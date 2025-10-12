陳敏之韓國出Trip忙爆 都要打卡卡通貓Cafe

【on.cc東網專訊】藝人陳敏之經常在社交平台晒出生活日常，近日到韓國出差的她雖然私人時間不多，亦趁機「自肥」，到訪卡通貓Cafe，她寫道：「韓國首爾 ~卡通貓Cafe，純打卡嘅好地方，話時話，上次去韓國嘅時候，都好似已經係十幾年前嘅事，今次係出差，冇太多時間玩，下次要好好享受一下美食。」童心未泯的她一入門即衝向店內的巨大卡通貓公仔和貼滿卡通貓的牆邊瘋狂打卡，打卡夠便轉戰品嘗店內卡通貓造型的甜品和飲料，睇她一臉滿足的表情，相信不但睇得仲相當好味道，影完食完當然少不了購物環節，自認少女心爆棚的敏之更買了一堆卡通貓的周邊產品，最終滿載而歸。

