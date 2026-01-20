陳日君回港 涉612基金案獲暫還護照 免擔保外訪梵蒂岡｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】天主教香港教區榮休主教陳日君樞機 1 月 4 日離港出訪梵蒂岡，是他自2022 年因 612 基金案被指涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，被沒收護照後，第三度獲准離港。陳日君今（20 日）發表網誌報平安，指已結束梵蒂岡行程回港一星期，因前兩次「行為良好」，故這次不必擔保就獲發還護照。陳日君上周二（13 日）94歲生日，他表示返港後忙着吃「生日餐」，希望回復理想體重。

1 月 5 日抵達羅馬 一周前回港

陳日君在 94 歲生日的月份遠赴羅馬，參與去年上任的教宗良十四世首次召開的「非常樞密會議」（Extraordinary Consistory），並在會議前獲教宗私人接見。陳日君形容，羅馬之行的一個星期「實在太精彩了」，因前兩次離港期內「行為良好」，這次不必擔保人和擔保費就獲發還護照，他在 1 月 5 日中午順利抵達羅馬，由張心銳神父照顧，住在慈幼大學，獲院長無微不至的招待。

廣告 廣告

1 月 6 日主顯節，他早上去了掛號的救主之母聖堂獻祭，翌日在伯多祿大殿內獻祭，其後獲教宗良十四世私人接見，形容教宗「很親切地和我談了半小時」，又說主要是教宗聆聽，讚揚教宗是「善於聆聽的領導者」。

批教廷刪減討論題目

樞機會議於 1 月 7 日下午開始，本來定了四個題目，最後因為時間緊促，須討論表決選兩個出來討論，結果揀選了「《福傳的喜樂》（教宗方濟各的首篇勸諭）」和「共議同行（Synodality）」。陳日君批評教廷刪減討論題目，及不滿會議安排沒有足夠時間讓樞機們發表意見，全體聚會討論的時間很少，「這不是正相反教宗良召開樞機會議的目的嗎？」

陳日君續指，以相當尖銳的措辭批評了「主教會議」及其留下的關於「實踐階段」的措施，形容不少持相同看法的樞機很少發言或發言很「斯文」，「我真不幸做了唯一的『壞孩子』。」但他相信，教宗良十四世善於聆聽，形容對這次會議的整體感受仍是「非常感恩」。

冀回復理想體重

上周二（13 日）94歲生日的陳日君透露，回港後除了休息，亦忙着吃「生日餐」，曾因生病一年間瘦了十公斤，如今體重回復七公斤，希望能夠回到理想的體重，及感謝為他祈禱的教友們。

陳日君與吳靄儀、何秀蘭、許寶強、何韻詩合共 5 名「612 人道支援基金」信託人以及基金秘書施城威，在 2022 年被警方國安處拘捕，涉嫌干犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪，國安處並引用《香港國安法》「實施細則」附表二要求 6 人交出護照；當局至今無提出起訴，亦未結案。在 2023 年 1 月及 2025 年 4 月，陳日君兩度獲准離開香港，分別出席榮休教宗本篤十六世及已故教宗方濟各的喪禮。

相關報道：

93 歲陳日君 2022 年被扣護照至今 獲准短暫離港往梵蒂岡開會 教宗良十四世接見｜Yahoo