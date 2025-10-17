葉念琛出PO欲尋20年前「翻版阿嬌」
陳敏兒承認「身體出了些狀況」7月曾入院做手術 生日啟動youtube頻道交代病情
前TVB花旦陳敏兒嘅丈夫廖啟智於2021年因胃癌去世，而二人嘅5歲幼子廖文諾2006年因血癌離世。接連面對摯親離開，陳敏兒近年靠信仰支持，並開設生死教育中心，為同路人提供支援。
歷盡生命挑戰嘅陳敏兒，但似乎仍有難關要過。尋日敏兒喺佢創立嘅組織出post，承認身體出狀況。「最近遇見我的朋友，都會說「你瘦了」。是的，身體的確出了些狀況。7月入了中文大學醫院，趕急的做了手術。現在康復中，一切都會好起來...並且，我相信會越來越好。」。陳敏兒表示周五會喺自己新創立嘅youtube頻道交代更多，並著身邊人放心，「我的生命會更精彩。無論順境逆境,我們都可以選擇快樂」。
陳敏兒早前已發文表示想做YouTuber，「已經想了好幾年了，拖延到此刻，終於行動！動力來自…又是再一次生命的挑戰，催迫我對生命的承諾作出回應」。而頻道啟動之日（10月17日）正是陳敏兒生日。陳敏兒同廖啟智嘅二仔廖文信喺網路創作團隊小薯茄做影片製作人，並以「小薯茄阿John」之名不時現身，相信文信有經驗去協助媽咪成為youtuber。
陳敏兒近年積極推廣生死教育工作，早前就去咗美國攻讀一個研究快樂嘅課程，成立機構幸福生活協會，仲開設一間茶室，除咗係要紀念智叔，亦會係敏兒開班授課嘅地點。
