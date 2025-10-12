女性排卵日反應更快 荷爾蒙變化加強專注
陳敏之韓國出Trip忙爆 都要打卡卡通貓Cafe
【on.cc東網專訊】藝人陳敏之經常在社交平台晒出生活日常，近日到韓國出差的她雖然私人時間不多，亦趁機「自肥」，到訪卡通貓Cafe，她寫道：「韓國首爾 ~卡通貓Cafe，純打卡嘅好地方，話時話，上次去韓國嘅時候，都好似已經係十幾年前嘅事，今次係出差，冇太多時間玩，下次要好好享受一下美食。」童心未泯的她一入門即衝向店內的巨大卡通貓公仔和貼滿卡通貓的牆邊瘋狂打卡，打卡夠便轉戰品嘗店內卡通貓造型的甜品和飲料，睇她一臉滿足的表情，相信不但睇得仲相當好味道，影完食完當然少不了購物環節，自認少女心爆棚的敏之更買了一堆卡通貓的周邊產品，最終滿載而歸。
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈
【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。Bloomberg ・ 11 小時前
謝霆鋒重慶開唱被激光射中頭部 頭髮慘被燒焦
【on.cc東網專訊】型男謝霆鋒近日在重慶舉行巡迴演唱會，期間發生驚險事件，有網民發現當他邊彈邊唱《潛龍勿用》時，被舞台激光射中頭部，霆鋒明顯嚇了一跳，即時側頭躲避並一度皺眉，又頻頻回望表現警惕，唱畢後霆鋒用手摸被射到的頭髮，有觀眾聲稱霆鋒的頭髮被燒焦及聞到有焦東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 19 小時前
美國民調公司：中國是世界上最安全國家之一、超越美國
蓋洛普最新《2025 年全球安全報告》顯示，中國是全球最安全國家之一，居民安全感位列第三，法律與秩序指數名列第四；美國居民安全感落後，性別差距明顯。鉅亨網 ・ 20 小時前
特朗普對中祭出100%新關稅 阿里巴巴等中概股血流成河
美國前總統特朗普週五 (10 日) 再度對中國發出強硬言論，表示若重返白宮，將大幅提高對中國進口商品的關稅，並指控中國「變得非常敵對」，引發美股中概股全面下挫，血流成河。鉅亨網 ・ 1 天前
爆一爆｜滙豐私有化恒生 地產佬脚軟（Louise）
滙豐（0005.HK）私有化恒生（0011.HK）的消息一日，嚇到一班地產佬腳軟，謂滙豐今鑊不單止「閂埋門打仔」，對於地產債仔來說，直頭係「落閘放狗」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
美國電商下架數百萬件被禁中國電子產品 涉及華為、中興等
外電報道,美國聯邦通訊委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr)周五接受採訪時表示,美國主要在線零售平台已下架數百萬件被禁售的中國電子產品,這些產品屬美國被禁設備清單或未經 FCC 授權,涉及來自華為、海康威視、中興通訊(0763.HK)和大華股份等公司的家用安全攝像頭和智能手錶等產品。infocast ・ 21 小時前
美股日誌｜憂中美又打貿易戰 三指數重挫4月來最傷
美股顯著下跌，三大指數平開後，到中午美國總統特朗普表示可能大幅提高對中國的關稅，「習特會」亦篤定泡湯，投資者憂慮中美貿易戰再度升級，啟動避險模式，大市在約全日低位收市，納斯達克指數重挫3.5%收市，道瓊斯指數跌近880點，三大指數都見4月初特朗普宣布「對等關稅」市場大調整後最大單日跌幅。有稱為恐慌指數的VIX升至超過20，一般預示市場承受的壓力不斷加大。總結一星期，周五的調整令三大指數由升轉跌，幅度全逾2%。 但與4月的大跌市不同，星期五股價雖下跌，但資金選擇美債作為避險工具，10年期美國國債跌近10點子。美元急跌，黃金和所謂「數碼黃金」的比特幣榮辱互見：紐約期金重上4,000美元水平，但比特幣跟隨風資產走勢，重挫半，見11.4萬美元附近。油價在中美關係緊張以及巴勒斯坦問題進展的拖累下下挫逾4%。Yahoo財經 ・ 1 天前
$2XX任食大閘蟹！京都大酒樓大閘蟹+片皮鴨放題56折優惠 任食2小時再送蠔皇鮑魚伴金錢/滋補養生湯
踏入10月，又到食時令大閘蟹的最佳季節！於黃大仙、大埔及美孚都有分店的京都大酒樓突發10月6日下午三點於KKday推出「120分鐘任食大閘蟹及片皮鴨放題」限時56折優惠，折後人均只需$298即可無限任食大閘蟹、京式片皮鴨、太史燴蛇羹、荷香蒸海蝦等多款美食，一次過滿足海鮮迷及燒鴨控的味蕾！吃貨們一於約齊朋友或屋企人去食餐勁喇！Yahoo Food ・ 1 天前
特朗普宣布11月1日起對中國加徵100%新關稅
美國總統特朗普週五 (10 日) 表示，美國將自 11 月 1 日起，對中國進口商品加徵 100% 的新關稅，「這是在目前所支付關稅之上額外加徵的稅率」。同時，特朗普宣布，美國也將於同日對「所有關鍵軟體」實施出口管制。鉅亨網 ・ 1 天前
恒生私有化｜滙豐據報作價曾3次提高 談判代號「珍珠」「紫荊花」作掩飾
滙豐控股(005)宣布以每股155元私有化恒生銀行，並在計劃完成後，撤銷恒生逾50年的上市地位，消息震撼金融界。據《彭博》引述知情人士透露，滙豐早於今年9月初便已向恒生董事會提出私有化要約，並在3度上調收購報價。am730 ・ 1 天前
羅樂林陳寶儀同居分房生活關係良好 與許紹雄一家團圓聚餐齊慶中秋
羅樂林曾表示與第二任太太陳寶儀已分房瞓多年，不過二人一直都沒有離婚，繼續同居分房生活，並保持良好的家庭關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
高通中槍！中國突襲式反壟斷調查 盤前股價挫跌
中國監管機構周五 (10 日) 宣布，對美國晶片大廠高通收購以色列汽車通訊晶片公司 Autotalks 的交易展開反壟斷調查，此舉正值美中領導人即將會晤前夕，為兩國之間的科技與貿易緊張再添火藥味。受消息影響，高通盤前股價一度下跌逾鉅亨網 ・ 1 天前
謝霆鋒重慶開騷引起「追星」之亂 「山寨版霆鋒」被狂追拍照終由保安護送離場
謝霆鋒現正忙於在內地舉行巡迴演唱會，他日前在重慶開騷期間，一度有歌迷誤將觀眾席的觀眾當作是謝霆鋒，該名「山寨版霆鋒」更需要在保安護送下離開。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
全球晶片供應鏈準備應對中國稀土管制新規
【彭博】— 隨著中美貿易戰升級，為了限制稀土材料出口，中國採取了迄今最有針對性的行動，全球半導體供應鏈企業正在準備應對由此帶來的供應中斷。Bloomberg ・ 1 天前