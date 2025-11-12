陳敏兒結婚紀念日撰文 心痛與廖啟智天人永隔「我早已白頭，可惜他未能到老」

唔少情侶都揀11月11日拉埋天窗，取其「一生一世」寓意。陳敏兒同廖啟智於1987年結婚時，都揀咗呢個日子。尋日陳敏兒喺社交平台撰文，抒發結婚紀念日感受。「1111，取其寓意：一雙一對，一生一世，當然背后有一個期望，就是希望大家能夠白頭到老」。

《好好生活》截圖

可惜嘅係，廖啟智於2021年因胃癌去世，當日嘅期許未能兌現。敏兒姐都寫出呢個痛處，「我早已白頭，可惜他未能到老。上天不從人願，人生不似預期。世事本是無常，變幻原是永恆」。最後陳敏兒祝願終成眷屬的有情人「每天珍惜眼前人。好好一起生活，彼此擁抱幸福!」。

陳敏兒同廖啟智於1987年結婚，多年後二人再拍婚照

陳敏兒同廖啟智嘅5歲幼子廖文諾2006年因血癌離世。接連面對摯親離開，陳敏兒近年靠信仰支持，並開設生死教育中心，為同路人提供支援。早前陳敏兒坦言身體健康出現問題，7月時緊急入院接受大手術，後來於佢開設嘅YouTube頻道《好好生活》中，分享術後恢復過程艱辛異常，直言手術令佢元氣大傷，腹部更留下一道長達14cm傷疤。

早前陳敏兒坦言身體健康出現問題，7月時緊急入院接受大手術（《好好生活》截圖）

