.6上線 BLACKPINK Jisoo化身疲憊上班族靠訂閱虛擬戀愛服務怦然心動
全新浪漫喜劇Netflix《訂閱男友》，即將於3月6日於Netflix全球獨家播出，今（5）日釋出了前導海報與正式前導預告。影集描述被日常工作壓得喘不過氣的網漫製作人徐未來（Jisoo智秀 飾），為了實現自己的戀愛幻想，註冊了一項「虛擬戀愛模擬服務」。影集以上班族熟悉的日常節奏，將「虛擬戀愛訂閱服務」這一新穎概念，與會讓人心空的元素巧妙結合。BLACKPINK成員Jisoo智秀與向來和搭檔演員擁有自然化學反應著稱的徐仁國搭檔演出。導演由金政植執導，他以《酒鬼都市女人們》、《因為不想吃虧》等作品聞名，擅長打造貼近現實又不落俗套的浪漫喜劇。
西田有志失誤發球全球熱議！ 重砲手滑跪謝罪奪千萬點擊！
這場日本SV聯賽的明星賽，本來該是球星們秀技的歡樂派對，沒想到卻因為一記意外發球，讓大阪Bluteon隊長西田有志瞬間竄紅全球。26歲的他，在半場發球準度挑戰中，一球偏離軌道直接砸中場邊撿球的女性工作人員，當場嚇壞全場。但西田的反應神速，從底線狂奔過去，直接來個頭先著地的滑行俯衝，停在對方面前切換成經典土下座模式，連續鞠躬道歉到對方笑開懷。
〈Golden〉「金牌製作人」TEDDY是誰？撐起半個K-pop圈，BIGBANG、BLACKPINK、MEOVV、AllDayProject幕後推手
今年Grammys格林美獎圓滿落幕，不意外地《Kpop 獵魔女團》那首全球大熱的〈Golden〉榮獲最佳視覺媒體歌曲獎，除了作曲家兼歌手EJAE，背後等二十多位幕後音樂人都一同獲得這大獎，當中包括TEDDY。TEDDY是誰？這位K-pop金牌製作人，現在再認識也不遲吧。
滕麗名梁靖琪同框盡顯熟女魅力 阿滕為謝票忍痛放棄機票唔去滑雪 爆《尋秦記》特別版「ready咗」
《尋秦記》電影版票房衝破8千萬元，唔少觀眾都期待有冇加長版。梁靖琪Toby主持嘅podcast節目最新一集搵到因為《尋秦記》而人氣急升嘅滕麗名做嘉賓。
2026 Netflix新片2月推薦｜台灣懸疑劇《百萬人推理》、《Gordon Ramsay的巔峰饗宴》、《我是春菜愛》
Netflix 2月繼續有多部新片上架，當中令人較期待的包括台灣懸疑犯罪劇集《百萬人推理》、改編自日本跨性別搞笑藝人春菜愛的真實人生的電影《我是春菜愛》、Netflix全新紀錄片《Gordon Ramsay的巔峰饗宴》、Netflix真人騷《盲婚試愛》第10季等等。大家立即記低 2 月Netflix新片片單推薦以及上架日期！