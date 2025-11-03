低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
陳明憙遠赴北極收集冰川破裂聲音創作音頻治療專輯 首開個人SHOW獲林一峰驚喜任嘉賓
Jocelyn陳明憙昨晚（2/11）假PORTAL舉辦融合音頻治療與流行音樂的演出——《陳明憙Jocelyn BE/LONGING Live》。演唱會以歷時四年製作的專輯《BELONGING》為主軸，結合音頻治療樂器，帶領觀眾踏上一場由“Longing”到“Belonging”的心靈之旅。昨晚（2/11）出席嘉賓包括YT俞琤、梁詠琪 Gigi、Joey Tang、鄭融、蔡思貝、叱咤903 謝茜嘉、黃志淙等等，以及資深音樂人父親陳少琪與家人亦到場支持。
演唱會以《Intro - Longing》開場，隨後展開「LONGING」、「BELONGING」、「BE / LONGING」三大篇章，貫穿多首療癒的作品，當中適心穿插Interlude音效與Jocelyn的聲音導航，描繪內心記憶、心靈蛻變與歸屬感。Jocelyn 即席演繹專輯中的十首單曲及十段連串間奏，現場更以多種樂器自彈自唱，包括木結他、電結他、鋼琴，並融入音頻樂器，展現多年累積的音樂與療癒心路的結晶，讓聽眾深刻體會音樂自我療癒的力量，將演出變成靈魂對話的方式，讓現場觀眾從音樂感受到共鳴與平靜。
此外，林一峰更驚喜現身擔任嘉賓，兩人同樣擁有獨特且療癒的聲線，於台上即席合演由Jocelyn作曲、音頻治療系列中的《17秒》及《離開是為了回來》。Jocelyn感謝他特別從海外飛返香港參與：「我信相會相遇的靈魂，一定會相遇。」兩人緊緊相擁，傳遞支持的力量，台下觀眾感受到他們深厚的默契與友情，盡在不言中。
Jocelyn 緊接鋪排獻唱與一峰共同創作曲詞的《Little Love》，藉由大屏幕分享她音樂旅程中與父親陳少琪及家人、朋友的點滴，從中表達出一點點愛累積起來也能帶來巨大的安慰和力量，場面十分感人。同場，更與創作歌手劉君冬、鍾楚翹CHOR 及音樂人SONi 組成一晚限定《櫻梅桃李》girl band 任特別嘉賓，展現出「萬物有時，各有花期」，象徵生命的不同階段與自我綻放的姿態！她亦特別演繹日文歌《More than Words》及L'Arc~en~Ciel《Honey》，為觀眾帶來意想不到的驚喜。
演出尾聲，她數度哽咽，多謝父親、特地由外國返港的妹妹及到場的朋友們，並分享：「這次創作系列叫《BELONGING》是因為你們都給了我一種歸屬感。我一直都是個孤寂感比較強，或者覺得自己格格不入的人。經歷了Belonging這個音頻旅程後，我覺得自己被療癒了，也明白如果有這種感覺，其實是可以勇敢發出自己內在的頻率，自然會產生共鳴與回響。我希望那些覺得自己格格不入的朋友，都能在我的音樂裡找到陪伴與歸屬感。而我會繼續努力，把我的頻率傳遞給大家，謝謝。」
她希望這次演出能讓更多人感受到音頻治療的作用，並鼓勵每個人追尋屬於自己的頻率，在療癒之路上持續前行，讓療癒不僅是一種感受，更是一種實踐，鼓勵人們在生活中保持對愛的渴望與信心。
演唱會最後，陳明憙以出道首支主打歌《拼圖》圓滿落幕，為入行十年的音樂之旅畫上完美句點。
其他人也在看
任達華20歲女兒任晴佳180公分神級比例太狂！「火紅禮服照」衝上熱搜 網讚：最美星二代！
她穿上紅色禮服站在古蹟燭海前，肩頸線條分明、站姿長腿比例極佳，整個人像在走品牌大秀，網友直接淪陷：「這比例太不科學」「星二代天花板無誤」。任晴佳從小就在spotlight下長大，爸爸是影帝、媽媽是超模，長大後也遺傳到高顏值＋超長比例，現在身高約180cm，線條纖細但氣...styletc ・ 1 小時前
謝霆鋒新片獲高度讚賞 粵劇索女補拍11日頂走劣迹女星
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒、吳京及李連杰聯手拍攝的袁和平電影《鏢人﹕風起大漠》，成為「第28屆全國影片推薦會」的重點推介，終揭開神秘面紗並初定農曆賀歲檔推出。會上有關方面對《鏢》片讚口不絕，除形容袁和平掌舵為「武俠界定海神針」外，又大讚霆鋒今次「展現出凌厲東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
64歲蔡楓華激罕重提「剎那光輝」事件 爆有下句是祝福張國榮 曾遭某歌星拳毆
綽號「紅唇王子」、現年64歲的歌手蔡楓華，八十年代憑《倩影》、《絕對空虛》等多首金曲走紅，早前罕有接受文雋的YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》訪問時重提往事...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鍾麗緹被網民讚「太會生了」！17歲Jaden、15歲Cayla，兩愛女高顏值基因要封為「神顏星二代」
55 歲鍾麗緹近日帶同 17 歲的二女兒 Jaden 與 15 歲的小女兒 Cayla 出席活動，兩愛女的超高顏值震驚網民，被封為「神顏星二代」實至名歸，實在「太會生」了吧！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
蔡思貝傳將約滿離開無綫 孖《中年》歌手飛美國開騷自救
【on.cc東網專訊】視后蔡思貝近年工作量銳減，只客串拍周星馳的電影《女足》（暫名），在無綫的工作着實不多，明顯不受重用，甚至疑似被公司「雪藏」。之前有傳思貝滿約後會離巢，加上新劇《飛常日誌2》拍攝得如火如荼，上輯的馬國明、高海寧都在拍攝中，但曾表示會再參與今輯東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《愛‧回家》全運會篇1小時版劇情曝光晒弗爆Body 與「東張女神」決戰體能之巔
「第十五屆全國運動會」將於11月9日（周日）晚舉行開幕禮，為配合全運會熱，無綫王牌節目《東張西望》及王牌處境劇《愛‧回家之開心速遞》，將由11月3日（明日）開始播出一小時「全運會加長版」，《東張西望》將提供全運會相關重要資訊、甚至有機會直擊重要賽程；至於《愛‧回家》則會播出一連五集的「全運會篇」：「接龍全運會」、「Mission impossible：KC逆轉人生」、「運動是王道」、「來一場與『羽』眾不同的坦白」及「『仁仁』愛運動」。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
西野七瀬57隻狗包圍內幕！ 木村拓哉驚嘆她開車穩爆！
你敢信？2011年一個大阪女孩，拿著新垣結衣的《赤い糸》去試鏡，直接被乃木坂46撿走。西野七瀬從邊緣小透明一路爬到《インフルエンサー》中心位，帶團拿下レコード大賞！Japhub日本集合 ・ 2 小時前
買下灣仔日街月街物業 許紹雄家族與政商名人意外交集
觀眾熟悉的綠葉演員「Benz雄」許紹雄，從機靈老差骨到社團坐館，總能以不搶鏡的方式讓角色生動起來。10月28日凌晨，他在養和醫院安詳離世，許紹雄的一生，連結着一段連結清末民初、租借新界予英國、與娛樂圈的世家傳奇，更與本地政商名人家族意外交集。Yahoo財經 ・ 5 天前
許紹雄離世︱契女佘詩曼平復心情：難過都要過
許紹雄於上月28日因癌症引發身體機能衰竭，終年76歲。身為契女的佘詩曼今日（2日）現身《新聞女王2》宣傳活動，她指難過都要過，會將不開心的事情埋藏在心裏面，並指有幫手籌備對方的喪禮，又謂會在心靈上支持「老竇」家人。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
娛評｜ 《世外》5日票房破400萬 製作好故事佳成就最強口碑 「香港製造動畫」成加分位
談起香港製作動畫長片，對上一齣會引發話題的，是否已是超過10年前的《麥兜》系列？然而剛於10月29日上映的《世外》，卻在網絡間引起迴響，觀眾幾乎一面倒地支持與正評，成就票房非常優秀的成績，上映5日票房已破400萬，亦創下近來少見的單日百萬票房。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
KAT-TUN天王戀情崩盤內幕！ 龜梨和也酒吧強吻砸手機！
一切從2024年9月26日說起，攝影師在IG分享兩人合照，龜梨和也與田中美奈實相談甚歡，粉絲嗅到火花。據FRIDAY報導，他們同年出生，田中美奈實曾與搞笑藝人藤森慎吾分手， 龜梨和也的緋聞史包括小泉今日子、深田恭子，兩人因美容雜誌《MAQUIA》11月號對談後熱戀，感覺像命中註定。Japhub日本集合 ・ 2 小時前
星光背後 ｜陳柏宇曾揚言從不想大紅大紫 ： 在我人生當中，最在乎唔係事業
現年42歲，陳柏宇(Jason)為今年第五首派台歌，首次掛帥有份監製的《不愛無壞》接受《星光背後》專訪。入行19年的Jason曾兩度登上紅館Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Coldplay 主唱與《權力遊戲》女王？Chris Martin 戀上Sophie Turner
29歲的《權力遊戲》女星Sophie Turner再度驚爆新戀情，對象竟是48歲的Coldplay主唱Chris Martin，據指兩人在Chris與前女友Dakota Johnson分手後低調展開交往，而Sophie也同時正式結束與英國貴族男友Peregrine 'Perry' Pearson的短命戀情。推薦閱讀:➤ 傳與Coldplay主唱Chris Martin相戀8年正式分手！前女友Dakota Johnson風情萬種的性感穿搭解構➤ Marf 與Coldplay合唱被大讚！只有22歲的她一出道就被視為樂壇希望Follow us on:Facebook: elleOnlineHKInstagram: @ellehongkongYouTube: ELLETVHKELLE.com.hk ・ 4 小時前
Why so serious？賀蘭扮小丑上街買尿片
【Now Sports】萬聖節，不少球星盛裝打扮，但最出眾可能是曼城神鋒賀蘭，拍片記錄下自己打扮成小丑，然後上街為未夠1歲的兒子買尿片。賀蘭（Erling Haaland）早前開了YouTube頻道，分享自己的生活片段，記錄包括在家與女友伊莎貝共同下廚時的樂趣，以及公開他的操練等，趁萬聖節來到，他也再更新頻道，拍了一段和伊莎貝如何變裝的影片。一開始兩人在家裡打扮，賀蘭將頭髮染成綠色，然後化了白色濃妝在臉上，還畫上小丑標誌性的紅色嘴唇，再穿上經典的紫色西裝和領帶，令伊莎貝驚訝地呼叫：「天哪！你看起來就像電影裡的那個小丑。」兩人隨後還上演追逐遊戲，當然是扮成小丑的賀蘭追著女友。賀蘭之後就以這個小丑妝上街，先乘車去了加油站，其後再去便利店為去年12月出生的兒子買尿片，期間有人認得他，也有人看不出他是誰。他甚至在便利店拿起一本有他做封面的體育雜誌，問道：「你看我和他有甚麼不同？」才讓部份不認得他的人恍然大悟，哈哈大笑。回到家時，他發現伊莎貝打扮成貓女郎，兩人便出發前往派對，影片也就此結束。這名曼城前鋒的YouTube頻道暫時有近65萬的訂閱。now.com 體育 ・ 1 天前
MIRROR參加港日音樂交流 PUFFY教路維繫默契保持距離
【on.cc東網專訊】《CHILL GENKI音樂祭》昨晚（1日）假西九文化區舉行，共10位香港及日本歌手分成3組Crossover作港日兩地音樂交流。歌手周國賢（Endy）打頭陣出場，唱完兩首歌後，他跟台下觀眾問好：「你好嗎？慎防大家唔知我係邊個，我介紹吓自己東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
快運空姐疑遭撞跌 港女大鬧越南機場 往港航班延誤 網民讚機組人員保持專業｜Yahoo
社交平台 Threads 昨晚（2 日）瘋傳一段影片，拍到一對情侶昨晚在越南峴港機場準備乘搭香港快運航班返本港前，兩人在候機室爭吵，期間女方指責男方召妓，並聲稱曾遭男方出拳攻擊。兩人後來上機，女方要求坐在男方身旁，但被空姐以座位與登機證資料不符而拒絕，女子及後再在機艙內吵鬧，更一度疑似推跌處理事件的空姐。最後女子被請離機艙，航班亦稍有延誤才起飛。片段一出，網民紛紛大讚空姐表現專業，又關心其身體狀況。Yahoo新聞 ・ 20 分鐘前
李亞鵬負債110億！19歲女兒李嫣「現身直播力挺30秒」 1句話助銷售額暴漲10倍
近日，王菲與李亞鵬的女兒李嫣首次出現在爸爸的直播間，只花30秒、一句話，就讓銷售額暴漲至2300萬元（約新台幣1億元），被網友形容是「史上最強帶貨奇蹟」。姊妹淘 ・ 25 分鐘前
阮小儀現身903新節目做嘉賓 森美感激︰有你才能穩定我哋軍心
商台主持阮小儀月初宣布離開效力三十多年嘅商台，小儀同多年拍檔森美正式拆夥，而森美、小儀同梁嘉琪主持嘅節目《早霸王》亦喺上周五完結，至於森美喺同一時段夥拍阿正及Elsie主持新節目《Bad Girl大過佬》今日開播。正當唔少聽眾大呻唔慣朝早聽唔到阮小儀把聲之際，小儀今日又再現身商台，以嘉賓身份參與《Bad Girl大過佬》。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
姚子羚挑戰韓式瀏海新髮型撞樣鄭裕玲 減齡失敗反更顯老
44歲姚子羚勇於突破自己，8月份與張振朗喺廣州舉行《黑白戀曲音樂會》，大唱《從不喜歡孤單一個》、《一事無成》及《目黑》等經典歌曲，不過被網民批評當中《一事無成》頻頻走音及甩拍子，叫姚子羚都係好好拍戲。日前，姚子羚再次突破，今次就喺髮型上帶來大改變，以碎分瀏海新髮型現身《TVB 同行新世代節目巡禮 2026》宣傳新劇《玫瑰戰爭》，其新造型引起網民熱烈討論。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
胡諾言與陳琪深水埗茶記開餐勁貼地 夫婦擁4000萬物業 年花40萬供3子女讀名校
TVB藝人胡諾言與太太陳琪拍拖7年後結為夫婦，至今已結婚17年兼育有3名子女，一家五口幸福滿滿。胡諾言與陳琪是圈中著名的隱形富豪級夫婦，據報坐擁最少價值四千萬的物業，單是3名子女讀私校的學費已總共每年40萬元，可見財力不凡。雖然吸金力強，但胡諾言夫婦的生活方式卻十分貼地，日前一起到深水埗以豬潤麵馳名的茶記用餐，更合照打卡大曬恩愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前