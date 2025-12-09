宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
陳曉華「愛上」郭晉安傳與朱敏瀚感情現暗湧 本尊親自回應...
無綫花旦陳曉華拍劇集《金式森林》與視帝郭晉安合作，她曾在訪問中講笑指「愛上了」安仔，因而有報道指陳曉華與朱敏瀚戀情現暗湧。
對此陳曉華接受東網獨家訪問時否認之餘，更借力打力，為劇集拉票：「無咁嘅事～《金式森林》劇組演員大家都感情好好，宣傳期間大家都好齊心努力宣傳。依家繼續工作為上～已經展開咗新嘅工作，大家如果唔捨得方仰天同林澄，可以上網投票！」
