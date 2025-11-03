焦點

低息稅務貸款 2025　比較各大銀行產品

Yahoo 娛樂圈

陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓

Yahoo 娛樂圈
Yahoo 娛樂圈
更新時間

Jocelyn陳明憙昨晚（2/11）假PORTAL舉辦融合音頻治療與流行音樂的演出——《陳明憙Jocelyn BE/LONGING Live》。演唱會以歷時四年製作的專輯《BELONGING》為主軸，結合音頻治療樂器，帶領觀眾踏上一場由“Longing”到“Belonging”的心靈之旅。昨晚（2/11）出席嘉賓包括YT俞琤、梁詠琪 Gigi、Joey Tang、鄭融、蔡思貝、叱咤903 謝茜嘉、黃志淙等等，以及資深音樂人父親陳少琪與家人亦到場支持。

演唱會以《Intro - Longing》開場，隨後展開「LONGING」、「BELONGING」、「BE / LONGING」三大篇章，貫穿多首療癒的作品，當中適心穿插Interlude音效與Jocelyn的聲音導航，描繪內心記憶、心靈蛻變與歸屬感。Jocelyn 即席演繹專輯中的十首單曲及十段連串間奏，現場更以多種樂器自彈自唱，包括木結他、電結他、鋼琴，並融入音頻樂器，展現多年累積的音樂與療癒心路的結晶，讓聽眾深刻體會音樂自我療癒的力量，將演出變成靈魂對話的方式，讓現場觀眾從音樂感受到共鳴與平靜。

廣告
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓

此外，林一峰更驚喜現身擔任嘉賓，兩人同樣擁有獨特且療癒的聲線，於台上即席合演由Jocelyn作曲、音頻治療系列中的《17秒》及《離開是為了回來》。Jocelyn感謝他特別從海外飛返香港參與：「我信相會相遇的靈魂，一定會相遇。」兩人緊緊相擁，傳遞支持的力量，台下觀眾感受到他們深厚的默契與友情，盡在不言中。

Jocelyn 緊接鋪排獻唱與一峰共同創作曲詞的《Little Love》，藉由大屏幕分享她音樂旅程中與父親陳少琪及家人、朋友的點滴，從中表達出一點點愛累積起來也能帶來巨大的安慰和力量，場面十分感人。同場，更與創作歌手劉君冬、鍾楚翹CHOR 及音樂人SONi 組成一晚限定《櫻梅桃李》girl band 任特別嘉賓，展現出「萬物有時，各有花期」，象徵生命的不同階段與自我綻放的姿態！她亦特別演繹日文歌《More than Words》及L'Arc~en~Ciel《Honey》，為觀眾帶來意想不到的驚喜。

演出尾聲，她數度哽咽，多謝父親、特地由外國返港的妹妹及到場的朋友們，並分享：「這次創作系列叫《BELONGING》是因為你們都給了我一種歸屬感。我一直都是個孤寂感比較強，或者覺得自己格格不入的人。經歷了Belonging這個音頻旅程後，我覺得自己被療癒了，也明白如果有這種感覺，其實是可以勇敢發出自己內在的頻率，自然會產生共鳴與回響。我希望那些覺得自己格格不入的朋友，都能在我的音樂裡找到陪伴與歸屬感。而我會繼續努力，把我的頻率傳遞給大家，謝謝。」

她希望這次演出能讓更多人感受到音頻治療的作用，並鼓勵每個人追尋屬於自己的頻率，在療癒之路上持續前行，讓療癒不僅是一種感受，更是一種實踐，鼓勵人們在生活中保持對愛的渴望與信心。

演唱會最後，陳明憙以出道首支主打歌《拼圖》圓滿落幕，為入行十年的音樂之旅畫上完美句點。

陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
11 food.

其他人也在看

任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！

任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！

她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...

styletc ・ 1 小時前
謝霆鋒新片獲高度讚賞　粵劇索女補拍11日頂走劣迹女星

謝霆鋒新片獲高度讚賞　粵劇索女補拍11日頂走劣迹女星

【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒、吳京及李連杰聯手拍攝的袁和平電影《鏢人﹕風起大漠》，成為「第28屆全國影片推薦會」的重點推介，終揭開神秘面紗並初定農曆賀歲檔推出。會上有關方面對《鏢》片讚口不絕，除形容袁和平掌舵為「武俠界定海神針」外，又大讚霆鋒今次「展現出凌厲

東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
64歲蔡楓華激罕重提「剎那光輝」事件　爆有下句是祝福張國榮　曾遭某歌星拳毆

64歲蔡楓華激罕重提「剎那光輝」事件　爆有下句是祝福張國榮　曾遭某歌星拳毆

綽號「紅唇王子」、現年64歲的歌手蔡楓華，八十年代憑《倩影》、《絕對空虛》等多首金曲走紅，早前罕有接受文雋的YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》訪問時重提往事...

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鍾麗緹被網民讚「太會生了」！17歲Jaden、15歲Cayla，兩愛女高顏值基因要封為「神顏星二代」

鍾麗緹被網民讚「太會生了」！17歲Jaden、15歲Cayla，兩愛女高顏值基因要封為「神顏星二代」

55 歲鍾麗緹近日帶同 17 歲的二女兒 Jaden 與 15 歲的小女兒 Cayla 出席活動，兩愛女的超高顏值震驚網民，被封為「神顏星二代」實至名歸，實在「太會生」了吧！

Yahoo Style HK ・ 8 小時前
蔡思貝傳將約滿離開無綫　孖《中年》歌手飛美國開騷自救

蔡思貝傳將約滿離開無綫　孖《中年》歌手飛美國開騷自救

【on.cc東網專訊】視后蔡思貝近年工作量銳減，只客串拍周星馳的電影《女足》（暫名），在無綫的工作着實不多，明顯不受重用，甚至疑似被公司「雪藏」。之前有傳思貝滿約後會離巢，加上新劇《飛常日誌2》拍攝得如火如荼，上輯的馬國明、高海寧都在拍攝中，但曾表示會再參與今輯

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《愛‧回家》全運會篇1小時版劇情曝光晒弗爆Body 與「東張女神」決戰體能之巔

《愛‧回家》全運會篇1小時版劇情曝光晒弗爆Body 與「東張女神」決戰體能之巔

「第十五屆全國運動會」將於11月9日（周日）晚舉行開幕禮，為配合全運會熱，無綫王牌節目《東張西望》及王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》，將由11月3日（明日）開始播出一小時「全運會加長版」，《東張西望》將提供全運會相關重要資訊、甚至有機會直擊重要賽程；至於《愛‧回家》則會播出一連五集的「全運會篇」：「接龍全運會」、「Mission impossible：KC逆轉人生」、「運動是王道」、「來一場與『羽』眾不同的坦白」及「『仁仁』愛運動」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
西野七瀬57隻狗包圍內幕！ 木村拓哉驚嘆她開車穩爆！

西野七瀬57隻狗包圍內幕！ 木村拓哉驚嘆她開車穩爆！

你敢信？2011年一個大阪女孩，拿著新垣結衣的《赤い糸》去試鏡，直接被乃木坂46撿走。西野七瀬從邊緣小透明一路爬到《インフルエンサー》中心位，帶團拿下レコード大賞！

Japhub日本集合 ・ 2 小時前
買下灣仔日街月街物業　許紹雄家族與政商名人意外交集

買下灣仔日街月街物業　許紹雄家族與政商名人意外交集

觀眾熟悉的綠葉演員「Benz雄」許紹雄，從機靈老差骨到社團坐館，總能以不搶鏡的方式讓角色生動起來。10月28日凌晨，他在養和醫院安詳離世，許紹雄的一生，連結着一段連結清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與本地政商名人家族意外交集。

Yahoo財經 ・ 5 天前
許紹雄離世︱契女佘詩曼平復心情：難過都要過

許紹雄離世︱契女佘詩曼平復心情：難過都要過

許紹雄於上月28日因癌症引發身體機能衰竭，終年76歲。身為契女的佘詩曼今日（2日）現身《新聞女王2》宣傳活動，她指難過都要過，會將不開心的事情埋藏在心裏面，並指有幫手籌備對方的喪禮，又謂會在心靈上支持「老竇」家人。

東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
娛評｜ 《世外》5日票房破400萬 製作好故事佳成就最強口碑 「香港製造動畫」成加分位

娛評｜ 《世外》5日票房破400萬 製作好故事佳成就最強口碑 「香港製造動畫」成加分位

談起香港製作動畫長片，對上一齣會引發話題的，是否已是超過10年前的《麥兜》系列？然而剛於10月29日上映的《世外》，卻在網絡間引起迴響，觀眾幾乎一面倒地支持與正評，成就票房非常優秀的成績，上映5日票房已破400萬，亦創下近來少見的單日百萬票房。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
KAT-TUN天王戀情崩盤內幕！ 龜梨和也酒吧強吻砸手機！

KAT-TUN天王戀情崩盤內幕！ 龜梨和也酒吧強吻砸手機！

一切從2024年9月26日說起，攝影師在IG分享兩人合照，龜梨和也與田中美奈實相談甚歡，粉絲嗅到火花。據FRIDAY報導，他們同年出生，田中美奈實曾與搞笑藝人藤森慎吾分手， 龜梨和也的緋聞史包括小泉今日子、深田恭子，兩人因美容雜誌《MAQUIA》11月號對談後熱戀，感覺像命中註定。

Japhub日本集合 ・ 2 小時前
星光背後 ｜陳柏宇曾揚言從不想大紅大紫 ： 在我人生當中，最在乎唔係事業

星光背後 ｜陳柏宇曾揚言從不想大紅大紫 ： 在我人生當中，最在乎唔係事業

現年42歲，陳柏宇(Jason)為今年第五首派台歌，首次掛帥有份監製的《不愛無壞》接受《星光背後》專訪。入行19年的Jason曾兩度登上紅館

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Coldplay 主唱與《權力遊戲》女王？Chris Martin 戀上Sophie Turner

Coldplay 主唱與《權力遊戲》女王？Chris Martin 戀上Sophie Turner

29歲的《權力遊戲》女星Sophie Turner再度驚爆新戀情，對象竟是48歲的Coldplay主唱Chris Martin，據指兩人在Chris與前女友Dakota Johnson分手後低調展開交往，而Sophie也同時正式結束與英國貴族男友Peregrine 'Perry' Pearson的短命戀情。推薦閱讀:➤ 傳與Coldplay主唱Chris Martin相戀8年正式分手！前女友Dakota Johnson風情萬種的性感穿搭解構➤ Marf 與Coldplay合唱被大讚！只有22歲的她一出道就被視為樂壇希望Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHK

ELLE.com.hk ・ 4 小時前
Why so serious？賀蘭扮小丑上街買尿片

Why so serious？賀蘭扮小丑上街買尿片

【Now Sports】萬聖節，不少球星盛裝打扮，但最出眾可能是曼城神鋒賀蘭，拍片記錄下自己打扮成小丑，然後上街為未夠1歲的兒子買尿片。賀蘭（Erling Haaland）早前開了YouTube頻道，分享自己的生活片段，記錄包括在家與女友伊莎貝共同下廚時的樂趣，以及公開他的操練等，趁萬聖節來到，他也再更新頻道，拍了一段和伊莎貝如何變裝的影片。一開始兩人在家裡打扮，賀蘭將頭髮染成綠色，然後化了白色濃妝在臉上，還畫上小丑標誌性的紅色嘴唇，再穿上經典的紫色西裝和領帶，令伊莎貝驚訝地呼叫：「天哪！你看起來就像電影裡的那個小丑。」兩人隨後還上演追逐遊戲，當然是扮成小丑的賀蘭追著女友。賀蘭之後就以這個小丑妝上街，先乘車去了加油站，其後再去便利店為去年12月出生的兒子買尿片，期間有人認得他，也有人看不出他是誰。他甚至在便利店拿起一本有他做封面的體育雜誌，問道：「你看我和他有甚麼不同？」才讓部份不認得他的人恍然大悟，哈哈大笑。回到家時，他發現伊莎貝打扮成貓女郎，兩人便出發前往派對，影片也就此結束。這名曼城前鋒的YouTube頻道暫時有近65萬的訂閱。

now.com 體育 ・ 1 天前
MIRROR參加港日音樂交流　PUFFY教路維繫默契保持距離

MIRROR參加港日音樂交流　PUFFY教路維繫默契保持距離

【on.cc東網專訊】《CHILL GENKI音樂祭》昨晚（1日）假西九文化區舉行，共10位香港及日本歌手分成3組Crossover作港日兩地音樂交流。歌手周國賢（Endy）打頭陣出場，唱完兩首歌後，他跟台下觀眾問好：「你好嗎？慎防大家唔知我係邊個，我介紹吓自己

東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
快運空姐疑遭撞跌　港女大鬧越南機場　往港航班延誤　網民讚機組人員保持專業｜Yahoo

快運空姐疑遭撞跌　港女大鬧越南機場　往港航班延誤　網民讚機組人員保持專業｜Yahoo

社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。

Yahoo新聞 ・ 20 分鐘前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」　1句話助銷售額暴漲10倍

李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」　1句話助銷售額暴漲10倍

近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。

姊妹淘 ・ 25 分鐘前
阮小儀現身903新節目做嘉賓 森美感激︰有你才能穩定我哋軍心

阮小儀現身903新節目做嘉賓 森美感激︰有你才能穩定我哋軍心

商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺上周五完結，至於森美喺同一時段夥拍阿正及Elsie主持新節目《Bad Girl大過佬》今日開播。正當唔少聽眾大呻唔慣朝早聽唔到阮小儀把聲之際，小儀今日又再現身商台，以嘉賓身份參與《Bad Girl大過佬》。

Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
姚子羚挑戰韓式瀏海新髮型撞樣鄭裕玲 減齡失敗反更顯老

姚子羚挑戰韓式瀏海新髮型撞樣鄭裕玲 減齡失敗反更顯老

44歲姚子羚勇於突破自己，8月份與張振朗喺廣州舉行《黑白戀曲音樂會》，大唱《從不喜歡孤單一個》、《一事無成》及《目黑》等經典歌曲，不過被網民批評當中《一事無成》頻頻走音及甩拍子，叫姚子羚都係好好拍戲。日前，姚子羚再次突破，今次就喺髮型上帶來大改變，以碎分瀏海新髮型現身《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》宣傳新劇《玫瑰戰爭》，其新造型引起網民熱烈討論。

Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
胡諾言與陳琪深水埗茶記開餐勁貼地 夫婦擁4000萬物業 年花40萬供3子女讀名校

胡諾言與陳琪深水埗茶記開餐勁貼地 夫婦擁4000萬物業 年花40萬供3子女讀名校

TVB藝人胡諾言與太太陳琪拍拖7年後結為夫婦，至今已結婚17年兼育有3名子女，一家五口幸福滿滿。胡諾言與陳琪是圈中著名的隱形富豪級夫婦，據報坐擁最少價值四千萬的物業，單是3名子女讀私校的學費已總共每年40萬元，可見財力不凡。雖然吸金力強，但胡諾言夫婦的生活方式卻十分貼地，日前一起到深水埗以豬潤麵馳名的茶記用餐，更合照打卡大曬恩愛。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前