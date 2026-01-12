神複製！陳曉東11歲女兒朵朵近照曝光 漂亮眉眼掀網友驚呼：根本爸爸翻版

陳曉東的妻子王妤嫻近日在社群平台分享一段對比影片，將11歲大女兒朵朵的近照與陳曉東年輕時的照片並列呈現。影片中，朵朵清秀的五官與陳曉東年輕時的樣貌相似度超高，尤其眉眼部分簡直就是複製貼上，讓粉絲直呼「基因太強大」！

從畫面中可見，11歲的朵朵身形明顯抽高，身高已接近父親肩膀，整體比例修長，無論丹鳳眼、高鼻樑或下巴線條，都與陳曉東年輕時的模樣高度相近。影片也回顧了朵朵從嬰兒時期到現在的成長變化，隨著年紀增長，五官逐漸長開，和爸爸的相似度也越來越高，甚至令部分網友驚呼「根本是陳曉東翻版」。

陳曉東向來樂於分享與女兒的相處日常，過去也曾陪朵朵參加開學典禮，全程認真用手機記錄重要時刻。當天，他還特別準備了一束由玩具組成的花束送給女兒，象徵陪伴與祝福，朵朵收到後開心地撲進爸爸懷裡，畫面相當溫馨。王妤嫻本身是護理人員，平時將家庭照顧得有條不紊，兩個女兒也常被網友誇讚乖巧可愛。

在教育方面，夫妻倆同樣相當用心。除了學校課程外，朵朵也學習鋼琴、芭蕾等才藝，並已取得鋼琴五級。陳曉東曾提到，女兒對音樂的理解能力讓他印象深刻，有時甚至能提出不同的想法。隨著朵朵外型與氣質逐漸成形，網路上也出現是否會進入演藝圈的討論。對此，陳曉東過去受訪時表示，不會強迫女兒走演藝這條路，但若孩子有興趣，會尊重並支持她的選擇。

