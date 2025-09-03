陳曉東50歲生日，明年六月紅館演唱會前養成「六舊腹肌」！精簡生活就是保養祕訣，努力把體脂保持在17%

陳曉東日前剛慶祝了50歲生日，他算是那種眼神有稚氣的人，於是走到半百，還是令人感到氣質清澈。兩年前他曾分享有努力把體脂保持在17%，在過生日的同時，也向歌迷承諾會為明年的紅館演唱會練出六舊腹肌！保養早成習慣，應該輕鬆。

很多人形容陳曉東都沒怎麼變老，也許和他的個性也有一定關係。他曾形容自己私下是個宅男，生活也偏向簡單，習慣或是保養同樣。他的皮膚屬敏感性，容易冒出紅斑，如果嚴重的話，連工作前的妝也上不了。於是如果可以選擇的話，陳曉東會寧可減少化妝。如果無法避免，之後必定會徹底清潔肌膚，避免引發敏感，影響拍攝工作，也可延緩老化或毛孔阻塞等問題。

去年舉行的《心有獨鍾30年巡迴演唱會》，陳曉東也很專業地準備。為了維持身型，他嚴格地控制飲食，減油、減糖、減碳水化合物，很多時候連飯也少吃了很多。為了減糖，也同時去水腫，他也會戒掉含糖的飲品，只喝黑咖啡。另外為了補充能量和蛋白質，他不時都會煲湯，其中薯仔蕃茄雞湯就是他很推薦的簡易食譜。這樣堅持了一段時間，他的體脂就順利維持在17至18％之間，健康也輕盈。

曾經在品牌活動上，陳曉東開玩笑說：「我老婆很擔心我越活越年輕，到她35歲，我看起來還像20幾歲。」事實上，保養這回事他常常和太太一起做，例如一同輪流使用美白和抗皺的面膜，在飛機上二人也不時一起敷面膜，把保養這回事，化成了甜蜜的活動。這樣下去，明年六月紅館演唱會，也許他的狀態又會再上一層樓吧？

