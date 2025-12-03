陳文敏宣布告別《明報》專欄 「知道這一天總會來臨」 文章屢被港府反駁譴責｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】香港大學前公法講座教授陳文敏今日宣布，告別撰寫了近 23 年的《明報》專欄「法政隨筆」。他沒有解釋原因，但形容「知道這一天總會來臨」。陳文敏的專欄文章，過去屢被港府發文反駁、譴責。

陳文敏今日在《明報》專欄「法政隨筆」中，刊出題為〈告別〉的文章，「這篇會是我在這專欄的最後一篇文章。知道這一天總會來臨，能寫到今天其實已經難能可貴。」他指該專欄始於 2003 年，當年由 7 個法律界人士一星期每人輪流 寫一篇，一寫便寫了近 23 年。

廣告 廣告

他指《明報》給予他很大的空間，「當然，不同人士對這些評論會有不同的意見，這絕對可以理解， 因爲不論在學術界還是法律界，批判是常態，辯論是進步的動力。」他向《明報》編輯部同事致謝，「亦為他們帶來的壓力與擔憂致歉」。文章亦向大埔宏福苑災民致以深切慰問。

今年 3 月，陳文敏在專欄中評論林卓廷 7.21 案，提及「法院低調處理白衣人有組織、有武器的非法行為，而只針對閘內人士的行為」。保安局局長鄧炳強同日去信《明報》，回應指陳文敏的文章指，政府絕不認同文章說法，斥文章「罔顧事實、誤導讀者，令人以為法庭裁決不公」，指當局對文章予以譴責。

2024 年 7 月，陳文敏亦在專欄中指 23 條立法修改了假釋規定，若懲教署長改變判刑時獲假釋的條件，有可能違反追溯效力原則。懲教署昨晚深夜 11 時發稿， 譴責陳文敏作出失實和具誤導性的評論。